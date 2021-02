Standard is in vrije val, het verliest nu ook op het veld van Zulte Waregem

Zulte Waregem - Standard in een notendop:

Standard kan voorsprong niet lang vasthouden

João Klauss beet de spits af met een kurkdroge knal in de bovenhoek, al werd hem ook maar weinig in de weg gelegd door de thuisdefensie. Lang kon Standard evenwel niet genieten van de voorsprong. Luttele minuten na de 0-1 krulde Jean-Luc Dompé een vrije trap fraai over het muurtje en net buiten het bereik van Bodart: 1-1.

Zulte Waregem en Standard serveerden in een zonnig Regenboogstadion een onderhoudende eerste helft, gekruid met twee geweldige doelpunten in het openingskwartier.

Gianni Bruno velt Standard met twee goals

Na de pauze kregen we bijna hetzelfde scenario als in de eerste helft: Bastien trapte Standard opnieuw op voorsprong, met Klauss deze keer als aangever, maar ook nu had Zulte Waregem een gepaste reactie in huis. Bruno rondde het prima voorbereidende werk van Dompé simpel af: 2-2.

Maar daar bleef het niet bij. Zulte Waregem rook bloed en ging in enkele minuten tijd op en over Standard. Na balverlies van Dussenne trok Govea een spurtje richting het vijandige doel en speelde Bruno aan, die zijn 16e van het seizoen tegen de touwen ramde.

Leye gooide snel nog wat verse aanvallende krachten in de strijd, maar zij vonden geen opening meer in de organisatie van Zulte Waregem, dat de krappe voorsprong vasthield tot het eind. Een pijnlijke zaak voor Standard, dat met een 3 op 15 verder wegzakt in het klassement.