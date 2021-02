LIVE: Profiteert Standard meteen van de uitschuiver van Anderlecht?

5' eerste helft, minuut 5. Het is de thuisploeg die de eerste hoekschop van de partij versiert. Bodart bokst maar halfslachtig weg, maar krijgt de overtreding mee. . Het is de thuisploeg die de eerste hoekschop van de partij versiert. Bodart bokst maar halfslachtig weg, maar krijgt de overtreding mee.

2' eerste helft, minuut 2. Door de nederlaag van Anderlecht kan Standard over de Brusselaars wippen in de stand. Inspireert dat de bezoekers tot een flukse start? . Door de nederlaag van Anderlecht kan Standard over de Brusselaars wippen in de stand. Inspireert dat de bezoekers tot een flukse start?

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! Scheidsrechter Wim Smet heeft de partij op gang gefloten. . Aftrap We zijn vertrokken! Scheidsrechter Wim Smet heeft de partij op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:57 vooraf, 15 uur 57. De spelers staan klaar in de tunnel. We zien een hartelijke begroeting tussen oud-ploegmakkers Carcela en Opare. . De spelers staan klaar in de tunnel. We zien een hartelijke begroeting tussen oud-ploegmakkers Carcela en Opare.

15:47 vooraf, 15 uur 47. Moeilijke verplaatsing voor Standard. Standard kon maar 2 van zijn laatste 10 wedstrijden op het veld van Zulte Waregem winnen. 6 keer moest het zonder punten terug naar Luik, 2 keer eindigde de partij op een gelijkspel. De laatste Luikse zege in Waregem dateert van 2015. . Moeilijke verplaatsing voor Standard Standard kon maar 2 van zijn laatste 10 wedstrijden op het veld van Zulte Waregem winnen. 6 keer moest het zonder punten terug naar Luik, 2 keer eindigde de partij op een gelijkspel. De laatste Luikse zege in Waregem dateert van 2015.

15:33 vooraf, 15 uur 33. Dury: "Groot respect voor Leye". Francky Dury en Mbaye Leye kennen elkaar natuurlijk door en door van bij Zulte Waregem. Het vertrek van Leye in 2017 verliep enigszins in mineur, maar dat heeft geen sporen nagelaten, zegt Dury. "Die discussie heb ik al lang aan de kant geschoven. Daarvoor is mijn respect voor Mbaye Leye te groot." . Dury: "Groot respect voor Leye" Francky Dury en Mbaye Leye kennen elkaar natuurlijk door en door van bij Zulte Waregem. Het vertrek van Leye in 2017 verliep enigszins in mineur, maar dat heeft geen sporen nagelaten, zegt Dury. "Die discussie heb ik al lang aan de kant geschoven. Daarvoor is mijn respect voor Mbaye Leye te groot."

15:28 vooraf, 15 uur 28. Lestienne is nog niet op zijn best, maar deze wedstrijd moet hem toelaten om vertrouwen te winnen en weer naar zijn beste niveau toe te groeien. Mbaye Leye (Standard). Lestienne is nog niet op zijn best, maar deze wedstrijd moet hem toelaten om vertrouwen te winnen en weer naar zijn beste niveau toe te groeien. Mbaye Leye (Standard)

15:24 vooraf, 15 uur 24. We hebben al drie keer de kans laten liggen om in de linkerkolom te raken. Hopelijk is het nu vierde keer, goede keer. Francky Dury (Zulte Waregem). We hebben al drie keer de kans laten liggen om in de linkerkolom te raken. Hopelijk is het nu vierde keer, goede keer. Francky Dury (Zulte Waregem)

15:16 vooraf, 15 uur 16. Zulte Waregem opnieuw ongewijzigd. Zulte Waregem doet het goed de jongste weken en dus ziet Francky Dury geen redenen om aan zijn elftal te sleutelen. De thuisploeg komt zo voor de derde week op rij met dezelfde elf aan de aftrap. . Zulte Waregem opnieuw ongewijzigd Zulte Waregem doet het goed de jongste weken en dus ziet Francky Dury geen redenen om aan zijn elftal te sleutelen. De thuisploeg komt zo voor de derde week op rij met dezelfde elf aan de aftrap.

15:08 vooraf, 15 uur 08. Bodart weer in doel, Raskin ontbreekt. Bij Standard staat Bodart opnieuw tussen de palen na een blessure, en ook Dussenne is weer van de partij achterin. Lestienne is de derde nieuwe naam in vergelijking met vorige week. Raskin was al twijfelachtig en blijkt niet tijdig fit te zijn geraakt. . Bodart weer in doel, Raskin ontbreekt Bij Standard staat Bodart opnieuw tussen de palen na een blessure, en ook Dussenne is weer van de partij achterin. Lestienne is de derde nieuwe naam in vergelijking met vorige week. Raskin was al twijfelachtig en blijkt niet tijdig fit te zijn geraakt.

15:03 vooraf, 15 uur 03. Vooraf. Standard is met een magere 3 op 12 wat weggezakt in het klassement, maar de marges blijven bijzonder klein. Met een zege op het veld van Zulte Waregem, dat zelf amper 3 punten minder telt, zou de situatie er meteen weer een pak rooskleuriger uitzien voor Leye en co. . Vooraf Standard is met een magere 3 op 12 wat weggezakt in het klassement, maar de marges blijven bijzonder klein. Met een zege op het veld van Zulte Waregem, dat zelf amper 3 punten minder telt, zou de situatie er meteen weer een pak rooskleuriger uitzien voor Leye en co.

15:03 - Vooraf Vooraf, 15 uur 03

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Daniel Opare, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Damien Marcq, Omar Govea, Ibrahima Seck, Gianni Bruno, Jelle Vossen, Jean-Luc Dompé Opstelling Zulte Waregem Louis Bostyn, Daniel Opare, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Damien Marcq, Omar Govea, Ibrahima Seck, Gianni Bruno, Jelle Vossen, Jean-Luc Dompé

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Noe Dussenne, Kostas Laifis, Nicolas Gavory, Merveille Bokadi, Samuel Bastien, Gojko Cimirot, Mehdi Carcela-González, João Klauss, Maxime Lestienne Opstelling Standard Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Noe Dussenne, Kostas Laifis, Nicolas Gavory, Merveille Bokadi, Samuel Bastien, Gojko Cimirot, Mehdi Carcela-González, João Klauss, Maxime Lestienne