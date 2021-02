Anderlecht is tegen Cercle weer in hetzelfde bedje ziek en boekt 12e gelijkspel

Cercle Brugge - Anderlecht in een notendop:

Anderlecht ontsnapt aan vroege tegengoal

FC Luik, Racing Genk en Union. 3 uitwedstrijden, 3 overwinningen. Daar wou Anderlecht vanavond in het Jan Breydelstadion graag 4 op een rij van maken, maar het was meteen duidelijk dat Cercle zijn vel duur zou verkopen.

Na amper 3 minuten dropte Deman de bal in de zestien. Hoggas nam die in de draai perfect mee, maar besloot van dichtbij voorlangs. Anderlecht ontsnapte aan een vroege achterstand.

Dat had de zaken voor paars-wit nog wat complexer gemaakt, want zelfs bij 0-0 raakte Anderlecht niet in de buurt van Didillon. Cercle liet paars-wit niet in de wedstrijd komen. Een verre knal van El Hadj die naast ging, dat was het dan voor Anderlecht.

Geen werk dus voor Didillon, maar dat gold ook voor Wellenreuther. De Anderlecht-doelman moest enkel op het einde van de eerste helft nog eens in actie komen op een flauw schotje van Hoggas.