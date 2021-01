Genk of Gent, wie laat er vanavond de dip achter zich?

09:29 vooraf, 09 uur 29. Tactiek is niet ons probleem. Al hebben we daar nog groeipotentieel. De spelers zijn verstandig genoeg, ze moeten vooral durven zaken uit te voeren. Daar werken we aan. Wie niet probeert, haalt niets. Ons grootste probleem is scoren. Tegen Beerschot, Antwerp en Kortrijk moeten die ballen erin en dan krijg je heel andere situaties. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. Tactiek is niet ons probleem. Al hebben we daar nog groeipotentieel. De spelers zijn verstandig genoeg, ze moeten vooral durven zaken uit te voeren. Daar werken we aan. Wie niet probeert, haalt niets. Ons grootste probleem is scoren. Tegen Beerschot, Antwerp en Kortrijk moeten die ballen erin en dan krijg je heel andere situaties. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck

09:01 vooraf, 09 uur 01. Gent hapert in remonte. Na de 9 op 9 met de nieuwe coach Hein Vanhaezebrouck tegen Standard, Waasland-Beveren en Club Brugge struikelde Gent tegen Antwerp (0-1) en Kortrijk (1-0) en pakte het een punt tegen het geplaagde Beerschot (1-1). De remonte is zo gestuit. Gent staat 13e met 26 punten en is zo uit de degradatiezone opgeklommen. Met 6 punten erbij zouden ze aan de deur van de top 6 kloppen, zo dicht ligt het bij elkaar. . Gent hapert in remonte Na de 9 op 9 met de nieuwe coach Hein Vanhaezebrouck tegen Standard, Waasland-Beveren en Club Brugge struikelde Gent tegen Antwerp (0-1) en Kortrijk (1-0) en pakte het een punt tegen het geplaagde Beerschot (1-1).



De remonte is zo gestuit. Gent staat 13e met 26 punten en is zo uit de degradatiezone opgeklommen. Met 6 punten erbij zouden ze aan de deur van de top 6 kloppen, zo dicht ligt het bij elkaar.

08:53 vooraf, 08 uur 53. 0 op 6 voor Genk. Genk is na het vertrek van Hannes Wolf onder eerst Jess Thorup en daarna John van den Brom ook helemaal naar boven doorgestoten. Maar met een 0 op 6 (bij Kortrijk en Moeskroen) stokte de machine. De nummer 2 zag leider Club Brugge zo 10 punten uitlopen. Komend weekend moet Genk trouwens naar Club Brugge. Genk speelt eindelijk weer thuis na 3 uitmatchen op een rij (in Eupen werd met 1-4 gewonnen). . 0 op 6 voor Genk Genk is na het vertrek van Hannes Wolf onder eerst Jess Thorup en daarna John van den Brom ook helemaal naar boven doorgestoten. Maar met een 0 op 6 (bij Kortrijk en Moeskroen) stokte de machine. De nummer 2 zag leider Club Brugge zo 10 punten uitlopen. Komend weekend moet Genk trouwens naar Club Brugge.





Genk speelt eindelijk weer thuis na 3 uitmatchen op een rij (in Eupen werd met 1-4 gewonnen).









08:50 vooraf, 08 uur 50. Affiche Genk-Gent. Vanavond sluit met Genk-Gent een affiche de 25e speeldag af. Beide teams hebben na een 1 op 9 de wind uit de zeilen, Genk in zijn achtervolging op leider Brugge, Gent in zijn opmars na een desatreus seizoensbegin. In Gent werd het eind oktober 1-2, wat wordt het in Genk? . Affiche Genk-Gent Vanavond sluit met Genk-Gent een affiche de 25e speeldag af. Beide teams hebben na een 1 op 9 de wind uit de zeilen, Genk in zijn achtervolging op leider Brugge, Gent in zijn opmars na een desatreus seizoensbegin. In Gent werd het eind oktober 1-2, wat wordt het in Genk?