LIVE: OHL leidt met dank aan Henry en Sowah, maar moet met 10 voort

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rustverslag. OHL lijkt de schaapjes al op het droge te hebben na de eerste helft. Met twee goals van Henry en eentje van Sowah staat het voorlopig 3-0. De thuisploeg zal de tweede helft wel moeten afwerken met een man minder, na de twee gele kaarten voor Malinov. Kortrijk had zeker kansen, maar kon niet scoren. . Rustverslag OHL lijkt de schaapjes al op het droge te hebben na de eerste helft. Met twee goals van Henry en eentje van Sowah staat het voorlopig 3-0. De thuisploeg zal de tweede helft wel moeten afwerken met een man minder, na de twee gele kaarten voor Malinov. Kortrijk had zeker kansen, maar kon niet scoren.





41' eerste helft, minuut 41.

41' eerste helft, minuut 41. Perfecte counter en 3-0! De rode kaart lijkt geen blijvend gevolg te zullen hebben, want na een vlijmscherpe counter kan Sowah de 3-0 binnen knallen. Een eervolle vermelding is er alweer voor Mercier, die opnieuw bepalend was in deze actie. . Perfecte counter en 3-0! De rode kaart lijkt geen blijvend gevolg te zullen hebben, want na een vlijmscherpe counter kan Sowah de 3-0 binnen knallen. Een eervolle vermelding is er alweer voor Mercier, die opnieuw bepalend was in deze actie.

40' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 40 door Kamal Sowah van OH Leuven. 3, 0. goal OH Leuven KV Kortrijk rust 3 0

38' Gele kaart voor Evgeniy Makarenko van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 38 Yevhen Makarenko KV Kortrijk

37' eerste helft, minuut 37.

36' Tweede gele kaart voor Kristiyan Malinov van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 36 Kristiyan Malinov OH Leuven

36' eerste helft, minuut 36. OHL moet voort met 10 man! Plots is er opschudding. Malinov komt te laat in een duel met Palaversa en krijgt een tweede gele kaart onder de neus geschoven. De vorige kaart was er slechts enkele minuten geleden. Voor beide overtredingen kan je zeker een gele kaart geven, al is het voor twee exemplaren wel behoorlijk streng gefloten door ref Alen. . OHL moet voort met 10 man! Plots is er opschudding. Malinov komt te laat in een duel met Palaversa en krijgt een tweede gele kaart onder de neus geschoven. De vorige kaart was er slechts enkele minuten geleden. Voor beide overtredingen kan je zeker een gele kaart geven, al is het voor twee exemplaren wel behoorlijk streng gefloten door ref Alen.

36' eerste helft, minuut 36. Met nog 10 minuten op de klok in de eerste helft zitten we opnieuw in een wat rustigere periode. Kan Kortrijk nog iets klaarmaken voor de pauze? . Met nog 10 minuten op de klok in de eerste helft zitten we opnieuw in een wat rustigere periode. Kan Kortrijk nog iets klaarmaken voor de pauze?

34' Gele kaart voor Kristiyan Malinov van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 34 Kristiyan Malinov OH Leuven

31' eerste helft, minuut 31. Dewaele probeert het vanop afstand. Zijn lage schuiver wordt klemvast gepakt door doelman Romo. . Dewaele probeert het vanop afstand. Zijn lage schuiver wordt klemvast gepakt door doelman Romo.

25' eerste helft, minuut 25. Halverwege de eerste helft hebben we allerminst te klagen over deze pot voetbal. De trefzekere Henry toont zich ook in het spel bijzonder nuttig en is voorlopig dé man van deze confrontatie. . Halverwege de eerste helft hebben we allerminst te klagen over deze pot voetbal. De trefzekere Henry toont zich ook in het spel bijzonder nuttig en is voorlopig dé man van deze confrontatie.

23' eerste helft, minuut 23. OHL is de betere ploeg, maar het is niet dat Kortrijk nog geen kansen heeft gehad. . Commentator Sirik Geffray. OHL is de betere ploeg, maar het is niet dat Kortrijk nog geen kansen heeft gehad. Commentator Sirik Geffray

22' eerste helft, minuut 22. Het blijft kansen regenen. Gueye mag plots van dicht bij trappen, maar vindt Romo op zijn weg. . Het blijft kansen regenen. Gueye mag plots van dicht bij trappen, maar vindt Romo op zijn weg.

20' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 20 door Thomas Henry van OH Leuven. 2, 0. goal OH Leuven KV Kortrijk rust 2 0

20' eerste helft, minuut 20. 2-0 is een feit! . Henry doet het opnieuw! Een hoekschop wordt kort genomen en belandt via een doorkoppende Jemelka op de slof van Henry, die perfect overhoeks in doel trapt. Een zeer knappe goal van de onvermijdelijke spits van OHL. . 2-0 is een feit! Henry doet het opnieuw! Een hoekschop wordt kort genomen en belandt via een doorkoppende Jemelka op de slof van Henry, die perfect overhoeks in doel trapt. Een zeer knappe goal van de onvermijdelijke spits van OHL.

19' eerste helft, minuut 19. Ook Makarenko kan eens oprukken met de bal aan de voet en trapt, maar zijn poging gaat over. . Ook Makarenko kan eens oprukken met de bal aan de voet en trapt, maar zijn poging gaat over.

18' eerste helft, minuut 18. Chevalier kan plots uithalen en doet dat met stijl, Romo pareert. . Chevalier kan plots uithalen en doet dat met stijl, Romo pareert.