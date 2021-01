KV Oostende laat Club Brugge bibberen, maar Mignolet redt de penalty

90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

90+5' tweede helft, minuut 95. Einde. Club boekt een 2-1-overwinning tegen Oostende en loopt zo voorlopig 10 punten uit op Racing Genk, dat morgen nog Gent ontvangt. KVO kwam op voorsprong met een owngoal van Mata, maar Dost en Diatta loodsten Club alsnog naar een 12 op 12. . Einde Club boekt een 2-1-overwinning tegen Oostende en loopt zo voorlopig 10 punten uit op Racing Genk, dat morgen nog Gent ontvangt. KVO kwam op voorsprong met een owngoal van Mata, maar Dost en Diatta loodsten Club alsnog naar een 12 op 12.

90' tweede helft, minuut 90. 4 minuten extra. Oostende krijgt nog 4 minuten om een punt te veroveren. Voor Club blijft het toch zwoegen. . 4 minuten extra Oostende krijgt nog 4 minuten om een punt te veroveren. Voor Club blijft het toch zwoegen.

89' tweede helft, minuut 89. Gueye krijgt het aan de zijlijn even aan de stok met Balanta en deelt een stevige por uit aan de Brugse invaller. Smet roept de kemphanen even bij zich, maar houdt de kaarten op zak. . Gueye krijgt het aan de zijlijn even aan de stok met Balanta en deelt een stevige por uit aan de Brugse invaller. Smet roept de kemphanen even bij zich, maar houdt de kaarten op zak.

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij KV Oostende, Marko Kvasina erin, Ari Skúlason eruit wissel Ari Skúlason Marko Kvasina

86' tweede helft, minuut 86. Ook Skulason wordt bij Oostende naar de kant gehaald. Blessin gooit met Kvasina nog een offensieve troef in de strijd. . Ook Skulason wordt bij Oostende naar de kant gehaald. Blessin gooit met Kvasina nog een offensieve troef in de strijd.

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Club Brugge, David Chidozie Okereke erin, Noa Lang eruit wissel Noa Lang David Chidozie Okereke

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Club Brugge, Ignace Van der Brempt erin, Krépin Diatta eruit wissel Krépin Diatta Ignace Van der Brempt

85' tweede helft, minuut 85. Sakala wordt naar de kant gehaald voor Thiam. Bij Club zit de wedstrijd van Lang erop, hij wordt vervangen door Okereke. . Sakala wordt naar de kant gehaald voor Thiam. Bij Club zit de wedstrijd van Lang erop, hij wordt vervangen door Okereke.

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij KV Oostende, Mamadou Thiam erin, Fashion Sakala eruit wissel Fashion Sakala Mamadou Thiam

82' tweede helft, minuut 82. Oostende is nog eens gevaarlijk op een vrije trap. Tanghe dwingt Mignolet tot een redding, maar hij liep wel buitenspel. Het geeft wel aan hoe Oostende blijft gaan voor die gelijkmaker. . Oostende is nog eens gevaarlijk op een vrije trap. Tanghe dwingt Mignolet tot een redding, maar hij liep wel buitenspel. Het geeft wel aan hoe Oostende blijft gaan voor die gelijkmaker.

80' tweede helft, minuut 80. Gueye probeert Mechele de bal te ontfutselen in de zestien en gaat daarbij onderuit. Niks aan de hand, oordeelt scheidsrechter Smet. . Gueye probeert Mechele de bal te ontfutselen in de zestien en gaat daarbij onderuit. Niks aan de hand, oordeelt scheidsrechter Smet.

75' tweede helft, minuut 75. Gueye waagt zijn kans met een verre knal, Mignolet is niet onder de indruk. Maar de voorsprong blijft toch krap voor Club. Wordt het nog een spannend slotkwartier? . Gueye waagt zijn kans met een verre knal, Mignolet is niet onder de indruk. Maar de voorsprong blijft toch krap voor Club. Wordt het nog een spannend slotkwartier?

74' tweede helft, minuut 74.

74' tweede helft, minuut 74. De buit is nog niet binnen voor Club, Oostende blijft aandringen. Sakala kan bijna uithalen op een lage voorzet, maar Mata is hem te snel af. Boven wordt er gefloten voor buitenspel. . De buit is nog niet binnen voor Club, Oostende blijft aandringen. Sakala kan bijna uithalen op een lage voorzet, maar Mata is hem te snel af. Boven wordt er gefloten voor buitenspel.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Club Brugge, Éder Balanta erin, Ruud Vormer eruit wissel Ruud Vormer Éder Balanta

66' tweede helft, minuut 66. Oostende geeft zich nog niet gewonnen. Bätzner haalt na een knappe beweging van buiten de zestien uit, maar zijn schot is niet gekadreerd. . Oostende geeft zich nog niet gewonnen. Bätzner haalt na een knappe beweging van buiten de zestien uit, maar zijn schot is niet gekadreerd.

