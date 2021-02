LIVE: KVO moet achtervolgen tegen Genk na discutabele strafschopfase

De topschutter trapt de bal in het midden van het doel. Gelukkig voor Onuachu koos Hubert een hoek. Het is goal nummer 23 voor de Genkse scherpschutter.

eerste helft, minuut 10. Onuachu trapt zijn 23e binnen. De topschutter trapt de bal in het midden van het doel. Gelukkig voor Onuachu koos Hubert een hoek. Het is goal nummer 23 voor de Genkse scherpschutter. .

Bij Genk heeft de 18-jarige Maarten Vandevoordt zijn collega Danny Vukovic uit het doel verdreven. Het is pas de 3e keer dit seizoen dat de jonge Vandevoordt aan de aftrap staat in de competitie.

vooraf, 18 uur 31. Eerste doelman Vandevoordt. Bij Genk heeft de 18-jarige Maarten Vandevoordt zijn collega Danny Vukovic uit het doel verdreven. Het is pas de 3e keer dit seizoen dat de jonge Vandevoordt aan de aftrap staat in de competitie. .

Omdat de kalender door corona al zo vol zit, komt dit natuurlijk wel ongelegen. Maar het is het einde van de wereld niet, hé. Paul Van Himst zou in zijn tijd wel op dit veld gespeeld hebben.

vooraf, 20 uur 20. Omdat de kalender door corona al zo vol zit, komt dit natuurlijk wel ongelegen. Maar het is het einde van de wereld niet, hé. Paul Van Himst zou in zijn tijd wel op dit veld gespeeld hebben. Thorsten Theys, COO/CFO KV Oostende.

20:05

vooraf, 20 uur 05. Of we met alle teams naar veldverwarming moeten? Voor de meeste teams in 1A is veldverwarming een stevige investering die niet zo evident is. De temperaturen van de laatste dagen zijn ook zeer zeldzaam in België. Thorsten Theys, COO/CFO KV Oostende.