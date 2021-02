Kan Waasland-Beveren eindelijk nog eens met de 3 punten aan de haal?

16:57 vooraf, 16 uur 57. Ook Eupen is de laatste weken wat zoekende. De ploeg uit de Oostkantons kon in de beker wel winnen tegen de amateurs van Olympic Charleroi, maar in de competitie konden ze al 4 wedstrijden niet meer winnen. . Ook Eupen is de laatste weken wat zoekende. De ploeg uit de Oostkantons kon in de beker wel winnen tegen de amateurs van Olympic Charleroi, maar in de competitie konden ze al 4 wedstrijden niet meer winnen.

16:50 vooraf, 16 uur 50. Kan Waasland-Beveren nog eens winnen? De laatste keer dat Waasland-Beveren nog eens de volle buit kon meepakken dateert al van 13 december. Toen won de rode lantaarn tegen KV Mechelen met 2-3. . Kan Waasland-Beveren nog eens winnen? De laatste keer dat Waasland-Beveren nog eens de volle buit kon meepakken dateert al van 13 december. Toen won de rode lantaarn tegen KV Mechelen met 2-3.

16:45 vooraf, 16 uur 45. Vandaag is het moment van nu of nooit. We hebben er alles aan gedaan om vandaag 100% te zijn, dus geen excuses. Nicky Hayen, trainer Waasland-Beveren. Vandaag is het moment van nu of nooit. We hebben er alles aan gedaan om vandaag 100% te zijn, dus geen excuses. Nicky Hayen, trainer Waasland-Beveren

16:32 vooraf, 16 uur 32. Opvallende statistiek. Een opvallende statistiek leert ons dat Waasland-Beveren al sinds eind 2017 niet meer kon winnen van Eupen. De voorbije 6 confrontaties leidden altijd tot een gelijkspel of winst voor Eupen. Lukt het de Waaslanders vandaag wel? . Opvallende statistiek Een opvallende statistiek leert ons dat Waasland-Beveren al sinds eind 2017 niet meer kon winnen van Eupen. De voorbije 6 confrontaties leidden altijd tot een gelijkspel of winst voor Eupen. Lukt het de Waaslanders vandaag wel?

16:30 vooraf, 16 uur 30. Bij Eupen voert trainer Benat San José 1 wissel door in vergelijking met de match tegen AA Gent. Adriano ruimt plaats voor Jordi Amat . Bij Eupen voert trainer Benat San José 1 wissel door in vergelijking met de match tegen AA Gent. Adriano ruimt plaats voor Jordi Amat

16:27 vooraf, 16 uur 27. Koita weer in de ploeg! Voor het eerst sinds de wedstrijd tegen Moeskroen staat sterkhouder Aboubakary Koita weer in de ploeg. De 22-jarige spits was dit seizoen al goed voor 7 doelpunten. Voor de rest wisselt trainer Nicky Hayen op 3 plaatsen in vergelijking met de vorige match tegen Club Brugge. Schoonbaert, Heltne Nilsen en Leuko komen in de ploeg voor Vieira, Schryvers en Mandjeck. . Koita weer in de ploeg! Voor het eerst sinds de wedstrijd tegen Moeskroen staat sterkhouder Aboubakary Koita weer in de ploeg. De 22-jarige spits was dit seizoen al goed voor 7 doelpunten. Voor de rest wisselt trainer Nicky Hayen op 3 plaatsen in vergelijking met de vorige match tegen Club Brugge. Schoonbaert, Heltne Nilsen en Leuko komen in de ploeg voor Vieira, Schryvers en Mandjeck.

16:12 vooraf, 16 uur 12. Inhaalwedstrijd. Vandaag staat de inhaalwedstrijd van Waasland-Beveren tegen Eupen op het menu. De ploeg uit de Oostkantons moet voor een tweede keer de verplaatsing naar de Freethiel maken door de hevige vrieskou en het onbespeelbaar veld van afgelopen weekend. Wie trekt vanavond aan het langste eind? Volg het hier live! . Inhaalwedstrijd Vandaag staat de inhaalwedstrijd van Waasland-Beveren tegen Eupen op het menu. De ploeg uit de Oostkantons moet voor een tweede keer de verplaatsing naar de Freethiel maken door de hevige vrieskou en het onbespeelbaar veld van afgelopen weekend. Wie trekt vanavond aan het langste eind? Volg het hier live!

15:52 vooraf, 15 uur 52. Wedstrijd wordt afgelast. Het veld kan dan toch niet op tijd speelklaar worden gemaakt. De harde ijsvlakte in de schaduw van de tribune ontdooit zeer traag, waardoor scheidsrechter Erik Lambrechts beslist heeft de wedstrijd af te gelasten. Opnieuw kopzorgen voor de kalendercommissie. . Wedstrijd wordt afgelast Het veld kan dan toch niet op tijd speelklaar worden gemaakt. De harde ijsvlakte in de schaduw van de tribune ontdooit zeer traag, waardoor scheidsrechter Erik Lambrechts beslist heeft de wedstrijd af te gelasten. Opnieuw kopzorgen voor de kalendercommissie.

15:36 vooraf, 15 uur 36. Geen Adriano bij Eupen. Zoek niet naar de naam van Adriano in de selectie van de bezoekers. Net zoals in de bekerwedstrijd tegen OC Charleroi ontbreekt de Braziliaan door een blessure. Wie wel aanwezig is bij Eupen is sluipschutter Prevljak. De Bosnische spits scoorde al 12 keer dit seizoen. . Geen Adriano bij Eupen Zoek niet naar de naam van Adriano in de selectie van de bezoekers. Net zoals in de bekerwedstrijd tegen OC Charleroi ontbreekt de Braziliaan door een blessure. Wie wel aanwezig is bij Eupen is sluipschutter Prevljak. De Bosnische spits scoorde al 12 keer dit seizoen.

15:26 vooraf, 15 uur 26. Waasland-Beveren rekent opnieuw op Koita. Voor het eerst sinds de wedstrijd tegen Moeskroen kan Waasland-Beveren opnieuw rekenen op zijn sterkhouder Aboubakary Koita. Nadat de aanvaller geblesseerd uitviel haalden de manschappen van coach Nicky Hayen een schrale 1 op 15. Andreas Wiegel is dan weer niet van de partij bij de thuisploeg. De Duitser blesseerde zich gisteren op training aan de voet. . Waasland-Beveren rekent opnieuw op Koita Voor het eerst sinds de wedstrijd tegen Moeskroen kan Waasland-Beveren opnieuw rekenen op zijn sterkhouder Aboubakary Koita. Nadat de aanvaller geblesseerd uitviel haalden de manschappen van coach Nicky Hayen een schrale 1 op 15. Andreas Wiegel is dan weer niet van de partij bij de thuisploeg. De Duitser blesseerde zich gisteren op training aan de voet.

