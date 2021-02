AA Gent staat weer op dankzij hattrick van Jaremtsjoek en zijn invallers

AA Gent - Moeskroen in een notendop:

Koffi houdt Moeskroen lange tijd in leven

Gent duwde Moeskroen vrij probleemloos weg, maar weigerde de match op slot te doen. Daar had het – zeker in het eerste kwartier na de pauze – nochtans genoeg kansen voor.

De doelman van Moeskroen had dan weer een portie geluk dat een olympische corner via de paal tot in zijn handen (en net niet over de achterlijn) hobbelde.

De Oekraïense spits was de meest opgemerkte speler. Na 2 minuten belandde zijn opwipper op het dak van het doel, kort na het openingsdoelpunt bleef hij niet rustig genoeg en lag Koffi in de weg.

De Gentse rechterflank maakte Moeskroen het leven zuur en na een halfuur had Castro-Montes de juiste optie gekozen. Met een harde voorzet bediende hij Jaremtsjoek, die ongehinderd en snoeihard de 1-0 in doel nagelde.

Drietand Tissoudali, Odjidja en Jaremtsjoek doet het licht uit

Door de missers (en de reddingen van Koffi) speelde Gent lange tijd met vuur en bijna kreeg het nog het deksel op de neus, maar Bolat aanvaardde het cliché niet en stond na ruim een uur pal op de inzet van Tabekou.

Vorige week deden invallers Odjidja en Tissoudali de bekermatch tegen Charleroi kantelen, vanavond waren ze nodig om Gent over de streep te trekken.

Na 5 minuten was Tissoudali op aangeven van Jaremtsjoek de verlosser, in de slotminuten had Odjidja nog twee assists in petto. Twee keer was de Oekraiënse aanvaller het eindstation.

Met de 4-0-zege wint AA Gent geen posities in het klassement, maar aangezien alles nog op een zakdoek ligt, mag het toch weer aanspraak maken op meer. Vrijdag moet de bevestiging volgen bij KV Mechelen.