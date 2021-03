Straks Charleroi-Club: "Club Brugge iedere week goed, Charleroi soms"

11:40 vooraf, 11 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1370268682744651779

11:30 vooraf, 11 uur 30. Dost niet fit, dan maar Pérez of toch Badji? Door de blessure van Bas Dost en Charles De Ketelaere die pas terugkomt uit blessure, heeft Philippe Clement vooraan toch wat kopzorgen. Badji mocht vorige week starten, maar werd al na een halfuur spelen naar de kant gehaald. Zijn vervanger, Daniel Pérez deed het niet slecht, maar Clement laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. "Het zijn twee andere types, maar nog geen afgewerkte producten. De 2 jongens zijn nog maar 19 en dan is het logisch dat die niet klaar zijn om nu al de nummer 1 spits van Club Brugge te zijn, maar het zijn wel jongens met veel potentieel naar de toekomst."



Badji mocht vorige week starten, maar werd al na een halfuur spelen naar de kant gehaald. Zijn vervanger, Daniel Pérez deed het niet slecht, maar Clement laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken.



"Het zijn twee andere types, maar nog geen afgewerkte producten. De 2 jongens zijn nog maar 19 en dan is het logisch dat die niet klaar zijn om nu al de nummer 1 spits van Club Brugge te zijn, maar het zijn wel jongens met veel potentieel naar de toekomst."





09:20 vooraf, 09 uur 20. Die vrijdag- en maandagmatch is misschien niet de ideale kalender voor Club, maar in deze tijden van corona is het voor iedereen aanpassen. Club stelt zich heel solidair op, niet vergeten dat ze een paar weken geleden door corona in de problemen hebben gezeten. Ze weten als geen ander hoe moeilijk het is om bepaalde zaken te plannen. Ik denk dat ze heel veel respect hebben voor de Kalendermanager. Karel Geraerts, ex-speler Charleroi en Club Brugge.

09:16 vooraf, 09 uur 16. Club heeft een heel goed geheel, een bank die sterk is en een coach die weet wat het is om voor een kampioenschap te spelen. Anderzijds laten de teams onder Club het dit seizoen voor een groot stuk afweten. Club verdient te staan waar het nu staat. Karel Geraerts, ex-speler Charleroi en Club Brugge.

09:10 vooraf, 09 uur 10. Club Brugge is dit seizoen het meest constant in zijn spel. Elke week halen ze een goed niveau, soms een heel goed, soms een aanvaardbaar. Door die constante kunnen ze ook die aanvaardbare duels toch winnen. Karel Geraerts, ex-speler Charleroi en Club Brugge.

09:09 vooraf, 09 uur 09. Charleroi speelt zeker niet iedere week geweldig goed, maar andere weken dan weer wel. Dan laten ze het evenwel na om de kansen af te maken. Karel Geraerts, ex-speler Charleroi en Club Brugge.

09:08 vooraf, 09 uur 08. Charleroi heeft ook een heel grote kleedkamer. Het is aan Belhocine om dat goed te managen. Alle krediet ook voor Mehdi Bayat (voorzitter van Charleroi), die het vertrouwen uitspreekt in Belhocine en die zo laat groeien in zijn rol als coach. Karel Geraerts, ex-speler Charleroi en Club Brugge.

23:44 vooraf, 23 uur 44. Ook geen Teodorczyk bij Charleroi. Charleroi kan morgenavond tegen competitieleider Club Brugge geen beroep doen op Lukasz Teodorczyk. De Poolse aanvaller is out na een positieve coronatest. Een echte aderlating is dat wellicht niet want de transfer van de spits naar Charleroi is tot nu toe niet echt een succes. In 13 wedstrijden kon hij maar een keer scoren, tijdens de bekermatch tegen Westerlo. Maar het is wel de zoveelste speler in de lappenmand. Charleroi mist tegen Club ook onder anderen Benavente, Nkuba, Willems, Zajkov en Morioka.

Een echte aderlating is dat wellicht niet want de transfer van de spits naar Charleroi is tot nu toe niet echt een succes. In 13 wedstrijden kon hij maar een keer scoren, tijdens de bekermatch tegen Westerlo.

Maar het is wel de zoveelste speler in de lappenmand. Charleroi mist tegen Club ook onder anderen Benavente, Nkuba, Willems, Zajkov en Morioka.

17:46 vooraf, 17 uur 46. Scheidsrechter Lothar D'Hondt: "Enkele stroken zijn nog betonhard". Scheidsrechter Lothar D'Hondt: "Enkele stroken zijn nog betonhard"

17:17 vooraf, 17 uur 17. We wilden spelen, maar als het niet kan, dan moeten we de beslissing van de ref aanvaarden. Ja, sommige velden lagen er de voorbije weken slechter bij, voor ons en voor andere ploegen. Maar we leggen ons hier bij neer. Karim Belhocine (trainer Charleroi).

17:04 vooraf, 17 uur 04. De coaches hebben vol begrip gereageerd. Ze hebben onmiddellijk ingestemd met de beslissing. Scheidsrechter Lothar D'Hondt.

17:03 vooraf, 17 uur 03. Ik heb zo lang mogelijk gewacht in de hoop dat de zon zou helpen, maar dat is onvoldoende gebeurd en het zal nu niet meer beteren. Scheidsrechter Lothar D'Hondt.

17:02 vooraf, 17 uur 02. De zestien ligt er hard en bevroren bij met enkele ijsplekken, net als de zone voor de hoofdtribune. We kunnen de veiligheid van de spelers niet garanderen. Scheidsrechter Lothar D'Hondt.

16:58 De voorbereiding van de coaches is voor niets geweest. vooraf, 16 uur 58. De voorbereiding van de coaches is voor niets geweest

16:57 vooraf, 16 uur 57. Geen voetbal! Neen, dat is het uiteindelijke verdict. Er wordt niet gevoetbald vandaag, zo oordeelt de ref.