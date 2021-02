LIVE: Onana brengt Moeskroen op voorsprong met verrassende kopbalgoal

Fase per fase

Fase per fase

61' tweede helft, minuut 61. Het balbezit is voor Beerschot, maar net als in de eerste helft vangt de thuisploeg daar weinig mee aan. Moeskroen komt voorlopig niet in de problemen, maar gaat ook niet op zoek naar een ruimere marge. . Het balbezit is voor Beerschot, maar net als in de eerste helft vangt de thuisploeg daar weinig mee aan. Moeskroen komt voorlopig niet in de problemen, maar gaat ook niet op zoek naar een ruimere marge.

60' tweede helft, minuut 60.

56' tweede helft, minuut 56. Still offert Frans op. Weinig beterschap bij Beerschot en dus grijpt Will Still in. Voor Frans zit de wedstrijd erop, hij wordt vervangen door Coulibaly. . Still offert Frans op Weinig beterschap bij Beerschot en dus grijpt Will Still in. Voor Frans zit de wedstrijd erop, hij wordt vervangen door Coulibaly.

55' tweede helft, minuut 55. Vervanging bij Beerschot, Ismaila Coulibaly erin, Frédéric Frans eruit wissel Frédéric Frans Ismaila Coulibaly

50' tweede helft, minuut 50. De nervositeit neemt toe bij Beerschot, ook op de bank. Vergoote trekt naar de zijlijn en geeft assistent Frank Dauwen geel voor protest. . De nervositeit neemt toe bij Beerschot, ook op de bank. Vergoote trekt naar de zijlijn en geeft assistent Frank Dauwen geel voor protest.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Geen wijzigingen bij de start van de 2e helft. Bij Beerschot moeten ze wel hopen dat hun spelniveau verbetert. . 2e helft Geen wijzigingen bij de start van de 2e helft. Bij Beerschot moeten ze wel hopen dat hun spelniveau verbetert.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+5' eerste helft, minuut 50. Rust. Na een flauwe 1e helft duikt Moeskroen de kleedkamer in met een verdiende 0-1-voorsprong. Onana brak de ban met een knap kopbaldoelpunt. Beerschot kon amper voor gevaar zorgen. . Rust Na een flauwe 1e helft duikt Moeskroen de kleedkamer in met een verdiende 0-1-voorsprong. Onana brak de ban met een knap kopbaldoelpunt. Beerschot kon amper voor gevaar zorgen.

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45+4' eerste helft, minuut 49. Voor Da Costa duurt de 1e helft net iets te lang. Hij loopt nog tegen een gele kaart aan. . Voor Da Costa duurt de 1e helft net iets te lang. Hij loopt nog tegen een gele kaart aan.

45+4' Gele kaart voor Nuno Da Costa van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 49 Nuno Da Costa Excel Moeskroen

45+1' eerste helft, minuut 46. 4 minuten extra. De rust nadert met rasse schreden. Beerschot krijgt nog 4 extra minuten om alsnog voor de rust langszij te komen. . 4 minuten extra De rust nadert met rasse schreden. Beerschot krijgt nog 4 extra minuten om alsnog voor de rust langszij te komen.

44' eerste helft, minuut 44. Nu is het Van den Bergh die in het gras blijft liggen na een stevig duel met Tabekou. Ook hij heeft verzorging nodig. . Nu is het Van den Bergh die in het gras blijft liggen na een stevig duel met Tabekou. Ook hij heeft verzorging nodig.

43' eerste helft, minuut 43. Rush van Tabekou. Tabekou ontbindt zijn duivels met een indrukwekkende rush op rechts. Hij zet drie spelers in de wind, maar loopt ook met de bal over de achterlijn. Bovendien heeft hij zich geblesseerd en moet hij even naar de kant. . Rush van Tabekou Tabekou ontbindt zijn duivels met een indrukwekkende rush op rechts. Hij zet drie spelers in de wind, maar loopt ook met de bal over de achterlijn. Bovendien heeft hij zich geblesseerd en moet hij even naar de kant.

40' eerste helft, minuut 40.

38' eerste helft, minuut 38. Holzhauser mag het nog eens proberen op een vrije trap, maar het is voorlopig niet de wedstrijd van de Oostenrijker. Ook deze vrije trap mist kwaliteit en gaat over doel. . Holzhauser mag het nog eens proberen op een vrije trap, maar het is voorlopig niet de wedstrijd van de Oostenrijker. Ook deze vrije trap mist kwaliteit en gaat over doel.

37' eerste helft, minuut 37. Het lijkt toch mee te vallen bij Onana. Hij neemt opnieuw zijn plek in het elftal in. . Het lijkt toch mee te vallen bij Onana. Hij neemt opnieuw zijn plek in het elftal in.

36' eerste helft, minuut 36. Exit Onana? Zit de wedstrijd van doelpuntenmaker Onana er al op? Hij moet in elk geval naar de kant voor verzorging. Moeskroen even met z'n tienen. . Exit Onana? Zit de wedstrijd van doelpuntenmaker Onana er al op? Hij moet in elk geval naar de kant voor verzorging. Moeskroen even met z'n tienen.

35' eerste helft, minuut 35. Moeskroen blijft voor de meeste dreiging zorgen. Mohamed kan zich doorzetten en legt de bal goed terug op Da Costa. Maar die wordt te veel gehinderd door Frans, Vanhamel komt uiteindelijk niet in de problemen. . Moeskroen blijft voor de meeste dreiging zorgen. Mohamed kan zich doorzetten en legt de bal goed terug op Da Costa. Maar die wordt te veel gehinderd door Frans, Vanhamel komt uiteindelijk niet in de problemen.