LIVE: Krabbelt Waasland-Beveren overeind bij degradatieconcurrent Moeskroen?

57' tweede helft, minuut 57. Opnieuw een kans voor Moeskroen. Da Costa probeert het vanuit een scherpe hoek, maar Jackers gaat goed plat. . Opnieuw een kans voor Moeskroen. Da Costa probeert het vanuit een scherpe hoek, maar Jackers gaat goed plat.

53' tweede helft, minuut 53. Tabekou zorgt voor gevaar. Moeskroen blijft nu toch voor de meeste dreiging zorgen. Tabekou zorgt tot twee keer toe voor gevaar met een knappe actie op rechts. Eerst kan Leuko zijn voorzet net voor de neus van Ciranni wegwerken en even later mikt Olinga op zijn aangeven in de bal op het dak van het doel. . Tabekou zorgt voor gevaar Moeskroen blijft nu toch voor de meeste dreiging zorgen. Tabekou zorgt tot twee keer toe voor gevaar met een knappe actie op rechts. Eerst kan Leuko zijn voorzet net voor de neus van Ciranni wegwerken en even later mikt Olinga op zijn aangeven in de bal op het dak van het doel.

49' tweede helft, minuut 49. Goede combinatie bij Moeskroen met Xadas als sluitstuk. Hij probeert het met een verre knal, maar krijgt de bal niet binnen het doelkader. . Goede combinatie bij Moeskroen met Xadas als sluitstuk. Hij probeert het met een verre knal, maar krijgt de bal niet binnen het doelkader.

48' tweede helft, minuut 48. Tabekou probeert het vanuit een wel erg scherpe hoek, zijn poging landt in de handen van Jackers. . Tabekou probeert het vanuit een wel erg scherpe hoek, zijn poging landt in de handen van Jackers.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. De bal rolt opnieuw op Le Canonnier. Krijgen we in de tweede helft wél (geldige) doelpunten te zien? . 2e helft De bal rolt opnieuw op Le Canonnier. Krijgen we in de tweede helft wél (geldige) doelpunten te zien?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Waasland-Beveren scoorde 2 keer in een best aangename eerste helft, maar evenveel keer werden de treffers terecht afgekeurd voor buitenspel. We gaan zo rusten bij een 0-0-tussenstand in Moeskroen. . Rust Waasland-Beveren scoorde 2 keer in een best aangename eerste helft, maar evenveel keer werden de treffers terecht afgekeurd voor buitenspel. We gaan zo rusten bij een 0-0-tussenstand in Moeskroen.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Afgekeurde goal. Heymans neemt Koffi te grazen na een scherpe counter van de bezoekers, maar ook dit doelpunt wordt afgekeurd. Terecht, de pass van Koita naar Heymans vertrok net te laat. Opluchting bij Koffi, want die ging niet vrijuit op het gekruiste schot. . Afgekeurde goal Heymans neemt Koffi te grazen na een scherpe counter van de bezoekers, maar ook dit doelpunt wordt afgekeurd. Terecht, de pass van Koita naar Heymans vertrok net te laat. Opluchting bij Koffi, want die ging niet vrijuit op het gekruiste schot.

44' eerste helft, minuut 44. Bastians brengt Jackers in de problemen met een onhandige terugspeelbal. De doelman neemt het zekere voor het onzekere en werkt de bal in hoekschop. Die levert niks op voor de thuisploeg. . Bastians brengt Jackers in de problemen met een onhandige terugspeelbal. De doelman neemt het zekere voor het onzekere en werkt de bal in hoekschop. Die levert niks op voor de thuisploeg.

40' eerste helft, minuut 40. Stevige knal van Frey! Plots een geweldige knal van Frey. Hij probeert het van net buiten de zestien. Koffi ziet de bal net over zijn doel zoeven. . Stevige knal van Frey! Plots een geweldige knal van Frey. Hij probeert het van net buiten de zestien. Koffi ziet de bal net over zijn doel zoeven.

