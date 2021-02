LIVE: Van der Brempt zet Club Brugge snel in een zetel tegen OH Leuven

eerste helft, minuut 16. Match in evenwicht. OHL dringt nu aan met veel volk in de zestien. Het gaat niet overhaast te werk. Mercier kapt en trapt, maar geraakt niet voorbij een Brugs been. .

13'

eerste helft, minuut 13. Met de Europese match van donderdag in het achterhoofd is dit natuurlijk het scenario waar Club Brugge op gehoopt had. Met dank aan Van der Brempt, die een heerlijke actie in huis had. Achter zijn steunbeen zette hij De Norre in de wind en Romo was kansloos bij zijn inzet. .