66' tweede helft, minuut 66. Dost op de paal! Club gaat toch op zoek naar de bevrijdende derde goal. Een voorzet van Vormer wordt teruggekopt tot bij Dost. Vanuit een scherpe hoek besluit die op de paal. . Dost op de paal! Club gaat toch op zoek naar de bevrijdende derde goal. Een voorzet van Vormer wordt teruggekopt tot bij Dost. Vanuit een scherpe hoek besluit die op de paal.



64' tweede helft, minuut 64.

62' tweede helft, minuut 62. Club komt nog eens piepen met een schotje van De Ketelaere. Geen probleem voor Castro. . Club komt nog eens piepen met een schotje van De Ketelaere. Geen probleem voor Castro.

59' tweede helft, minuut 59. Voor Bataille zit de wedstrijd erop, D'Haese is zijn vervanger. Ook bij Club wordt er gewisseld. Ricca gaat naar de kant voor Denswil. . Voor Bataille zit de wedstrijd erop, D'Haese is zijn vervanger. Ook bij Club wordt er gewisseld. Ricca gaat naar de kant voor Denswil.

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Club Brugge, Stefano Denswil erin, Federico Ricca eruit wissel Federico Ricca Stefano Denswil

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij KV Oostende, Robbie D'Haese erin, Jelle Bataille eruit wissel Jelle Bataille Robbie D'Haese

58' tweede helft, minuut 58. Oostende moet het even met zijn tienen doen, want Bataille moet verzorgd worden. . Oostende moet het even met zijn tienen doen, want Bataille moet verzorgd worden.

54' tweede helft, minuut 54. Oostende solliciteert opnieuw naar een penalty. Bataille gaat neer na een duel met Ricca. Iets te gretig, Smet gaat er niet op in. . Oostende solliciteert opnieuw naar een penalty. Bataille gaat neer na een duel met Ricca. Iets te gretig, Smet gaat er niet op in.

54' tweede helft, minuut 54.

53' tweede helft, minuut 53.

52' Gemiste strafschop tijdens tweede helft, minuut 52 door Fashion Sakala van KV Oostende. penalty gemist Club Brugge KV Oostende einde 2 1

52' tweede helft, minuut 52. Sakala mist! Sakala laat de kans liggen om Oostende vanaf de penaltystip weer langszij te brengen. Hij mikt de bal centraal, maar Mignolet blijft staan en brengt redding. Ook de herneming van Sakala gaat naast. Niet het beste moment van de aanvaller. . Sakala mist! Sakala laat de kans liggen om Oostende vanaf de penaltystip weer langszij te brengen. Hij mikt de bal centraal, maar Mignolet blijft staan en brengt redding. Ook de herneming van Sakala gaat naast. Niet het beste moment van de aanvaller.

51' tweede helft, minuut 51. Penalty! Meteen na de 2-1 gaat de bal op de stip voor Oostende. Kossounou begaat ongelukkig hands in de zestien, maar scheidsrechter Smet is onverbiddelijk. . Penalty! Meteen na de 2-1 gaat de bal op de stip voor Oostende. Kossounou begaat ongelukkig hands in de zestien, maar scheidsrechter Smet is onverbiddelijk.

50' tweede helft, minuut 50.

49' tweede helft, minuut 49. Diatta brengt Club op voorsprong. Club gaat door op zijn elan en komt kort na de rust op voorsprong. Vormer stuurt Diatta diep en die geeft Castro het nakijken met een gekruist schot. Kan Oostende nog reageren? . Diatta brengt Club op voorsprong Club gaat door op zijn elan en komt kort na de rust op voorsprong. Vormer stuurt Diatta diep en die geeft Castro het nakijken met een gekruist schot. Kan Oostende nog reageren?



49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Krépin Diatta van Club Brugge. 2, 1. goal Club Brugge KV Oostende einde 2 1

49' tweede helft, minuut 49. Dost laat het liggen. De eerste grote kans na de rust is voor Club. Diatta dwingt Castro tot een redding, Dost mikt in de herneming flauw naast. Hier had de Nederlander toch meer mee moeten doen. . Dost laat het liggen De eerste grote kans na de rust is voor Club. Diatta dwingt Castro tot een redding, Dost mikt in de herneming flauw naast. Hier had de Nederlander toch meer mee moeten doen.

