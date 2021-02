Maakt Beerschot de Genkse malaise compleet?

17:54 vooraf, 17 uur 54. Talisman Holzhauser is fit geraakt. Bij Beerschot halen ze opgelucht adem, want Raphael Holzhauser is klaargestoomd. De Oostenrijkse draaischijf trainde afgelopen week slechts twee keer mee door een rugblessure, maar staat zo meteen gewoon aan de aftrap. Verder voert Will Still slechts één wijziging door in vergelijking met de nederlaag tegen KV Mechelen. Coulibaly moet tevreden zijn met een zitje op de bank. Pietermaat kan daardoor op het middenveld postvatten. . Talisman Holzhauser is fit geraakt Bij Beerschot halen ze opgelucht adem, want Raphael Holzhauser is klaargestoomd. De Oostenrijkse draaischijf trainde afgelopen week slechts twee keer mee door een rugblessure, maar staat zo meteen gewoon aan de aftrap. Verder voert Will Still slechts één wijziging door in vergelijking met de nederlaag tegen KV Mechelen. Coulibaly moet tevreden zijn met een zitje op de bank. Pietermaat kan daardoor op het middenveld postvatten.

17:45 vooraf, 17 uur 45. Ongelukkige Cuesta krijgt rust. John van den Brom voert drie wissels door in vergelijking met de nederlaag in Oostende. Thorstvedt en Uronen kunnen een Scandinavisch onderonsje houden op de bank, terwijl Hrosovsky en Arteage hun plek innemen. Cuesta, die tegen Oostende nog voor de rust naar de kant werd gehaald na twee strafschopovertredingen en een gele kaart, zit niet in de selectie. Zijn plek achterin wordt ingenomen door Lucumu, die hem ook al aan de kust verving. . Ongelukkige Cuesta krijgt rust John van den Brom voert drie wissels door in vergelijking met de nederlaag in Oostende. Thorstvedt en Uronen kunnen een Scandinavisch onderonsje houden op de bank, terwijl Hrosovsky en Arteage hun plek innemen. Cuesta, die tegen Oostende nog voor de rust naar de kant werd gehaald na twee strafschopovertredingen en een gele kaart, zit niet in de selectie. Zijn plek achterin wordt ingenomen door Lucumu, die hem ook al aan de kust verving.

17:21 vooraf, 17 uur 21. Wat staat er op het spel in Genk? Vanavond is het voor beide teams van moeten. Beerschot zakte weg in de rangschikking na een mindere reeks en ook Genk kijkt al een tijdje achteruit in plaats van vooruit in het klassement. Wie kan straks een einde maken aan een negatieve reeks? Genk zag eerder dit weekend KV Oostende en Anderlecht morsen met punten. Daardoor kunnen de Limburgers zichzelf weer wat ademruimte cadeau doen. Als ze winnen, natuurlijk. Over naar Beerschot, dan. Daar loopt het al een tijdje stroef, maar uitgeteld in de strijd om PO1 zijn ze zeker niet. Met een zege kunnen ze zomaar naar plek 6 springen en dan is alles nog mogelijk. . Wat staat er op het spel in Genk? Vanavond is het voor beide teams van moeten. Beerschot zakte weg in de rangschikking na een mindere reeks en ook Genk kijkt al een tijdje achteruit in plaats van vooruit in het klassement. Wie kan straks een einde maken aan een negatieve reeks? Genk zag eerder dit weekend KV Oostende en Anderlecht morsen met punten. Daardoor kunnen de Limburgers zichzelf weer wat ademruimte cadeau doen. Als ze winnen, natuurlijk. Over naar Beerschot, dan. Daar loopt het al een tijdje stroef, maar uitgeteld in de strijd om PO1 zijn ze zeker niet. Met een zege kunnen ze zomaar naar plek 6 springen en dan is alles nog mogelijk.

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Mark McKenzie, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Bryan Heynen, Bastien Toma, Patrik Hrošovský, Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Joren Dom, Stipe Radic, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Pierre Bourdin, Ryan Sanusi, Raphael Holzhauser, Tom Pietermaat, Musashi Suzuki, Loris Brogno