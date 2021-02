LIVE: Jaremtsjoek vindt ook in Mechelen de weg naar de goal

16' eerste helft, minuut 16. Storm met de gelijkmaker! De bezoekers zijn hun voorsprong al kwijt! KV Mechelen legt een mooie combinatie op de mat en speelt zo Nikola Storm helemaal vrij, die het kurkdroog afwerkt: 1-1. . Storm met de gelijkmaker! De bezoekers zijn hun voorsprong al kwijt! KV Mechelen legt een mooie combinatie op de mat en speelt zo Nikola Storm helemaal vrij, die het kurkdroog afwerkt: 1-1.

16' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 16 door Nikola Storm van KV Mechelen. 1, 1. goal KV Mechelen KAA Gent 18' 1 1

14' eerste helft, minuut 14. Tissoudali in de weg. AA Gent blijft komen. De bedrijvige Niangbo kan opnieuw aanleggen, maar nu loopt ploegmaat Tissoudali in de weg. . Tissoudali in de weg AA Gent blijft komen. De bedrijvige Niangbo kan opnieuw aanleggen, maar nu loopt ploegmaat Tissoudali in de weg.

12' eerste helft, minuut 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1362853363117928449

10' eerste helft, minuut 10. Jaremtsjoek doet het weer. Nog geen week na zijn hattrick tegen Moeskroen treft Roman Jaremtsjoek opnieuw raak. Thoelen pareert nog de poging van Niangbo, maar heeft geen verhaal tegen het strakke schot van Jaremtsjoek, op aangeven van Tissoudali: 0-1. . Jaremtsjoek doet het weer Nog geen week na zijn hattrick tegen Moeskroen treft Roman Jaremtsjoek opnieuw raak. Thoelen pareert nog de poging van Niangbo, maar heeft geen verhaal tegen het strakke schot van Jaremtsjoek, op aangeven van Tissoudali: 0-1.

10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Roman Jaremtsjoek van KAA Gent. 0, 1. goal KV Mechelen KAA Gent 18' 0 1

9' eerste helft, minuut 9. Bolat lijkt in orde, want hij lanceert met een flukse uitworp een Gentse aanval. Het is uiteindelijk Niangbo die te centraal trapt. . Bolat lijkt in orde, want hij lanceert met een flukse uitworp een Gentse aanval. Het is uiteindelijk Niangbo die te centraal trapt.

8' eerste helft, minuut 8. KV Mechelen antwoordt met een uithaal van Vanlerberghe, die een eindje naast de kooi van Bolat waait. . KV Mechelen antwoordt met een uithaal van Vanlerberghe, die een eindje naast de kooi van Bolat waait.

6' eerste helft, minuut 6. Kans voor Tissoudali! De bezoekers laten de eerste grote kans optekenen. Tissoudali kapt zich vrij in de kleine rechthoek, Thoelen komt gepast uit en voorkomt een vroeg doelpunt. . Kans voor Tissoudali! De bezoekers laten de eerste grote kans optekenen. Tissoudali kapt zich vrij in de kleine rechthoek, Thoelen komt gepast uit en voorkomt een vroeg doelpunt.

5' eerste helft, minuut 5. Geen wervelende start van de wedstrijd. Beide ploegen tasten elkaar wat af. . Geen wervelende start van de wedstrijd. Beide ploegen tasten elkaar wat af.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. En we zijn vertrokken! Alexandre Boucaut heeft de partij op gang gefloten, de aftrap is voor de bezoekers. . Aftrap En we zijn vertrokken! Alexandre Boucaut heeft de partij op gang gefloten, de aftrap is voor de bezoekers.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:45 vooraf, 20 uur 45. Bateau in de bloemetjes. Sheldon Bateau krijgt voor de wedstrijd nog een presentje voor zijn 100e wedstrijd voor KV Mechelen. . Bateau in de bloemetjes Sheldon Bateau krijgt voor de wedstrijd nog een presentje voor zijn 100e wedstrijd voor KV Mechelen.

20:44 vooraf, 20 uur 44. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1362851011946250240

20:43 vooraf, 20 uur 43. Dan toch Bolat! Vreemd: het is dan toch Sinan Bolat die in doel staat bij Gent. Er was sprake van een vinger uit de kom, en Roef was zich alvast aan het opwarmen, maar Bolat start toch gewoon aan de wedstrijd. . Dan toch Bolat! Vreemd: het is dan toch Sinan Bolat die in doel staat bij Gent. Er was sprake van een vinger uit de kom, en Roef was zich alvast aan het opwarmen, maar Bolat start toch gewoon aan de wedstrijd.

20:30 vooraf, 20 uur 30. Davy Roef in doel. Bevestiging: geen Bolat in doel bij AA Gent, Davy Roef neemt zijn plaats in. . Davy Roef in doel Bevestiging: geen Bolat in doel bij AA Gent, Davy Roef neemt zijn plaats in.

20:24 Probleem voor Bolat? We zien Sinan Bolat de opwarming staken en teleurgesteld richting kleedkamers trekken. Moet er nog gewisseld worden bij AA Gent? . vooraf, 20 uur 24. Probleem voor Bolat? We zien Sinan Bolat de opwarming staken en teleurgesteld richting kleedkamers trekken. Moet er nog gewisseld worden bij AA Gent?

20:21 vooraf, 20 uur 21. Het is niet meer zo evident tegenwoordig, maar wij zijn wel blij dat we op een goeie grasmat kunnen spelen. Wouter Vrancken. Het is niet meer zo evident tegenwoordig, maar wij zijn wel blij dat we op een goeie grasmat kunnen spelen. Wouter Vrancken

20:18 vooraf, 20 uur 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1362843807755206660