39' eerste helft, minuut 39. Bastians mikt over. Alweer een kans voor Waasland-Beveren op een stilstaande fase, alweer is het buitenspel. Bovendien ging het schot van Bastians ook over doel. . Bastians mikt over Alweer een kans voor Waasland-Beveren op een stilstaande fase, alweer is het buitenspel. Bovendien ging het schot van Bastians ook over doel.

33' eerste helft, minuut 33. Ciranni gooit de bal voor doel, maar Olinga kan er net niet bij. Moeskroen groeit in de wedstrijd. Het blijft wel wachten op doelgevaar. . Ciranni gooit de bal voor doel, maar Olinga kan er net niet bij. Moeskroen groeit in de wedstrijd. Het blijft wel wachten op doelgevaar.

29' eerste helft, minuut 29. Afgekeurde goal. Een hoekschop voor de bezoekers wordt gedevieerd door Vieira. Aan de tweede paal kan Frey de bal simpel in doel tikken, maar hij staat duidelijk buitenspel. Geen 0-1 voor Waasland-Beveren. . Afgekeurde goal Een hoekschop voor de bezoekers wordt gedevieerd door Vieira. Aan de tweede paal kan Frey de bal simpel in doel tikken, maar hij staat duidelijk buitenspel. Geen 0-1 voor Waasland-Beveren.

27' eerste helft, minuut 27. Agouzoul en Heymans krijgen het even met elkaar aan de stok na een kopduel. Scheidsrechter Boterberg roept de kemphanen even bij zich, maar houdt de kaarten op zak. . Agouzoul en Heymans krijgen het even met elkaar aan de stok na een kopduel. Scheidsrechter Boterberg roept de kemphanen even bij zich, maar houdt de kaarten op zak.

26' eerste helft, minuut 26. Moeskroen zet Waasland-Beveren even vast in de eigen zestien na een kort genomen hoekschop. Uiteindelijk kan Agouzoul uithalen, maar zijn schot gaat hoog over. . Moeskroen zet Waasland-Beveren even vast in de eigen zestien na een kort genomen hoekschop. Uiteindelijk kan Agouzoul uithalen, maar zijn schot gaat hoog over.

23' eerste helft, minuut 23. Mandjeck krijgt wat ruimte en waagt zijn kans met een verre knal. Aan kracht ontbreekt het niet, aan precisie wel. Zijn poging gaat toch enkele meters naast. . Mandjeck krijgt wat ruimte en waagt zijn kans met een verre knal. Aan kracht ontbreekt het niet, aan precisie wel. Zijn poging gaat toch enkele meters naast.

18' eerste helft, minuut 18. Opnieuw verzorging voor Koita. Ciranni is al de tweede Moeskroen-speler die een gele kaart krijgt. Koita is opnieuw het slachtoffer en heeft weer verzorging nodig. . Opnieuw verzorging voor Koita Ciranni is al de tweede Moeskroen-speler die een gele kaart krijgt. Koita is opnieuw het slachtoffer en heeft weer verzorging nodig.

18' Gele kaart voor Alessandro Ciranni van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 18 Alessandro Ciranni Excel Moeskroen

15' eerste helft, minuut 15. Geel voor Da Costa. Bij Waasland-Beveren krijgen ze de bal niet meteen weg. Mandjeck speelt onder druk van Da Costa de bal terug naar Jackers. Da Costa gaat vervolgens fel door op de doelman, die het uitschreeuwt van de pijn. Da Costa houdt er een gele kaart aan over. . Geel voor Da Costa Bij Waasland-Beveren krijgen ze de bal niet meteen weg. Mandjeck speelt onder druk van Da Costa de bal terug naar Jackers. Da Costa gaat vervolgens fel door op de doelman, die het uitschreeuwt van de pijn. Da Costa houdt er een gele kaart aan over.

