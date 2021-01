Tien Genk-spelers vergeten slap AA Gent uit te tellen

Racing Genk - AA Gent in een notendop:

Bekijk de goals uit Genk - Gent (1-1)

Nieuwe uitsluiting van Cuesta verknalt Genkse droomstart

0 op 6 voor Genk en 1 op 9 voor Gent. Het was duidelijk, beide teams moesten zich dringend herpakken. Een vroeg doelpunt is dan mooi meegenomen. Op een vrije trap van Bongonda kopte Onuachu al na amper 7 minuten zijn 20e competitietreffer in doel.

Een droomstart voor Genk, maar de vreugde was van korte duur. Cuesta haalde de doorgebroken Jaremtsjoek onderuit en ontsnapte met geel, maar na tussenkomst van de VAR werd hij toch uitgesloten. Zijn tweede rode kaart in 2 wedstrijden want ook tegen Moeskroen moest hij nog voor rust afdruipen.

Het gevolg was éénrichtingsverkeer in de Luminus Arena, maar echt bibberen moest Genk niet doen. De bezoekers zorgden amper voor gevaar, Vukovic moest enkel aan de bak op een verre knal van Nurio.

In de extra tijd viel de bal dan toch eens goed voor Gent. Kums pakte uit met een gemeten voorzet voor Jaremtsjoek en die liet Vukovic kansloos achter met een rake kopbal. De bijna onzichtbare Oekraïner was zo na de rode kaart toch opnieuw bepalend voor de bezoekers.