LIVE: Kan Van den Brom het tij keren voor Genk tegen Charleroi?

Ito baant zich een weg over de rechterflank. Hij zet voor met zijn rechter, Onuachu kan koppen. De spits was te verrast om zijn poging richting mee te geven.

eerste helft, minuut 2. Onuachu mist kopbal! Ito baant zich een weg over de rechterflank. Hij zet voor met zijn rechter, Onuachu kan koppen. De spits was te verrast om zijn poging richting mee te geven. .

"Theo Bongonda zit niet in de vorm en heeft niet het vertrouwen dat we van hem gewend zijn."

vooraf, 20 uur 37. "Theo Bongonda zit niet in de vorm en heeft niet het vertrouwen dat we van hem gewend zijn.". John van den Brom.

Ondanks de mindere vorm van Genk, staan de Limburgers op een 3e plaats in de stand, met 43 punten. Charleroi telt 4 punten minder en bekleedt daarmee de 11e stek. Als Charleroi de punten thuis houdt vanavond, hijgt het in de nek van Genk.

vooraf, 20 uur 26. Nummer 3 tegen nummer 11. Ondanks de mindere vorm van Genk, staan de Limburgers op een 3e plaats in de stand, met 43 punten. Charleroi telt 4 punten minder en bekleedt daarmee de 11e stek. Als Charleroi de punten thuis houdt vanavond, hijgt het in de nek van Genk. .

Genk heeft goede herinneringen aan de tegenstander van vanavond. Midden oktober won het in eigen huis met 2-1 van Charleroi. Onuachu en Maehle zorgden toen voor de Genkse goals. Op de rechtsachter kan Van den Brom vanavond uiteraard niet rekenen, Maehle speelde woensdag nog met Atalanta tegen Real Madrid in de CL.

vooraf, 20 uur 16. Genk winnaar in vorige confrontatie. Genk heeft goede herinneringen aan de tegenstander van vanavond. Midden oktober won het in eigen huis met 2-1 van Charleroi. Onuachu en Maehle zorgden toen voor de Genkse goals. Op de rechtsachter kan Van den Brom vanavond uiteraard niet rekenen, Maehle speelde woensdag nog met Atalanta tegen Real Madrid in de CL. .

Na het gelijkspel tegen Waasland-Beveren voert Karim Belhocine 5 wissels door in zijn ploeg. Rezaei start in de spits, Massimo Bruno en Marco Ilaimaharitra moeten voor ondersteuning op het middenveld zorgen. De trainer mist belangrijke schakel Morioka tegen Genk.

vooraf, 20 uur 02. Belhocine gooit zijn ploeg om. Na het gelijkspel tegen Waasland-Beveren voert Karim Belhocine 5 wissels door in zijn ploeg. Rezaei start in de spits, Massimo Bruno en Marco Ilaimaharitra moeten voor ondersteuning op het middenveld zorgen. De trainer mist belangrijke schakel Morioka tegen Genk. .

Voor John van den Brom wordt het een spannende avond in het Stade du Pays. Hij moet winnen om zijn positie bij Genk kracht bij te zetten. Het bestuur sprak het vertrouwen uit in de Nederlandse coach. Van den Brom hoopt op een sterke wedstrijd van zijn ploeg, met een "killer mentaliteit".

vooraf, 19 uur 58. Veel druk op Van den Brom. Voor John van den Brom wordt het een spannende avond in het Stade du Pays. Hij moet winnen om zijn positie bij Genk kracht bij te zetten. Het bestuur sprak het vertrouwen uit in de Nederlandse coach. Van den Brom hoopt op een sterke wedstrijd van zijn ploeg, met een "killer mentaliteit". .

19:57

vooraf, 19 uur 57. "We zitten in de hoek waar de klappen vallen en daar moeten we uit komen. We moeten nu gewoon winnen ten koste van alles. Daar heb je een bepaalde killer mentaliteit en overlevingsdrang voor nodig en die wil ik ook zien tegen Charleroi.". John van den Brom.