Zet Anderlecht uitreeks voort op bezoek bij Cercle?

20:30 vooraf, 20 uur 30. Als we de 2 bekerwedstrijden tegen FC Luik en Union meetellen is Anderlecht nu al 7 wedstrijden op een rij ongeslagen. De laatste nederlaag is bijna al een maand geleden, op bezoek bij Eupen. . Als we de 2 bekerwedstrijden tegen FC Luik en Union meetellen is Anderlecht nu al 7 wedstrijden op een rij ongeslagen. De laatste nederlaag is bijna al een maand geleden, op bezoek bij Eupen.

20:26 vooraf, 20 uur 26. Kan Cercle de punten nog eens thuishouden? Cercle heeft na 13 thuiswedstrijden in de competitie een belabberd rapport. Het kon amper 3 keer winnen op eigen veld, voor het laatst op de 9e speeldag tegen AA Gent. Sindsdien ging het in 9 thuiswedstrijden evenveel keer de boot in. Houdt de vereniging na bijna 4 maanden zonder thuiszege (in de competitie) nog eens de punten in Jan Breydel? . Kan Cercle de punten nog eens thuishouden? Cercle heeft na 13 thuiswedstrijden in de competitie een belabberd rapport. Het kon amper 3 keer winnen op eigen veld, voor het laatst op de 9e speeldag tegen AA Gent. Sindsdien ging het in 9 thuiswedstrijden evenveel keer de boot in. Houdt de vereniging na bijna 4 maanden zonder thuiszege (in de competitie) nog eens de punten in Jan Breydel?

20:10 Het veld in Brugge is gelukkig speelklaar. vooraf, 20 uur 10. Het veld in Brugge is gelukkig speelklaar. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1361027071573692417

20:09 vooraf, 20 uur 09. Springt Anderlecht naar de derde plaats? Omdat de wedstrijd van rode lantaarn Waasland-Beveren tegen Eupen gisteren afgelast werd, krijgt Cercle de kans om wat verder weg te lopen van de laatste plaats en zo de druk op Waasland-Beveren te verhogen. Cercle telt als voorlaatste amper 1 punt meer. Ook Anderlecht kan profiteren van de uitgestelde wedstrijd tussen KV Oostende en Racing Genk. Met een overwinning springt Anderlecht (voorlopig) naar de derde plaats. . Springt Anderlecht naar de derde plaats? Omdat de wedstrijd van rode lantaarn Waasland-Beveren tegen Eupen gisteren afgelast werd, krijgt Cercle de kans om wat verder weg te lopen van de laatste plaats en zo de druk op Waasland-Beveren te verhogen. Cercle telt als voorlaatste amper 1 punt meer.



Ook Anderlecht kan profiteren van de uitgestelde wedstrijd tussen KV Oostende en Racing Genk. Met een overwinning springt Anderlecht (voorlopig) naar de derde plaats.

20:06 vooraf, 20 uur 06. 0 op 9 voor Cercle. Voor Cercle was het bekeravontuur de voorbije 2 weken een flinke opsteker met overwinningen tegen OHL en KV Oostende. In de competitie is er voorlopig nog geen Vanderhaeghe-effect. Afgelopen zaterdag ging Cercle op eigen veld onderuit tegen KV Mechelen. De Camargo verknalde met een late goal het debuut van Vanderhaeghe. . 0 op 9 voor Cercle Voor Cercle was het bekeravontuur de voorbije 2 weken een flinke opsteker met overwinningen tegen OHL en KV Oostende. In de competitie is er voorlopig nog geen Vanderhaeghe-effect. Afgelopen zaterdag ging Cercle op eigen veld onderuit tegen KV Mechelen. De Camargo verknalde met een late goal het debuut van Vanderhaeghe.

19:58 vooraf, 19 uur 58. Na het experiment in de bekerwedstrijd tegen Oostende kiest Vanderhaeghe vanavond weer voor de vertrouwde namen. Didillon, Vitinho, Ugbo, Hotic en Marcelin keren zo na een rustdag in de beker terug in de basis. . Na het experiment in de bekerwedstrijd tegen Oostende kiest Vanderhaeghe vanavond weer voor de vertrouwde namen. Didillon, Vitinho, Ugbo, Hotic en Marcelin keren zo na een rustdag in de beker terug in de basis.

