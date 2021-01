LIVE: Jaremtsjoek brengt Gent kort voor de rust naast de 10 van Genk

45+7' eerste helft, minuut 52. Rust. Genk en Gent delen voorlopig de punten. Onuachu bezorgde de thuisploeg een droomstart met een vroege kopbalgoal, maar na rood voor Cuesta moest Genk achteruit. Pas kort voor de rust kon Jaremtsjoek Gent langszij brengen. . Rust Genk en Gent delen voorlopig de punten. Onuachu bezorgde de thuisploeg een droomstart met een vroege kopbalgoal, maar na rood voor Cuesta moest Genk achteruit. Pas kort voor de rust kon Jaremtsjoek Gent langszij brengen.

45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

45+6' eerste helft, minuut 51. Bongonda probeert Bolat te verrassen door de vrije trap schuin voor doel rechtstreeks te nemen, maar de doelman is bij de pinken. . Bongonda probeert Bolat te verrassen door de vrije trap schuin voor doel rechtstreeks te nemen, maar de doelman is bij de pinken.

45+5' eerste helft, minuut 50. Ngadeu geeft nog een vrije trap weg aan Genk na een duidelijke overtreding op Bongonda. Het komt hem ook op een gele kaart te staan. . Ngadeu geeft nog een vrije trap weg aan Genk na een duidelijke overtreding op Bongonda. Het komt hem ook op een gele kaart te staan.

45+5' Gele kaart voor Michael Ngadeu-Ngadjui van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 50 Michael Ngadeu-Ngadjui KAA Gent

45+3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 48 door Roman Jaremtsjoek van KAA Gent. 1, 1. goal KRC Genk KAA Gent rust 1 1

45+3' eerste helft, minuut 48. Jaremtsjoek met de gelijkmaker! Kort voor de rust komt Gent langszij! Kums schildert de bal perfect op het hoofd van Jaremtsjoek en die laat Vukovic kansloos achter met een rake kopbal. . Jaremtsjoek met de gelijkmaker! Kort voor de rust komt Gent langszij! Kums schildert de bal perfect op het hoofd van Jaremtsjoek en die laat Vukovic kansloos achter met een rake kopbal.



45+2' eerste helft, minuut 47. 5 minuten extra. Er komen ruim 5 minuten bij. Kunnen de bezoekers daarin toch eens echt doelgevaar creëren? . 5 minuten extra Er komen ruim 5 minuten bij. Kunnen de bezoekers daarin toch eens echt doelgevaar creëren?

44' eerste helft, minuut 44. Het is al Gent wat de klok slaat, maar ze creëren geen enkele echte kans. Peter Vandenbempt op Radio 1. Het is al Gent wat de klok slaat, maar ze creëren geen enkele echte kans. Peter Vandenbempt op Radio 1

40' eerste helft, minuut 40. Daar is Gent opnieuw. Mohammadi brengt de bal goed voor doel, maar Munoz grijpt goed in aan de eerste paal. . Daar is Gent opnieuw. Mohammadi brengt de bal goed voor doel, maar Munoz grijpt goed in aan de eerste paal.

39' eerste helft, minuut 39. Nurio zet Vukovic aan het werk. Nurio pakt uit met een verrassend afstandsschot. Geen makkelijke bal voor Vukovic. De doelman gaat goed plat en pakt de bal in twee tijden. . Nurio zet Vukovic aan het werk Nurio pakt uit met een verrassend afstandsschot. Geen makkelijke bal voor Vukovic. De doelman gaat goed plat en pakt de bal in twee tijden.

