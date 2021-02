LIVE: Cercle leidt op het slecht bespeelbare veld van Moeskroen dankzij Ugbo

Trainer Yves Vanderhaeghe ziet dat Moeskroen de betere ploeg is en grijpt in. Aanvaller Deman gaat naar de kant, Van der Bruggen moet evenwicht brengen op het middenveld.

tweede helft, minuut 63. Vanderhaeghe kiest voor zekerheid . Trainer Yves Vanderhaeghe ziet dat Moeskroen de betere ploeg is en grijpt in. Aanvaller Deman gaat naar de kant, Van der Bruggen moet evenwicht brengen op het middenveld. .

Koffi brengt redding. De eerste grote kans van de tweede helft is voor Cercle. Op vrije trap wordt Koffi bestookt na een afvallende bal. De doelman is alert en klemt de bal. . tweede helft, minuut 47.

42'

Onana nipt buitenspel. Xadas brengt de bal in het pak. Onana legt de bal stil in de zestien van de bezoekers. Buitenspel is het oordeel van de lijnrechter, al was het zeer nipt. . eerste helft, minuut 42.