48' tweede helft, minuut 48. Mechele let even niet op en laat zich achteraan de bal ontfutselen door Sakala. Die probeert het meteen vanuit een scherpe hoek, maar kan Mignolet niet in de problemen brengen. Afspelen naar Bätzner was een betere optie geweest. . Mechele let even niet op en laat zich achteraan de bal ontfutselen door Sakala. Die probeert het meteen vanuit een scherpe hoek, maar kan Mignolet niet in de problemen brengen. Afspelen naar Bätzner was een betere optie geweest.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. De bal rolt opnieuw in Brugge. Schakelt Club een versnelling hoger of zien we weer een gretig begin van Oostende? . 2e helft De bal rolt opnieuw in Brugge. Schakelt Club een versnelling hoger of zien we weer een gretig begin van Oostende?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Club Brugge en Oostende houden elkaar voorlopig in evenwicht. Mata opende de score voor de bezoekers met een owngoal, kort voor de rust bracht Dost Club langszij met zijn 3e treffer in evenveel wedstrijden. . Rust Club Brugge en Oostende houden elkaar voorlopig in evenwicht. Mata opende de score voor de bezoekers met een owngoal, kort voor de rust bracht Dost Club langszij met zijn 3e treffer in evenveel wedstrijden.

45+1' eerste helft, minuut 46. 1 minuut extra. De eerste helft zit er bijna op. Voor Oostende komt de rust als geroepen. . 1 minuut extra De eerste helft zit er bijna op. Voor Oostende komt de rust als geroepen.

43' eerste helft, minuut 43. Het is nu toch even moeilijk voor Oostende. Peter Vandenbempt op Radio 1. Het is nu toch even moeilijk voor Oostende. Peter Vandenbempt op Radio 1

41' eerste helft, minuut 41.

40' Gele kaart voor Frederik Jäkel van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 40 Frederik Jäkel KV Oostende

38' eerste helft, minuut 38. Dost doet het opnieuw! Bas Dost doet het opnieuw voor Club. Hij krijgt te veel ruimte op een hoekschop van Vormer en laat Castro kansloos achter met een rake kopbal. 3 goals in 3 wedstrijden, van efficiëntie gesproken! . Dost doet het opnieuw! Bas Dost doet het opnieuw voor Club. Hij krijgt te veel ruimte op een hoekschop van Vormer en laat Castro kansloos achter met een rake kopbal. 3 goals in 3 wedstrijden, van efficiëntie gesproken!



38' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 38 door Bas Dost van Club Brugge. 1, 1. goal Club Brugge KV Oostende einde 1 1

38' eerste helft, minuut 38. Paal voorkomt de gelijkmaker. Club komt plots dicht bij de gelijkmaker. De Ketelaere brengt de bal met een heerlijke pass tot bij Lang aan de tweede paal. Die mikt van dichtbij op de paal én Castro. Hier komt Oostende goed weg. . Paal voorkomt de gelijkmaker Club komt plots dicht bij de gelijkmaker. De Ketelaere brengt de bal met een heerlijke pass tot bij Lang aan de tweede paal. Die mikt van dichtbij op de paal én Castro. Hier komt Oostende goed weg.

34' eerste helft, minuut 34. Sakala dwingt Mignolet tot redding. Oostende blijft vrank en vrij spelen, met Sakala in een uitblinkersrol. Die wordt opnieuw gelanceerd door Bataille en dwingt Mignolet tot een knappe redding. De doelman werkt de bal in hoekschop. . Sakala dwingt Mignolet tot redding Oostende blijft vrank en vrij spelen, met Sakala in een uitblinkersrol. Die wordt opnieuw gelanceerd door Bataille en dwingt Mignolet tot een knappe redding. De doelman werkt de bal in hoekschop.

33' eerste helft, minuut 33. Geel voor Lang. Lang gaat makkelijk liggen in de zestien. Té makkelijk, oordeelt scheidsrechter Smet. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor de Nederlander. . Geel voor Lang Lang gaat makkelijk liggen in de zestien. Té makkelijk, oordeelt scheidsrechter Smet. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor de Nederlander.

32' Gele kaart voor Noa Lang van Club Brugge tijdens eerste helft, minuut 32 Noa Lang Club Brugge

31' eerste helft, minuut 31.

