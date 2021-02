Ook door Charleroi-Club Brugge gaat een streep: het veld is niet speelklaar

17:17 vooraf, 17 uur 17. We wilden spelen, maar als het niet kan, dan moeten we de beslissing van de ref aanvaarden. Ja, sommige velden lagen er de voorbije weken slechter bij, voor ons en voor andere ploegen. Maar we leggen ons hier bij neer. . Karim Belhocine (trainer Charleroi). We wilden spelen, maar als het niet kan, dan moeten we de beslissing van de ref aanvaarden. Ja, sommige velden lagen er de voorbije weken slechter bij, voor ons en voor andere ploegen. Maar we leggen ons hier bij neer. Karim Belhocine (trainer Charleroi)

17:15 De scheidsrechter legt zijn beslissing uit. vooraf, 17 uur 15. De scheidsrechter legt zijn beslissing uit.

17:07 vooraf, 17 uur 07.

17:04 vooraf, 17 uur 04. De coaches hebben vol begrip gereageerd. Ze hebben onmiddellijk ingestemd met de beslissing. . Scheidsrechter Lothar D'Hondt. De coaches hebben vol begrip gereageerd. Ze hebben onmiddellijk ingestemd met de beslissing. Scheidsrechter Lothar D'Hondt

17:03 vooraf, 17 uur 03. Ik heb zo lang mogelijk gewacht in de hoop dat de zon zou helpen, maar dat is onvoldoende gebeurd en het zal nu niet meer beteren. . Scheidsrechter Lothar D'Hondt. Ik heb zo lang mogelijk gewacht in de hoop dat de zon zou helpen, maar dat is onvoldoende gebeurd en het zal nu niet meer beteren. Scheidsrechter Lothar D'Hondt

17:02 vooraf, 17 uur 02. De zestien ligt er hard en bevroren bij met enkele ijsplekken, net als de zone voor de hoofdtribune. We kunnen de veiligheid van de spelers niet garanderen. . Scheidsrechter Lothar D'Hondt. De zestien ligt er hard en bevroren bij met enkele ijsplekken, net als de zone voor de hoofdtribune. We kunnen de veiligheid van de spelers niet garanderen. Scheidsrechter Lothar D'Hondt

16:59 Onze reporter moet dus weer inpakken. vooraf, 16 uur 59. Onze reporter moet dus weer inpakken.

16:58 vooraf, 16 uur 58.

16:58 De voorbereiding van de coaches is voor niets geweest. vooraf, 16 uur 58. De voorbereiding van de coaches is voor niets geweest

16:57 vooraf, 16 uur 57. Geen voetbal! Neen, dat is het uiteindelijke verdict. Er wordt niet gevoetbald vandaag, zo oordeelt de ref. . Geen voetbal! Neen, dat is het uiteindelijke verdict. Er wordt niet gevoetbald vandaag, zo oordeelt de ref.

16:50 Springt het licht op groen of rood? vooraf, 16 uur 50. Springt het licht op groen of rood?

16:49 De ref keurt het veld. vooraf, 16 uur 49. De ref keurt het veld

16:46 vooraf, 16 uur 46. Scheidsrechter Lothar D'Hondt verlaat de catacomben en betreedt de grasmat. Wat wordt zijn oordeel? . Scheidsrechter Lothar D'Hondt verlaat de catacomben en betreedt de grasmat. Wat wordt zijn oordeel?

16:44 Charleroi-manager Bayat en Club-trainer Clement praten bij. vooraf, 16 uur 44. Charleroi-manager Bayat en Club-trainer Clement praten bij

16:42 vooraf, 16 uur 42. Intussen is ook de Brugse spelersgroep aangekomen in het stadion. Zij inspecteren de grasmat en zullen normaal gezien snel weten of ze hun schoenen uit hun zak moeten halen. . Intussen is ook de Brugse spelersgroep aangekomen in het stadion. Zij inspecteren de grasmat en zullen normaal gezien snel weten of ze hun schoenen uit hun zak moeten halen.

16:34 vooraf, 16 uur 34. Het grote verschil met de matchen van gisteren? Veel ruimte is er niet om met matchen van Club Brugge te schuiven door hun Europese wedstrijden. . Tom Boudeweel (Radio 1). Het grote verschil met de matchen van gisteren? Veel ruimte is er niet om met matchen van Club Brugge te schuiven door hun Europese wedstrijden. Tom Boudeweel (Radio 1)

16:34 vooraf, 16 uur 34. Beslissing om 16.45u? Volgens de meest recente informatie zal er over ruim 10 minuten, rond 16.45u, een beslissing vallen. . Beslissing om 16.45u? Volgens de meest recente informatie zal er over ruim 10 minuten, rond 16.45u, een beslissing vallen.

16:32 vooraf, 16 uur 32. Op sommige stroken liggen er wat hobbeltjes. Dat kan wel echt gevaarlijk zijn. En er is nog een probleem: de twee strafschopgebieden liggen er betonhard bij. Op die ondergrond zou ik geen doelman willen zijn. . Tom Boudeweel (Radio 1). Op sommige stroken liggen er wat hobbeltjes. Dat kan wel echt gevaarlijk zijn. En er is nog een probleem: de twee strafschopgebieden liggen er betonhard bij. Op die ondergrond zou ik geen doelman willen zijn. Tom Boudeweel (Radio 1)

16:31 Oui ou non? vooraf, 16 uur 31. Oui ou non?