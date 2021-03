Clement gooit Bas Dost meteen in de voorhoede voor duel tegen AA Gent

19:36 vooraf, 19 uur 36. Bas Dost weer in de basis. Club Brugge is bijna weer op volle sterkte: Charles De Ketelaere start nog op de bank na zijn coronabesmetting en Odilon Kossounou is geschorst. Maar Philippe Clement kan wel weer rekenen op aanvaller Bas Dost, die hersteld is van een hamstringblessure. De Nederlander vormt een voorhoede met Chong en Lang. Balanta, tegen Charleroi nog een uitblinker, slaat de handen in elkaar met Vormer en Vanaken. Mitrovic vervangt Kossounou in de defensie. . Bas Dost weer in de basis Club Brugge is bijna weer op volle sterkte: Charles De Ketelaere start nog op de bank na zijn coronabesmetting en Odilon Kossounou is geschorst. Maar Philippe Clement kan wel weer rekenen op aanvaller Bas Dost, die hersteld is van een hamstringblessure. De Nederlander vormt een voorhoede met Chong en Lang. Balanta, tegen Charleroi nog een uitblinker, slaat de handen in elkaar met Vormer en Vanaken. Mitrovic vervangt Kossounou in de defensie.

19:33 vooraf, 19 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1371529630230921219

13:07 vooraf, 13 uur 07. Wel Dost en Horvath, geen Kossounou. Bas Dost, die uitviel in de return tegen Kiev met een hamstringletsel, zit opnieuw in de selectie. Ook Ethan Horvath neemt weer plaats op de keepersbank, de Amerikaan kampte met corona. Het was zijn besmetting die tot het uitstel 2 weken geleden leidde. Coach Philippe Clement kan weer geen beroep doen op Odilon Kossounou, die de laatste van 2 speeldagen schorsing uitzit. Noa Lang moet een gele kaart vermijden om de thuismatch tegen Antwerp niet te hoeven missen. . Wel Dost en Horvath, geen Kossounou Bas Dost, die uitviel in de return tegen Kiev met een hamstringletsel, zit opnieuw in de selectie. Ook Ethan Horvath neemt weer plaats op de keepersbank, de Amerikaan kampte met corona. Het was zijn besmetting die tot het uitstel 2 weken geleden leidde.

Coach Philippe Clement kan weer geen beroep doen op Odilon Kossounou, die de laatste van 2 speeldagen schorsing uitzit. Noa Lang moet een gele kaart vermijden om de thuismatch tegen Antwerp niet te hoeven missen.



13:04 vooraf, 13 uur 04. Club in Gent. Dit is de 150e match tussen Gent en Club in de competitie. De 74 voorbije verplaatsingen naar Gent resulteerden in 26 zeges, 21 draws en 27 nederlagen. . Club in Gent Dit is de 150e match tussen Gent en Club in de competitie. De 74 voorbije verplaatsingen naar Gent resulteerden in 26 zeges, 21 draws en 27 nederlagen.

13:01 vooraf, 13 uur 01. Gent won heenmatch na owngoal, laatste JPL-verlies van Club. In december won Gent op het veld van Club Brugge de heenmatch: 0-1 dankzij een eigen doelpunt van Ricca. Die match van 20 december was de 4e en laatste competitienederlaag van de leider. Daarna volgden 10 overwinningen voor Club Brugge en pas vorige vrijdag tegen Charleroi de 1e draw. . Gent won heenmatch na owngoal, laatste JPL-verlies van Club In december won Gent op het veld van Club Brugge de heenmatch: 0-1 dankzij een eigen doelpunt van Ricca. Die match van 20 december was de 4e en laatste competitienederlaag van de leider. Daarna volgden 10 overwinningen voor Club Brugge en pas vorige vrijdag tegen Charleroi de 1e draw.

12:56 vooraf, 12 uur 56. Gent al 8 competitieduels ongeslagen. Na de exit uit de beker tegen Eupen reageerden de spelers van AA Gent met een 1-0-zege thuis tegen Oostende. "Maar Oostende is Club Brugge niet", reageerde Vanhaezebrouck op de persconferentie. Gent haalde 14 op 24 in de laatste 8 competitieduels, waarin het niet verloor. . Gent al 8 competitieduels ongeslagen Na de exit uit de beker tegen Eupen reageerden de spelers van AA Gent met een 1-0-zege thuis tegen Oostende. "Maar Oostende is Club Brugge niet", reageerde Vanhaezebrouck op de persconferentie. Gent haalde 14 op 24 in de laatste 8 competitieduels, waarin het niet verloor.

12:55 vooraf, 12 uur 55. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1371378900597682180

12:43 vooraf, 12 uur 43. Vadis heeft een paar keer meegetraind vorige week, maar dat deed hij de week ervoor ook. Toen was hij er niet bij. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck over ziekenboeg. Vadis heeft een paar keer meegetraind vorige week, maar dat deed hij de week ervoor ook. Toen was hij er niet bij. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck over ziekenboeg

12:40 vooraf, 12 uur 40. Als er iets is dat een voetballer vervelend vindt, dan is dat heel veel wind. De voorbereiding met al die wind was dus niet ideaal, maar mijn jongens hebben wel goed getraind. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. Als er iets is dat een voetballer vervelend vindt, dan is dat heel veel wind. De voorbereiding met al die wind was dus niet ideaal, maar mijn jongens hebben wel goed getraind. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck

12:39 vooraf, 12 uur 39. Het grootste gemis is de afwezigheid van onze supporters. Ze zijn tot veel in staat en ik ben ervan overtuigd dat we mét hen veel meer punten hadden gepakt thuis. Spijtig dat we ze ook nu moeten missen. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. Het grootste gemis is de afwezigheid van onze supporters. Ze zijn tot veel in staat en ik ben ervan overtuigd dat we mét hen veel meer punten hadden gepakt thuis. Spijtig dat we ze ook nu moeten missen. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck

12:38 vooraf, 12 uur 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1370740713705648142

12:37 vooraf, 12 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1371083259208171524

12:37 vooraf, 12 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1371175043938455555

12:35 vooraf, 12 uur 35. AA Gent-Club Brugge uitgesteld door corona bij leider . Eind februari was Gent-Club voorzien op speeldag 28, maar door een teveel aan coronabesmettingen (minstens 7) bij spelers en staf, riep Club corona-overmacht in, waardoor de match volgens het protocol uitgesteld kon worden. Vrijdag haalde Club Brugge ook al zijn match in tegen Charleroi (1-1), die toen door de bevroren ondergrond was uitgesteld. . AA Gent-Club Brugge uitgesteld door corona bij leider Eind februari was Gent-Club voorzien op speeldag 28, maar door een teveel aan coronabesmettingen (minstens 7) bij spelers en staf, riep Club corona-overmacht in, waardoor de match volgens het protocol uitgesteld kon worden.

Vrijdag haalde Club Brugge ook al zijn match in tegen Charleroi (1-1), die toen door de bevroren ondergrond was uitgesteld.