31' eerste helft, minuut 31. Vormer probeert het met een verre knal, maar mikt ruim naast. Het blijft zoeken voor Club, KVO-doelman Castro beleeft voorlopig een rustige avond. . Vormer probeert het met een verre knal, maar mikt ruim naast. Het blijft zoeken voor Club, KVO-doelman Castro beleeft voorlopig een rustige avond.

27' eerste helft, minuut 27. Voorlopig doen de youngsters van Oostende het uitstekend. Peter Vandenbempt op Radio 1. Voorlopig doen de youngsters van Oostende het uitstekend. Peter Vandenbempt op Radio 1

26' eerste helft, minuut 26. Sakala dringt aan. Oostende snuffelt aan de 0-2. Bataille brengt de bal laag voor doel. Aan de eerste paal troeft Sakala Mata af, maar hij mikt van dichtbij al vallend naast. Toch weer een waarschuwing voor de thuisploeg. . Sakala dringt aan Oostende snuffelt aan de 0-2. Bataille brengt de bal laag voor doel. Aan de eerste paal troeft Sakala Mata af, maar hij mikt van dichtbij al vallend naast. Toch weer een waarschuwing voor de thuisploeg.

25' eerste helft, minuut 25. Lang buitenspel. Plots dan toch eens dreiging van Club. Lang duikt op aangeven van De Ketelaere plots alleen op voor Castro, maar kan niet afwerken. Bovendien is er gefloten voor buitenspel. . Lang buitenspel Plots dan toch eens dreiging van Club. Lang duikt op aangeven van De Ketelaere plots alleen op voor Castro, maar kan niet afwerken. Bovendien is er gefloten voor buitenspel.

22' eerste helft, minuut 22. Sakala heeft er duidelijk zin in vanavond. Hij wordt nog eens gelanceerd en speelt Mechele uit. Maar Kossounou is goed gevolgd en kan dit keer wel redding brengen voor Club. . Sakala heeft er duidelijk zin in vanavond. Hij wordt nog eens gelanceerd en speelt Mechele uit. Maar Kossounou is goed gevolgd en kan dit keer wel redding brengen voor Club.

20' eerste helft, minuut 20.

19' eerste helft, minuut 19. Club moet toch even bekomen van de verrassende tegengoal. Oostende houdt het achteraan goed gesloten, de thuisploeg vindt voorlopig geen openingen. . Club moet toch even bekomen van de verrassende tegengoal. Oostende houdt het achteraan goed gesloten, de thuisploeg vindt voorlopig geen openingen.

19' eerste helft, minuut 19.

14' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 14 door Clinton Mata van KV Oostende. 0, 1. own goal Club Brugge KV Oostende einde 0 1

14' eerste helft, minuut 14. KVO op voorsprong na ongelukkige owngoal. Oostende komt op het kwartier plots met wat geluk op voorsprong. Sakala zet zich door op rechts en brengt de bal laag voor doel. Kossounou kan de pass naar Gueye onderscheppen en tikt de bal achteruit. Pal tegen Mata aan en die brengt Club zo wel erg ongelukkig op achterstand. . KVO op voorsprong na ongelukkige owngoal Oostende komt op het kwartier plots met wat geluk op voorsprong. Sakala zet zich door op rechts en brengt de bal laag voor doel. Kossounou kan de pass naar Gueye onderscheppen en tikt de bal achteruit. Pal tegen Mata aan en die brengt Club zo wel erg ongelukkig op achterstand.



12' eerste helft, minuut 12.

11' eerste helft, minuut 11. Oostende slaagt er niet meer in om te counteren en moet de wedstrijd nu ondergaan. Club is baas, al kan het daar nog geen concreet doelgevaar aan koppelen. . Oostende slaagt er niet meer in om te counteren en moet de wedstrijd nu ondergaan. Club is baas, al kan het daar nog geen concreet doelgevaar aan koppelen.

8' eerste helft, minuut 8. Club had het even lastig in de openingsminuten, maar probeert het laken nu toch naar zich toe te trekken. De Ketelaere gaat knap voorbij Tanghe en brengt de bal laag voor doel, maar Diatta kan er niet bij. . Club had het even lastig in de openingsminuten, maar probeert het laken nu toch naar zich toe te trekken. De Ketelaere gaat knap voorbij Tanghe en brengt de bal laag voor doel, maar Diatta kan er niet bij.

