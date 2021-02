Maandagavondvoetbal in eerste klasse: AA Gent en Moeskroen komen straks in actie

19:17

vooraf, 19 uur 17. AA Gent - Moeskroen. Deze 26e speeldag heeft maandagavondvoetbal in petto - en door de ijsvelden van afgelopen weekend zelfs woensdagavondvoetbal. AA Gent en Moeskroen trappen hun wedstrijd om 20.45 u op gang. AA Gent raakte met de hakken over de sloot in de kwartfinales van de Beker van België. Coach Hein Vanhaezebrouck zag een gebrek aan leiderschap in zijn elftal. Zijn ze tegen Moeskroen wel vanaf de eerste minuut bij de les? Tegenstander Moeskroen staat 16e en zag nummer 17 Cercle Brugge een punt rapen tegen Anderlecht. De degradatiestrijd blijft bijzonder spannend. Verlaat Moeskroen de Ghelamco Arena straks ook met puntengewin in de koffer? .