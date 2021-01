OHL oogst felbevochten zege op Waregemse akker na penaltygoal Mercier

Brys verraste door uiteindelijk toch niet met Benkovic achterin te beginnen, maar met Hubert. Een bewuste zet? "Benkovic voelde iets tijdens de opwarming en op dit veld durfde ik geen risico's nemen."

Over de match was de OHL-trainer uiteraard tevreden. "We vonden de mindere punten van Zulte goed en ook in de 1e helft hadden wij meer kansen, al scoren zij wel twee keer. In de tweede helft was het een mentale en fysieke slag en wij waren veruit de betere. We duwden de tegenstander plat en uiteindelijk begaven ze het."

"Die 2-1 net voor de rust gaf moed en we hebben de tegenstander opgegeten. Ik kijk niet naar de stand, maar ik heb tegen de spelers wel gezegd dat dit een kantelmatch was. Veel mensen praten over OHL, ze kunnen zich in de kijker spelen, maar we moesten wel punten blijven pakken. En dan dit scenario, een dubbele achterstand ophalen en die penaltyfase, het is een beetje heroïsch zelfs."