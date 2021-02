KV Oostende doet in slotfase slechte zaak in strijd om Play-off I

Alexander Blessin (trainer KV Oostende): "Het is natuurlijk frustrerend dat we de tegentreffer zo laat slikken, maar Eupen is zeker geen slechte ploeg. We hebben een drukke week achter de rug en dat zag je ook wel wat vandaag. Er waren niet echt grote kansen, dus we zijn vandaag tevreden met een punt."

Brecht Capon (KV Oostende): "Als we eerlijk zijn, is dit wel de juiste uitslag. Na een drukke periode waren we vandaag misschien wel iets minder scherp, maar met onze inzet hebben we dat goed gemaakt. Het ontbreken van Sakala was natuurlijk wel een aderlating, maar iedereen heeft vandaag zijn best gedaan."

Benat San Jose (trainer Eupen): "Ik denk dat we deze wedstrijd gedomineerd hebben. Oostende is een goed team, maar ze hebben niet veel kansen gecreëerd. Na het tegendoelpunt hebben we goed gereageerd en volgens mij verdienden we vandaag meer dan een punt. Nu hebben we een week om ons goed voor te bereiden op de volgende wedstrijd."

Amara Baby (Eupen): "Het is lang geleden dat ik gescoord heb in de Belgische competitie en vandaag is het eindelijk gelukt. Het was een belangrijke wedstrijd voor ons die we niet mochten verliezen. We hebben hier dus een goede zaak gedaan. We zijn wel nog niet gered, dus we moeten hard blijven werken tot de laatste wedstrijd."