14' Gele kaart voor Nuno Da Costa van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 14 Nuno Da Costa Excel Moeskroen

10' eerste helft, minuut 10. Waasland-Beveren maakt er in elk geval werk van en kiest resoluut voor de aanval. Voorlopig levert dat nog geen concrete doelkansen op. . Waasland-Beveren maakt er in elk geval werk van en kiest resoluut voor de aanval. Voorlopig levert dat nog geen concrete doelkansen op.

6' eerste helft, minuut 6. Xadas komt te laat. Ook Moeskroen laat zich een eerste keer zien. Olinga zet zich door op rechts en brengt de bal voor doel. Xadas komt net te laat aan de tweede paal en tikt de bal over de achterlijn. . Xadas komt te laat Ook Moeskroen laat zich een eerste keer zien. Olinga zet zich door op rechts en brengt de bal voor doel. Xadas komt net te laat aan de tweede paal en tikt de bal over de achterlijn.

4' eerste helft, minuut 4. Koita komt slecht neer op zijn schouder na een overtreding van Onana. Hij moet even naar de kant voor verzorging. . Koita komt slecht neer op zijn schouder na een overtreding van Onana. Hij moet even naar de kant voor verzorging.

2' eerste helft, minuut 2. De eerste dreiging komt van Waasland-Beveren. Na een knappe combinatie door het centrum kan Schryvers de bal laag voor doel brengen, maar daar komt niemand van de bezoekers bij zijn voorzet. . De eerste dreiging komt van Waasland-Beveren. Na een knappe combinatie door het centrum kan Schryvers de bal laag voor doel brengen, maar daar komt niemand van de bezoekers bij zijn voorzet.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Jan Boterberg fluit de wedstrijd op gang. Kan Moeskroen de punten opnieuw thuishouden of recht Waasland-Beveren de rug? . Aftrap Jan Boterberg fluit de wedstrijd op gang. Kan Moeskroen de punten opnieuw thuishouden of recht Waasland-Beveren de rug?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:39 vooraf, 18 uur 39. Slechtste defensie tegen slechtste aanval. Met 47 tegendoelpunten heeft Waasland-Beveren na 21 speeldagen de zwakste defensie in 1A. Moeskroen doet het een pak beter met 31 tegengoals. Aanvallend zijn de rollen omgekeerd: Waasland-Beveren trof al 27 keer raak, Moeskroen heeft met 18 goals de slechtste aanval. . Slechtste defensie tegen slechtste aanval Met 47 tegendoelpunten heeft Waasland-Beveren na 21 speeldagen de zwakste defensie in 1A. Moeskroen doet het een pak beter met 31 tegengoals. Aanvallend zijn de rollen omgekeerd: Waasland-Beveren trof al 27 keer raak, Moeskroen heeft met 18 goals de slechtste aanval.

18:36 vooraf, 18 uur 36. Slecht veld. Zaterdag kreeg de grasmat op Le Canonnier het zwaar te verduren door de sneeuwval. Het veld ligt er dan ook zoals verwacht bijzonder slecht bij met hier en daar plassen. Zeker in de doelgebieden is het een ware modderpartij. . Slecht veld Zaterdag kreeg de grasmat op Le Canonnier het zwaar te verduren door de sneeuwval. Het veld ligt er dan ook zoals verwacht bijzonder slecht bij met hier en daar plassen. Zeker in de doelgebieden is het een ware modderpartij.

18:27 vooraf, 18 uur 27. Eindelijk nog eens winst voor Waasland-Beveren? De laatste (uit)zege van Waasland-Beveren is alweer een maand geleden. Op bezoek bij KV Mechelen boekte het toen een 2-3-overwinning. Nadien kon het in 5 wedstrijden enkel bij Racing Genk nog een punt rapen. Al was het programma best stevig met duels tegen AA Gent, Antwerp, Standard en Zulte Waregem. . Eindelijk nog eens winst voor Waasland-Beveren? De laatste (uit)zege van Waasland-Beveren is alweer een maand geleden. Op bezoek bij KV Mechelen boekte het toen een 2-3-overwinning. Nadien kon het in 5 wedstrijden enkel bij Racing Genk nog een punt rapen. Al was het programma best stevig met duels tegen AA Gent, Antwerp, Standard en Zulte Waregem.

