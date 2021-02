Beerschot gooit zege weg na minuut 90 door goals van Walsh en Druijf

Beerschot - KV Mechelen in een notendop:

Vanhamel houdt De Camargo en Schoofs van de 0-1

Ook Beerschot bleef af en toe prikken uitdelen, maar kreeg de bal niet binnen het kader. Van den Bergh mikte vanuit een scherpe hoek de beste kans in het zijnet. Aan de overkant moest Vanhamel nog eens plat op een afstandsschot van Vanlerberghe.

De reactie van Beerschot bleef niet lang uit. Ook Thoelen moest zijn kunnen bewijzen op een knap afstandsschot van Holzhauser. KV Mechelen zag dan Kabore geblesseerd uitvallen, maar bleef wel de gevaarlijkste ploeg. Ook Schoofs waagde zijn kans met een verre knal, Vanhamel kon zijn pegel nog net over de lat tikken.

Rob Schoofs knikkerde Beerschot afgelopen donderdag uit de beker en ook vandaag was hij meteen op de afspraak met dreigende acties op links. Toch kwam het eerste echte doelgevaar na een knappe actie van Kabore op rechts. Op zijn aangeven kon De Camargo van dichtbij uithalen, maar Vanhamel voorkwam een vroege openingsgoal voor KV Mechelen.

KV Mechelen zet alles op zijn kop in de slotfase

De tweede helft begon met een stevige opdoffer voor KV Mechelen. Brogno ging wel erg gretig onderuit in de zestien, maar wist toch een penalty te versieren. Een klusje voor Holzhauser en die bracht de thuisploeg kort na de rust op voorsprong.

Niet veel later viel de Oostenrijkse doelpuntenmaker geblesseerd uit, maar ook zonder Holzhauser bleef Beerschot makkelijk overeind. KV Mechelen slaagde er niet in om zich weer in de wedstrijd te knokken.

Maar in een dolle slotfase keerde het tij voor de bezoekers. Storm mikte eerst zelf nog een uitgelezen kans op de gelijkmaker voorlangs, maar op zijn lage voorzet in de 90e minuut wist Walsh wél te scoren: 1-1.

Beerschot leek toch nog te gaan winnen toen de bal in de extra tijd plots perfect viel voor de vrijstaande Suzuki, maar die besloot nipt naast. Een pijnlijke misser, want diep in de extra tijd sloeg KV Mechelen genadeloos toe met een scherpe counter. Schoofs vond Druijf en die gaf Vanhamel het nakijken.