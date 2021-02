LIVE: AA Gent wil tegen Moeskroen nog eens een overwinning boeken

41' eerste helft, minuut 41. Nog 5 minuten tot aan de pauze. Met 1-0 heeft Gent zich te weinig beloond. Moeskroen leeft nog, maar mag geen aanspraak maken op meer. . Nog 5 minuten tot aan de pauze. Met 1-0 heeft Gent zich te weinig beloond. Moeskroen leeft nog, maar mag geen aanspraak maken op meer.

38' eerste helft, minuut 38. We hopen voor Gent dat de fase van zonet niet beslissend zal zijn voor de einduitslag. De hoekschop van Kums schoot aan alles en iedereen voorbij en dwarrelde via de binnenkant van de paal in de armen van Koffi. Met een sprongetje richting de lijn leek hij te verraden dat hij toch flirtte met een tegengoal. Alleen hebben we geen camerastandpunt dat duidelijk kan maken of de bal wel of niet volledig over de achterlijn was.

35' eerste helft, minuut 35. Er hangt een doelpunt in de lucht. Gent schreeuwt om de 2-0. De bal belandt na een gemiste corner met wat geluk en via de paal in de armen van Koffi. Net voor of achter de lijn? De scheidsrechter wuift het Gentse verzoek weg. Doellijntechnologie had het antwoord kunnen bieden.

34' Koffi redt de match! Jaremtsjoek laat de 2-0 onbegrijpelijk liggen. Hij loopt slim en wordt op zijn wenken bediend door Kums, maar de rust ontbreekt bij de afwerking. Koffi ligt in de weg en houdt de stand op 1-0. eerste helft, minuut 34.

33' eerste helft, minuut 33. De Gentse voorsprong is ook gewettigd. De thuisploeg laat geen verpletterende indruk, maar toont wel initiatief. Aan de overkant is Bolat voorlopig werkloos.

30' eerste helft, minuut 30. We zijn geneigd te denken dat AA Gent het moeilijkste luik van zijn opdracht achter de rug heeft. Het pantser van Moeskroen is ingedeukt, maar plooit het ook helemaal?

28' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 28 door Roman Jaremtsjoek van KAA Gent. 1, 0. goal KAA Gent Excel Moeskroen 44' 1 0

28' eerste helft, minuut 28. De kassa rinkelt! Het moest een keer raak zijn vanaf rechts. Gent blijft geduldig en wordt beloond. Castro-Montes kiest deze keer voor de lage en harde optie. Zijn klare kijk vindt Jaremtsjoek, die de 1-0 snoeihard in doel nagelt.

26' eerste helft, minuut 26. Moeskroen-spits Da Costa heeft wel iets in zijn mars. Ook al zijn er geen ijsplekken meer, de aanvaller waagt zich geregeld aan een slalom. Technisch ziet het er allemaal fraai uit, maar efficiënt is het voorlopig niet.

25' eerste helft, minuut 25. De Gentse aanvallen komen vooral vanaf de rechterflank. Castro-Montes kan weer een voorzet afleveren, maar hij geraakt niet precies genoeg door de constructie van Moeskroen.

22' eerste helft, minuut 22. Bezoes begrijpt het Gentse circulatieplan en stuurt Niangbo het straatje in. Ook Silvestre heeft de correcte route genomen en blokt zijn schot.

19' eerste helft, minuut 19. Da Costa redt Moeskroen. Heet standje voor de kooi van Moeskroen. Een doorgekopte vrijschop is razendgevaarlijk, maar spits Da Costa helpt zijn doelman een handje en doet de bal naast de juiste kant van de paal belanden. Al was een interventie van Koffi ook niet uitgesloten.

18' eerste helft, minuut 18. Castro-Montes draait vanaf rechts scherp voor doel, Silvestre zet er nog zijn kruin tegen en verhindert een kopslag van Niangbo.

14' eerste helft, minuut 14. Standaardfase afgefloten. AA Gent zet een vrijschop om in een combinatie. Godeau knikt tot bij Jaremtsjoek, die Koffi op de proef stelt met een harde kopbal. Het haalt ons verslag niet, aangezien de ref al gefloten had voor een lichte duw van Godeau.

12' eerste helft, minuut 12. De wedstrijd is in evenwicht, dat is de voorlopige conclusie na een klein kwartiertje. Moeskroen vangt AA Gent met een stevige gordel op en bezit toch wel wat technische kwaliteiten om de bal ook af en toe wat langer in de gelederen te houden.

