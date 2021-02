Club Brugge speelt met Sobol, Chong en Van der Brempt tegen OH Leuven

De Brugse namen zijn vrijgegeven. In vergelijking met de Europese trip naar Kiev komen Sobol (geschorst), Chong (niet op de Europese lijst) en Van der Brempt in de ploeg. Ricca, Dirar en Okereke moeten wijken.

De Brugse namen zijn vrijgegeven. In vergelijking met de Europese trip naar Kiev komen Sobol (geschorst), Chong (niet op de Europese lijst) en Van der Brempt in de ploeg. Ricca, Dirar en Okereke moeten wijken.

Er wacht ons een serieuze uitdaging, want Club is momenteel veruit de beste ploeg in België, maar we hebben niets te verliezen. Marc Brys.

Club Brugge verkeert ondanks het minder goede nieuws van afgelopen week nog altijd in bloedvorm. Het won zijn laatste 8 matchen in de competitie, stootte door in de beker en versierde donderdag een goede uitgangspositie in de Europa League tegen Dinamo Kiev. Blauw-zwart moet het wel nog altijd doen zonder sterkhouders Lang, Vanaken en Rits en ook trainer Philippe Clement zal er nog niet bij zijn. OH Leuven ruikt zijn kans en kan bij winst zomaar de top 4 induiken.