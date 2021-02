STVV morst met de kansen en Zulte Waregem straft dat genadeloos af

“Het was een moeilijke match. We zijn goed begonnen, maar STVV had in de eerste helft het betere spel en ook de beste kansen. Bostyn pakte 2 à 3 goede ballen van Suzuki, die positioneel een heel goede spits is. Hij voelt heel goed wanneer hij moet komen. Wij zijn goed begonnen in het vierde kwartier. We maakten snel 2 goals en dat gaf ons een goed gevoel. Meteen na de 0-2 hadden we de controle, maar daarna gaven we het toch een beetje weg. Na de aansluitingstreffer was het alle hens aan dek. Maar we hebben in die laatste minuten niet veel meer weggegeven.”