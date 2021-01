LIVE: Standard en Leye gaan bij KV Mechelen op zoek naar 9 op 9

Nieuwkomer Klauss duikt goed de ruimte in. Peyre heeft zijn leesbril op en zit er nog met een voetje tussen. Nodig, die interventie.

eerste helft, minuut 17. Nieuwkomer Klauss duikt goed de ruimte in. Peyre heeft zijn leesbril op en zit er nog met een voetje tussen. Nodig, die interventie. .

eerste helft, minuut 12. Wachten op gevaar. Van Damme kan tegen een stootje, maar heeft nu toch een pijntje, nota bene op een plek waar een voetballer het niet graag heeft. Het eerste kwartier is stilaan achter de kiezen. Doelkansen hebben we nog niet genoteerd. .

eerste helft, minuut 9. Standard zoekt naar oplossingen. Dat proces blijft voorlopig beperkt tot rondtikken in de defensie. .

eerste helft, minuut 6. Deze corner - ingestudeerd - is een stukje gevaarlijker. Iedereen vergeet Schoofs aan de tweede paal. Zijn gekraakte inzet botst over het doel. .

eerste helft, minuut 4. KV Mechelen versiert een twijfelachtige hoekschop, maar in de eerste zone staat niemand. .

eerste helft, minuut 2. Dit is eigenlijk de eerste waardemeter voor het Standard van Leye. Stef Wijnants op Radio 1.

eerste helft, minuut 1. In de verte weerklinkt vuurwerk. We begrijpen niet meteen waar dat goed voor is... .