19:57 vooraf, 19 uur 57. Generale repetitie voor kwartfinale. Zowel Anderlecht als Cercle wist zich deze week te plaatsen voor de kwartfinales van de beker, waarin ze het op 3 maart in het Lotto Park tegen elkaar opnemen. Yves Vanderhaeghe liet in de 1/8e finale tegen KV Oostende heel wat vaste krachten rusten, maar mocht toch zijn 1e zege als Cercle-coach vieren. Anderlecht boekte dan weer een overtuigende 0-5-overwinning bij Union, de leider in 1B. . Generale repetitie voor kwartfinale Zowel Anderlecht als Cercle wist zich deze week te plaatsen voor de kwartfinales van de beker, waarin ze het op 3 maart in het Lotto Park tegen elkaar opnemen. Yves Vanderhaeghe liet in de 1/8e finale tegen KV Oostende heel wat vaste krachten rusten, maar mocht toch zijn 1e zege als Cercle-coach vieren. Anderlecht boekte dan weer een overtuigende 0-5-overwinning bij Union, de leider in 1B.

19:54 vooraf, 19 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1361024508933656577

19:40 vooraf, 19 uur 40. Miazga en Lawrence weer in de basis. Bij Anderlecht keren Miazga en Lawrence terug en het duo verschijnt ook meteen weer aan de aftrap. Michailitsjenko (niet in de kern) en Lissens (op de bank) moeten zo weer plaats ruimen. Voor de rest zien we dezelfde namen als donderdag in de bekerwedstrijd tegen Union. Opvallend, ook Ashimeru zit niet in kern. . Miazga en Lawrence weer in de basis Bij Anderlecht keren Miazga en Lawrence terug en het duo verschijnt ook meteen weer aan de aftrap. Michailitsjenko (niet in de kern) en Lissens (op de bank) moeten zo weer plaats ruimen. Voor de rest zien we dezelfde namen als donderdag in de bekerwedstrijd tegen Union. Opvallend, ook Ashimeru zit niet in kern.

19:37 vooraf, 19 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1361021212839837700

18:53 vooraf, 18 uur 53. Zet Anderlecht uitreeks voort op bezoek bij Cercle? FC Luik, Racing Genk en Union. 3 uitwedstrijden, 3 overwinningen voor Anderlecht. Wordt het vanavond in het Jan Breydelstadion 4 op een rij voor paars-wit of steekt Cercle daar een stokje voor? . Zet Anderlecht uitreeks voort op bezoek bij Cercle? FC Luik, Racing Genk en Union. 3 uitwedstrijden, 3 overwinningen voor Anderlecht. Wordt het vanavond in het Jan Breydelstadion 4 op een rij voor paars-wit of steekt Cercle daar een stokje voor?

18:12 vooraf, 18 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1360999599016665090

18:12 - Vooraf Vooraf, 18 uur 12

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Giulian Biancone, David Bates, Strahinja Pavlovic, Vitinho, Leonardo Da Silva Lopes, Kevin Hoggas, Jean Marcelin, Dino Hotic, Ike Ugbo, Olivier Deman Opstelling Cercle Brugge Thomas Didillon, Giulian Biancone, David Bates, Strahinja Pavlovic, Vitinho, Leonardo Da Silva Lopes, Kevin Hoggas, Jean Marcelin, Dino Hotic, Ike Ugbo, Olivier Deman

Opstelling Anderlecht. Timon Wellenreuther, Michael Murillo, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Kemar Lawrence, Anouar Ait El Hadj, Albert Sambi Lokonga, Josh Cullen, Francis Amuzu, Lukas Nmecha, Jacob Bruun Larsen Opstelling Anderlecht Timon Wellenreuther, Michael Murillo, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Kemar Lawrence, Anouar Ait El Hadj, Albert Sambi Lokonga, Josh Cullen, Francis Amuzu, Lukas Nmecha, Jacob Bruun Larsen