35' eerste helft, minuut 35. Er is druk en balbezit voor Gent, maar het is nu niet zo dat Genk staat te bibberen. Peter Vandenbempt op Radio 1. Er is druk en balbezit voor Gent, maar het is nu niet zo dat Genk staat te bibberen. Peter Vandenbempt op Radio 1

31' eerste helft, minuut 31. Vervanging bij KRC Genk, Kristian Thorstvedt erin, Paul Onuachu eruit wissel Paul Onuachu Kristian Thorstvedt

30' eerste helft, minuut 30. Onuachu naar de kant. Van den Brom pakt uit met een verrassende wissel. Niemand minder dan Onuachu wordt naar de kant gehaald. De doelpuntenmaker is ook zelf verrast, maar heeft toch een knuffel voor zijn trainer. Thorstvedt moet Genk mee overeind houden. . Onuachu naar de kant Van den Brom pakt uit met een verrassende wissel. Niemand minder dan Onuachu wordt naar de kant gehaald. De doelpuntenmaker is ook zelf verrast, maar heeft toch een knuffel voor zijn trainer. Thorstvedt moet Genk mee overeind houden.

29' eerste helft, minuut 29. Het is eenrichtingsverkeer in de Luminus Arena, al kan Gent nog geen loepzuivere kansen afdwingen. Vukovic heeft geen moeite met een flauwe poging van Jaremtsjoek. . Het is eenrichtingsverkeer in de Luminus Arena, al kan Gent nog geen loepzuivere kansen afdwingen. Vukovic heeft geen moeite met een flauwe poging van Jaremtsjoek.

26' Gele kaart voor Bastien Toma van KRC Genk tijdens eerste helft, minuut 26 Bastien Toma KRC Genk

25' eerste helft, minuut 25. Geel voor Toma. Toma gaat te fel door op Dorsch en loopt zo tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan. Dorsch moet even bekomen. . Geel voor Toma Toma gaat te fel door op Dorsch en loopt zo tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan. Dorsch moet even bekomen.

19' eerste helft, minuut 19. Bukari pakt uit met een knappe dribbel op de linkerflank en legt de bal uiteindelijk goed terug naar Dorsch. Die mist zijn schot en ziet de bal ruim naast gaan. . Bukari pakt uit met een knappe dribbel op de linkerflank en legt de bal uiteindelijk goed terug naar Dorsch. Die mist zijn schot en ziet de bal ruim naast gaan.

17' eerste helft, minuut 17. Van de Genkse droomstart blijft plots niet veel meer over. De thuisploeg moet het spel nu ondergaan, Gent probeert het numerieke overwicht uit te buiten. . Van de Genkse droomstart blijft plots niet veel meer over. De thuisploeg moet het spel nu ondergaan, Gent probeert het numerieke overwicht uit te buiten.

14' eerste helft, minuut 14. Kums mikt over. Gent houdt een vrije trap aan het halve maantje over aan de fase met Cuesta. Een klusje voor Kums, maar die mikt de bal over de kruising. . Kums mikt over Gent houdt een vrije trap aan het halve maantje over aan de fase met Cuesta. Een klusje voor Kums, maar die mikt de bal over de kruising.

12' eerste helft, minuut 12. Opnieuw rood voor Cuesta. Laforge komt terug op zijn beslissing en geeft nu wel een rode kaart aan Cuesta. Zijn tweede in 2 wedstrijden, want ook afgelopen zaterdag tegen Moeskroen moest hij vroegtijdig afdruipen. . Opnieuw rood voor Cuesta Laforge komt terug op zijn beslissing en geeft nu wel een rode kaart aan Cuesta. Zijn tweede in 2 wedstrijden, want ook afgelopen zaterdag tegen Moeskroen moest hij vroegtijdig afdruipen.

12' Rode kaart voor Carlos Cuesta van KRC Genk tijdens eerste helft, minuut 12 Carlos Cuesta KRC Genk

11' Var. Laforge moet naar de beelden gaan kijken. Wordt het dan toch een uitsluiting voor Cuesta? . eerste helft, minuut 11. Var Laforge moet naar de beelden gaan kijken. Wordt het dan toch een uitsluiting voor Cuesta?

10' eerste helft, minuut 10. Jaremtsjoek kan op doel afgaan, maar wordt dan gehaakt. Bij Gent willen ze een rode kaart voor Cuesta, maar scheidsrechter Laforge houdt het bij geel. . Jaremtsjoek kan op doel afgaan, maar wordt dan gehaakt. Bij Gent willen ze een rode kaart voor Cuesta, maar scheidsrechter Laforge houdt het bij geel.



7' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 7 door Paul Onuachu van KRC Genk. 1, 0. goal KRC Genk KAA Gent rust 1 0

7' eerste helft, minuut 7. Onuachu slaat meteen toe! Daar is competitietreffer nummer 20 al voor Onuachu! Hij loopt perfect in op een vrije trap van Bongonda en kopt de openingstreffer in doel. Perfecte start voor Racing Genk. . Onuachu slaat meteen toe! Daar is competitietreffer nummer 20 al voor Onuachu! Hij loopt perfect in op een vrije trap van Bongonda en kopt de openingstreffer in doel. Perfecte start voor Racing Genk.



6' eerste helft, minuut 6. Beide ploegen laten de studieronde voor wat ze is. Het gaat er meteen stevig aan toe in de Luminus Arena. . Beide ploegen laten de studieronde voor wat ze is. Het gaat er meteen stevig aan toe in de Luminus Arena.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De laatste wedstrijd van de (vooruitgeschoven) 25e speeldag is op gang gefloten. Kan Racing Genk weer aanknopen met de zege of keert het tij voor Gent? . Aftrap De laatste wedstrijd van de (vooruitgeschoven) 25e speeldag is op gang gefloten. Kan Racing Genk weer aanknopen met de zege of keert het tij voor Gent?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:52 vooraf, 20 uur 52. Sterke thuisreputatie Genk. Genk heeft dit seizoen een stevige thuisreputatie neergezet met 21 punten uit 10 wedstrijden. Het verloor op eigen veld alleen tegen Club Brugge, op de 4e speeldag. Sindsdien liet het thuis enkel tegen KV Oostende en Waasland-Beveren punten liggen. . Sterke thuisreputatie Genk Genk heeft dit seizoen een stevige thuisreputatie neergezet met 21 punten uit 10 wedstrijden. Het verloor op eigen veld alleen tegen Club Brugge, op de 4e speeldag. Sindsdien liet het thuis enkel tegen KV Oostende en Waasland-Beveren punten liggen.

20:51 vooraf, 20 uur 51. Racing Genk zit na 21 wedstrijden aan 43 goals. Enkel Club doet beter met 45 treffers, al heeft de competitieleider natuurlijk wel een wedstrijd meer gespeeld. Gent hinkt een eind achterop met 29 doelpunten. . Racing Genk zit na 21 wedstrijden aan 43 goals. Enkel Club doet beter met 45 treffers, al heeft de competitieleider natuurlijk wel een wedstrijd meer gespeeld. Gent hinkt een eind achterop met 29 doelpunten.

20:06 vooraf, 20 uur 06. John van den Brom wijzigt niet veel aan zijn team na de verloren sneeuwmatch op Moeskroen. Uronen viel uit en is niet helemaal fit. Hij zit dus ook niet op de bank, Arteaga neemt zijn plek in de basis in. . John van den Brom wijzigt niet veel aan zijn team na de verloren sneeuwmatch op Moeskroen. Uronen viel uit en is niet helemaal fit. Hij zit dus ook niet op de bank, Arteaga neemt zijn plek in de basis in.

09:29 vooraf, 09 uur 29. Tactiek is niet ons probleem. Al hebben we daar nog groeipotentieel. De spelers zijn verstandig genoeg, ze moeten vooral durven zaken uit te voeren. Daar werken we aan. Wie niet probeert, haalt niets. Ons grootste probleem is scoren. Tegen Beerschot, Antwerp en Kortrijk moeten die ballen erin en dan krijg je heel andere situaties. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. Tactiek is niet ons probleem. Al hebben we daar nog groeipotentieel. De spelers zijn verstandig genoeg, ze moeten vooral durven zaken uit te voeren. Daar werken we aan. Wie niet probeert, haalt niets. Ons grootste probleem is scoren. Tegen Beerschot, Antwerp en Kortrijk moeten die ballen erin en dan krijg je heel andere situaties. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck

