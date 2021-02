LIVE: Donkere wolken in Genk na wondergoal van Van den Bergh

tweede helft, minuut 83. Hoe gaat het er vanavond aan toe in de bestuurskamer van Genk? Stef Wynants (in Sporza op Radio 1).

Het zit Genk niet mee! Onuachu wordt nog eens gevonden in het pak, maar hij ziet zijn kopbal tegen de onderkant van de lat stranden. We zijn intussen ook al het slotkwartier ingedoken.

Onuachu kopt tegen de lat! Het zit Genk niet mee! Onuachu wordt nog eens gevonden in het pak, maar hij ziet zijn kopbal tegen de onderkant van de lat stranden. We zijn intussen ook al het slotkwartier ingedoken. . tweede helft, minuut 76.

73'

tweede helft, minuut 73. Hrosovsky dropt de bal in de zestien, op zoek naar Onuachu. Radic laat verrassend lopen. Ook de Nigeriaanse spits was verrast, want als hij erin had geloofd, had hij de bal nog kunnen raken. .