LIVE: STVV gaat door op elan, met dank aan hernomen penalty

20' eerste helft, minuut 20. De thuisploeg probeert de rug te rechten. Na een hoekschop blijft de bal hangen in het pak, maar Dewaele mist zijn schot compleet. In een volgende fase kan Schmidt een schotje van Selemani makkelijk klemmen.

15' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 15 door Yuma Suzuki van STVV. 0, 1. penalty KV Kortrijk STVV 23' 0 1

14' eerste helft, minuut 14. STVV dan toch op voorsprong. Suzuki zet STVV dan toch op voorsprong. Via de binnenkant van de paal laat hij Ilic dit keer wel kansloos. Een uitstekende start van de wedstrijd voor de Truienaars.

13' eerste helft, minuut 13. Suzuki mist, maar de lijnrechter grijpt in. Het is Suzuki die de strafschop heel erg zwak in de armen van Ilic trapt, maar de lijnrechter heeft gezien dat de doelman te vroeg van zijn lijn is gekomen. Suzuki mag hernemen dus.

10' eerste helft, minuut 10. Strafschop STVV. De bal gaat op de stip! Na een hoekschop komt de bal tot bij Durkin die een tik krijgt van Selemani, Visser legt de bal zonder twijfelen op de stip.

8' eerste helft, minuut 8. STVV is net wat beter aan de partij begonnen, maar de eerste kans is wel voor de thuisploeg. Selemani krijgt wat ruimte en trapt een half metertje over het doel van Schmidt.

3' eerste helft, minuut 3. Beide teams tasten elkaar nog wat af. Suzuki draait knap weg, maar Selemani werkt hem tegen de grond.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:30 eerste helft, 16 uur 30. Aftrap. De bal rolt. Zet STVV zijn straffe reeks verder of houdt KV Kortrijk de punten thuis?

16:26 vooraf, 16 uur 26. Beide ploegen betreden het veld. Hopelijk mogen we ons opmaken voor een fijne pot voetbal op woensdagnamiddag.

15:55 vooraf, 15 uur 55. Terugkeer Mboyo. Geen reden tot wisselen voor Peter Maes. De Limburger kiest voor dezelfde basisploeg als afgelopen weekend tegen OH Leuven. Mboyo, die toen matchwinnaar werd met 1 doelpunt en 2 assists, keert zo meteen voor eventjes terug naar het Guldensporenstadion waar hij 2 weken geleden vertrok.

15:38 vooraf, 15 uur 38. Chevalier aan de aftrap. Yves Vanderhaeghe brengt 1 wijziging aan in vergelijking met de verloren wedstrijd van afgelopen weekend tegen KV Oostende. Teddy Chevalier staat voor het eerst sinds zijn terugkeer weer aan de aftrap, Michiel Jonckheere begint op de bank.

15:30 vooraf, 15 uur 30. Na een nederlaag in de sneeuw van Oostende is KV Kortrijk teruggezakt naar de 11e plaats in de stand, maar alles staat nog op een zakdoek. KV Kortrijk is momenteel 11e, maar kan met een overwinning deze namiddag een enorme sprong voorwaarts maken.

15:24 vooraf, 15 uur 24. Sinds de komst van Peter Maes is STVV opnieuw springlevend. De Kanaries pakten onder de nieuwe coach 12 op 15 en lieten de rode zone achter zich, maar het blijft oppassen geblazen want de marges onderin zijn bijzonder klein.

15:24 - Vooraf Vooraf, 15 uur 24

Opstelling KV Kortrijk. Marko Ilic, Petar Golubovic, Timothy Derijck, Brendan Hines-Ike, Gilles Dewaele, Julien De Sart, Evgeniy Makarenko, Eric Ocansey, Teddy Chevalier, Faïz Selemani, Habib Guèye

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Jonathan Buatu, Jorge Teixeira, Pol García, Chris Durkin, Mory Konaté, Christian Brüls, Steve de Ridder, Liberato Cacace, Ilombe Mboyo, Yuma Suzuki