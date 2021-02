Ook geen voetbal aan de kust: Oostende - Genk is uitgesteld

Ik begrijp de beslissing, maar dit is natuurlijk zuur. We zijn vanochtend al om 11 uur vertrokken richting het hotel om deze belangrijke wedstrijd voor te bereiden. Nu blijft het wachten op de inhaaldatum voor we beslissen wanneer we zullen trainen.

vooraf, 19 uur 54. Ik begrijp de beslissing, maar dit is natuurlijk zuur. We zijn vanochtend al om 11 uur vertrokken richting het hotel om deze belangrijke wedstrijd voor te bereiden. Nu blijft het wachten op de inhaaldatum voor we beslissen wanneer we zullen trainen. John van den Brom, trainer KRC Genk.

vooraf, 19 uur 38. Het grootste gedeelte van het veld is prima, enkel een deel net voor de hoofdtribune ligt er spekglad bij: een goeie 8 meter over de hele lengte van het veld. Scheidsrechter Wim Smet.

vooraf, 19 uur 35. De ijzige temperaturen in ons land veroorzaken een tweede afgelaste wedstrijd in de Jupiler Pro League. Een deel van het veld in Oostende is onbespeelbaar en dus is Oostende-Genk uitgesteld. .