18:24 vooraf, 18 uur 24. Moeskroen 5 thuiswedstrijden op rij ongeslagen. 1 op 15, het zijn niet bepaald vertrouwenwekkende cijfers voor Waasland-Beveren. Moeskroen doet het duidelijk beter met 7 op 15 en is vooral thuis aan een sterke reeks bezig met 3 overwinningen en 2 gelijke spelen. Afgelopen zaterdag versloeg het op een sneeuwtapijt nog Racing Genk. . Moeskroen 5 thuiswedstrijden op rij ongeslagen 1 op 15, het zijn niet bepaald vertrouwenwekkende cijfers voor Waasland-Beveren. Moeskroen doet het duidelijk beter met 7 op 15 en is vooral thuis aan een sterke reeks bezig met 3 overwinningen en 2 gelijke spelen. Afgelopen zaterdag versloeg het op een sneeuwtapijt nog Racing Genk.

18:23 vooraf, 18 uur 23. Harbaoui op de bank bij Moeskroen. Bij Moeskroen ziet Jorge Simão geen redenen om aan zijn elftal te sleutelen na de thuiszege tegen Racing Genk. Nieuwkomer Harbaoui start op de bank. . Harbaoui op de bank bij Moeskroen Bij Moeskroen ziet Jorge Simão geen redenen om aan zijn elftal te sleutelen na de thuiszege tegen Racing Genk. Nieuwkomer Harbaoui start op de bank.

18:16 vooraf, 18 uur 16. 4 wissels bij Waasland-Beveren. Nicky Hayen voert 4 wijzigingen door na de zware thuisnederlaag tegen Zulte Waregem. Naast de geblesseerde Wuytens verdwijnen ook Khammas, Sinani en Efford uit de basis. Zij worden vervangen door Mandjeck, Vukotic, Koita en Schryvers. . 4 wissels bij Waasland-Beveren Nicky Hayen voert 4 wijzigingen door na de zware thuisnederlaag tegen Zulte Waregem. Naast de geblesseerde Wuytens verdwijnen ook Khammas, Sinani en Efford uit de basis. Zij worden vervangen door Mandjeck, Vukotic, Koita en Schryvers.

18:11 vooraf, 18 uur 11. Krabbelt Waasland-Beveren overeind bij Moeskroen? Moeskroen gaf afgelopen zaterdag de rode lantaarn door aan Waasland-Beveren en kan de degradatieconcurrent vanavond een nieuwe tik geven. Of springt Waasland-Beveren met een uitzege weer over de Henegouwers? Volg de wedstrijd hier vanaf 18.45u. . Krabbelt Waasland-Beveren overeind bij Moeskroen? Moeskroen gaf afgelopen zaterdag de rode lantaarn door aan Waasland-Beveren en kan de degradatieconcurrent vanavond een nieuwe tik geven. Of springt Waasland-Beveren met een uitzege weer over de Henegouwers? Volg de wedstrijd hier vanaf 18.45u.

18:11 - Vooraf Vooraf, 18 uur 11

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Dimitri Mohamed, Deni Hocko, Xadas, Jean Onana, Serge Tabekou, Nuno Da Costa, Fabrice Olinga Opstelling Excel Moeskroen Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Dimitri Mohamed, Deni Hocko, Xadas, Jean Onana, Serge Tabekou, Nuno Da Costa, Fabrice Olinga

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Jur Schryvers, Miguel Vieira, Felix Bastians, Aleksandar Vukotic, Serge Leuko, Daan Heymans, Leonardo Bertone, Georges Mandjeck, Michael Frey, Aboubakary Koita Opstelling Waasland-Beveren Nordin Jackers, Jur Schryvers, Miguel Vieira, Felix Bastians, Aleksandar Vukotic, Serge Leuko, Daan Heymans, Leonardo Bertone, Georges Mandjeck, Michael Frey, Aboubakary Koita