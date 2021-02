Geen voetbal op de Freethiel: veld is onbespeelbaar door vrieskou

Erik Lambrechts (scheidsrechter): "Een deel van het veld is nog bevroren en dat is gevaarlijk voor de spelers. Ik denk ook niet dat langer wachten soelaas zou bieden. We hebben anderhalf uur voor de wedstrijd een eerste controle gedaan en toen hebben we beslist om nog een uur te wachten."

"Maar een half uur voor de wedstrijd was er nog steeds ijs. Ik heb dan ook de instructies gevolgd die er gelden in geval van vorst. Op zo'n ijsvlakte kunnen de spelers hun evenwicht niet houden en is er natuurlijk ook een groter risico op blessures."

Nicky Hayen (coach Waasland-Beveren): "We waren gebrand om deze wedstrijd te winnen en dan komt dit natuurlijk hard aan. We hebben er alles aan gedaan om het veld speelklaar te krijgen, maar ik kan mij wel vinden in de beslissing van de scheidsrechter."

"Het bevroren stuk is ook een deel van het veld dat nooit de zon ziet. Maar ik wil alle mensen die zich de afgelopen dagen hebben ingezet, bedanken voor hun inzet. Vandaag of morgen lassen we alvast nog een training in als vervanging voor deze wedstrijd."