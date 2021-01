LIVE: Prevljak brengt Eupen al heel snel langszij tegen Beerschot

17' eerste helft, minuut 17. N'Dri naast. Vanop de rechterkant kot N'Dri nog eens naar binnen. Hij trapt krachtig, maar zijn poging mist richting. Het is lang niet de eerste keer dat het gevaar vanop rechts komt vanavond. . N'Dri naast Vanop de rechterkant kot N'Dri nog eens naar binnen. Hij trapt krachtig, maar zijn poging mist richting. Het is lang niet de eerste keer dat het gevaar vanop rechts komt vanavond.

15' eerste helft, minuut 15. Weer een reuzekans voor Eupen. Prevljak mag moederziel alleen op Vanhamel afgaan, maar hij besluit op Vanhamel, die zijn frustratie uitschreeuwt bij deze nieuwe mogelijkheid. . Weer een reuzekans voor Eupen. Prevljak mag moederziel alleen op Vanhamel afgaan, maar hij besluit op Vanhamel, die zijn frustratie uitschreeuwt bij deze nieuwe mogelijkheid.

11' eerste helft, minuut 11. Ngoy kan niet afwerken! Een prima aanval van Eupen belandt bij Ngoy. Die besluit van dichtbij op een goed teruggekeerde Van den Buijs. Dit had eigenlijk altijd de 2-1 moeten zijn. . Ngoy kan niet afwerken! Een prima aanval van Eupen belandt bij Ngoy. Die besluit van dichtbij op een goed teruggekeerde Van den Buijs. Dit had eigenlijk altijd de 2-1 moeten zijn.

10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Smail Prevljak van KAS Eupen. 1, 1. goal KAS Eupen Beerschot 22' 1 1

10' eerste helft, minuut 10. Daar is de 1-1 al! De gelijkmaker is een feit. N'Dri komt knap naar binnen en trapt, de rebound is een koud kunstje voor goaltjesdief Prevljak. Zijn 10de van dit seizoen. . Daar is de 1-1 al! De gelijkmaker is een feit. N'Dri komt knap naar binnen en trapt, de rebound is een koud kunstje voor goaltjesdief Prevljak. Zijn 10de van dit seizoen.

9' eerste helft, minuut 9. Baby met een eerste kans . Eupen komt toch eens opzetten. Baby knokt zich in weg tot in de zestien en probeert te trappen, maar zijn poging gaat ver naast de kooi van Vanhamel. . Baby met een eerste kans Eupen komt toch eens opzetten. Baby knokt zich in weg tot in de zestien en probeert te trappen, maar zijn poging gaat ver naast de kooi van Vanhamel.

5' eerste helft, minuut 5. Beerschot heeft duidelijk vertrouwen getankt na die wel heel vroege goal. De bezoekers monopoliseren de bal in de openingsfase. . Beerschot heeft duidelijk vertrouwen getankt na die wel heel vroege goal. De bezoekers monopoliseren de bal in de openingsfase.

2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Marius Noubissi van Beerschot. 0, 1. goal KAS Eupen Beerschot 22' 0 1

1' eerste helft, minuut 1. Een droomstart voor Beerschot! De wedstrijd kan niet beter beginnen voor Beerschot. Een schot van Halaimia wordt geblokt en wordt de perfecte voor van Noubissi, die makkelijk de 0-1 tegen het net trapt. Wat een begin van het tijdperk Will Still! . Een droomstart voor Beerschot! De wedstrijd kan niet beter beginnen voor Beerschot. Een schot van Halaimia wordt geblokt en wordt de perfecte voor van Noubissi, die makkelijk de 0-1 tegen het net trapt. Wat een begin van het tijdperk Will Still!

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:45 eerste helft, 18 uur 45. We zijn er aan begonnen in Eupen. . We zijn er aan begonnen in Eupen.

18:30 vooraf, 18 uur 30. 2 op 21. Beerschot gold lang als een van de absolute revelaties dit seizoen, maar de jongste weken loopt het allemaal een stuk minder vlot op en rond het Kiel. 2 op 21 is het erg magere rapport. Een zege is dus zeker meer dan welkom. In de stand ligt alles uiteraard erg dicht bij elkaar, waardoor de ploeg zeker nog niet is uitgeschakeld voor een plaats in de top 4. . 2 op 21 Beerschot gold lang als een van de absolute revelaties dit seizoen, maar de jongste weken loopt het allemaal een stuk minder vlot op en rond het Kiel. 2 op 21 is het erg magere rapport. Een zege is dus zeker meer dan welkom. In de stand ligt alles uiteraard erg dicht bij elkaar, waardoor de ploeg zeker nog niet is uitgeschakeld voor een plaats in de top 4.

18:25 vooraf, 18 uur 25. Wat kan Prevljak? . Bij de thuisploeg is het vooral opnieuw uitkijken naar Prevljak. De spits scoorde 5 keer in de laatste 3 wedstrijden en blaakt dus van zelfvertrouwen. Kan hij vanavond een nieuwe goal toevoegen aan zijn lijstje? . Wat kan Prevljak? Bij de thuisploeg is het vooral opnieuw uitkijken naar Prevljak. De spits scoorde 5 keer in de laatste 3 wedstrijden en blaakt dus van zelfvertrouwen. Kan hij vanavond een nieuwe goal toevoegen aan zijn lijstje?

18:22 vooraf, 18 uur 22. Still rekent op Noubissi en Sanusi . Debuterende coach Will Still voert in vergelijking met de 11 namen die zondag het einde van het tijdperk Losada van bij de start meemaakten 2 wijzigingen door. Sanusi en Noubissi komen aan de aftrap. Coulibaly en Vorogovskiy verdwijnen zo uit de basis. . Still rekent op Noubissi en Sanusi Debuterende coach Will Still voert in vergelijking met de 11 namen die zondag het einde van het tijdperk Losada van bij de start meemaakten 2 wijzigingen door. Sanusi en Noubissi komen aan de aftrap. Coulibaly en Vorogovskiy verdwijnen zo uit de basis.

18:22 - Vooraf Vooraf, 18 uur 22

Opstelling KAS Eupen. Théo Defourny, Jonathan Heris, Menno Koch, Jordi Amat, Adriano Correia, Konan N'Dri, Jens Cools, Stef Peeters, Amara Baby, Smail Prevljak, Julien Ngoy Opstelling KAS Eupen Théo Defourny, Jonathan Heris, Menno Koch, Jordi Amat, Adriano Correia, Konan N'Dri, Jens Cools, Stef Peeters, Amara Baby, Smail Prevljak, Julien Ngoy

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Mohamed Reda Halaimia, Dario van den Buijs, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Abdoulie Sanyang, Ryan Sanusi, Raphael Holzhauser, Tom Pietermaat, Musashi Suzuki, Marius Noubissi Opstelling Beerschot Mike Vanhamel, Mohamed Reda Halaimia, Dario van den Buijs, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Abdoulie Sanyang, Ryan Sanusi, Raphael Holzhauser, Tom Pietermaat, Musashi Suzuki, Marius Noubissi