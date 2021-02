Eindelijk thuiszege voor Beerschot of keert het tij voor Moeskroen?

15:12

vooraf, 15 uur 12. Thuis 3 op 21 voor Beerschot. Tegen Anderlecht, eind november. Zolang is het al geleden dat Beerschot nog eens de 3 punten op het Kiel hield. Nadien kon het in 7 thuiswedstrijden slechts 3 punten rapen met 3 gelijke spelen. Buitenshuis loopt het beter, Beerschot pakte in zijn laatste 3 uitwedstrijden 9 op 9. Afgelopen zondag won het nog op bezoek bij Racing Genk. .