09:01 vooraf, 09 uur 01. Gent hapert in remonte. Na de 9 op 9 met de nieuwe coach Hein Vanhaezebrouck tegen Standard, Waasland-Beveren en Club Brugge struikelde Gent tegen Antwerp (0-1) en Kortrijk (1-0) en pakte het een punt tegen het geplaagde Beerschot (1-1). De remonte is zo gestuit. Gent staat 13e met 26 punten en is zo uit de degradatiezone opgeklommen. Met 6 punten erbij zouden ze aan de deur van de top 6 kloppen, zo dicht ligt het bij elkaar. . Gent hapert in remonte Na de 9 op 9 met de nieuwe coach Hein Vanhaezebrouck tegen Standard, Waasland-Beveren en Club Brugge struikelde Gent tegen Antwerp (0-1) en Kortrijk (1-0) en pakte het een punt tegen het geplaagde Beerschot (1-1).



08:53 vooraf, 08 uur 53. 0 op 6 voor Genk. Genk is na het vertrek van Hannes Wolf onder eerst Jess Thorup en daarna John van den Brom ook helemaal naar boven doorgestoten. Maar met een 0 op 6 (bij Kortrijk en Moeskroen) stokte de machine. De nummer 2 zag leider Club Brugge zo 10 punten uitlopen. Komend weekend moet Genk trouwens naar Club Brugge. Genk speelt eindelijk weer thuis na 3 uitmatchen op een rij (in Eupen werd met 1-4 gewonnen). . 0 op 6 voor Genk Genk is na het vertrek van Hannes Wolf onder eerst Jess Thorup en daarna John van den Brom ook helemaal naar boven doorgestoten. Maar met een 0 op 6 (bij Kortrijk en Moeskroen) stokte de machine. De nummer 2 zag leider Club Brugge zo 10 punten uitlopen. Komend weekend moet Genk trouwens naar Club Brugge.





08:53 vooraf, 08 uur 53. Jupiler Pro League Racing Genk pleegt een hold-up in de Ghelamco Arena

08:50 vooraf, 08 uur 50. Affiche Genk-Gent. Vanavond sluit met Genk-Gent een affiche de 25e speeldag af. Beide teams hebben de wind uit de zeilen, Genk na een 0 op 6 in zijn achtervolging op leider Brugge, Gent na een 1 op 9 in zijn opmars na een desatreus seizoensbegin. In Gent werd het eind oktober 1-2, wat wordt het in Genk? . Affiche Genk-Gent Vanavond sluit met Genk-Gent een affiche de 25e speeldag af. Beide teams hebben de wind uit de zeilen, Genk na een 0 op 6 in zijn achtervolging op leider Brugge, Gent na een 1 op 9 in zijn opmars na een desatreus seizoensbegin. In Gent werd het eind oktober 1-2, wat wordt het in Genk?

08:50 - Vooraf Vooraf, 08 uur 50

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Ángelo Preciado, Bryan Heynen, Bastien Toma, Gerardo Arteaga, Theo Bongonda, Paul Onuachu, Junya Ito Opstelling KRC Genk Danny Vukovic, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Ángelo Preciado, Bryan Heynen, Bastien Toma, Gerardo Arteaga, Theo Bongonda, Paul Onuachu, Junya Ito

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Núrio, Michael Ngadeu-Ngadjui, Andreas Hanche-Olsen, Alessio Castro-Montes, Sulayman Marreh, Sven Kums, Niklas Dorsch, Milad Mohammadi, Roman Jaremtsjoek, Osman Bukari Opstelling KAA Gent Sinan Bolat, Núrio, Michael Ngadeu-Ngadjui, Andreas Hanche-Olsen, Alessio Castro-Montes, Sulayman Marreh, Sven Kums, Niklas Dorsch, Milad Mohammadi, Roman Jaremtsjoek, Osman Bukari