5' eerste helft, minuut 5. Club moest zich toch even aanpassen aan de stevig opzittende kustboys. Peter Vandenbempt op Radio 1. Club moest zich toch even aanpassen aan de stevig opzittende kustboys. Peter Vandenbempt op Radio 1

4' eerste helft, minuut 4. Oostende is duidelijk niet naar Brugge gekomen om zich in te graven. De bezoekers proberen toch meteen voor de aanval te kiezen. . Oostende is duidelijk niet naar Brugge gekomen om zich in te graven. De bezoekers proberen toch meteen voor de aanval te kiezen.

4' eerste helft, minuut 4.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. KV Oostende brengt de wedstrijd op gang. Kan de kustploeg iets rapen in het Jan Breydelstadion? . Aftrap KV Oostende brengt de wedstrijd op gang. Kan de kustploeg iets rapen in het Jan Breydelstadion?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:50 vooraf, 20 uur 50. Het zijn 2 ploegen met de wind in de zeilen. Club heeft 6 overwinningen in de voorbije 7 wedstrijden, Oostende 5 zeges in de laatste 7 wedstijden. Oostende heeft het Club in de heenwedstrijd ook knap lastig gemaakt. Peter Vandenbempt op Radio 1. Het zijn 2 ploegen met de wind in de zeilen. Club heeft 6 overwinningen in de voorbije 7 wedstrijden, Oostende 5 zeges in de laatste 7 wedstijden. Oostende heeft het Club in de heenwedstrijd ook knap lastig gemaakt. Peter Vandenbempt op Radio 1

20:48 vooraf, 20 uur 48. Zet Club zegereeks tegen KVO voort? Spelen tegen Oostende, het is voor Club Brugge de laatste jaren bijna een garantie op winst. De voorbije 7 competitieduels leverden evenveel overwinningen op voor Club. Vorig seizoen versloeg Club Oostende ook in de 1/8e finales van de Croky Cup, al had het toen wel strafschoppen nodig. Het is al van 18 mei 2017, in Play-off I, geleden dat Oostende Club nog eens kon kloppen. . Zet Club zegereeks tegen KVO voort? Spelen tegen Oostende, het is voor Club Brugge de laatste jaren bijna een garantie op winst. De voorbije 7 competitieduels leverden evenveel overwinningen op voor Club. Vorig seizoen versloeg Club Oostende ook in de 1/8e finales van de Croky Cup, al had het toen wel strafschoppen nodig. Het is al van 18 mei 2017, in Play-off I, geleden dat Oostende Club nog eens kon kloppen.

20:42 vooraf, 20 uur 42. Zwakke uitreputatie voor KVO. Oostende thuis of uit, het is best een groot verschil. 11 thuiswedstrijden leverden de kustploeg 21 punten op, enkel Genk en Anderlecht hebben een betere thuisreputatie. Buitenshuis kon KVO in 10 wedstrijden slechts 11 punten rapen. . Zwakke uitreputatie voor KVO Oostende thuis of uit, het is best een groot verschil. 11 thuiswedstrijden leverden de kustploeg 21 punten op, enkel Genk en Anderlecht hebben een betere thuisreputatie. Buitenshuis kon KVO in 10 wedstrijden slechts 11 punten rapen.

20:33 vooraf, 20 uur 33. Bij Oostende missen ze dus 6 spelers door corona. Vandendriessche is er ééntje van en verdwijnt uit de basis. Hij wordt vervangen door Bätzner. Voorts zien we dezelfde namen als afgelopen zaterdag tegen Kortrijk. . Bij Oostende missen ze dus 6 spelers door corona. Vandendriessche is er ééntje van en verdwijnt uit de basis. Hij wordt vervangen door Bätzner. Voorts zien we dezelfde namen als afgelopen zaterdag tegen Kortrijk.

20:21 vooraf, 20 uur 21. Sinds de uitschuiver tegen AA Gent pakte Club 9 op 9. Oostende doet het zowaar nog beter met 10 op 12. Enkel thuis tegen Eupen bleef het steken op een gelijkspel. De kustploeg staat na 21 speeldagen op amper 2 punten van de top 4. . Sinds de uitschuiver tegen AA Gent pakte Club 9 op 9. Oostende doet het zowaar nog beter met 10 op 12. Enkel thuis tegen Eupen bleef het steken op een gelijkspel. De kustploeg staat na 21 speeldagen op amper 2 punten van de top 4.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Sobol out, Ricca in. Slechts één wissel bij Club Brugge. Sobol moet vanavond vrede nemen met een plaats op de bank, Ricca verschijnt aan de aftrap. . Sobol out, Ricca in Slechts één wissel bij Club Brugge. Sobol moet vanavond vrede nemen met een plaats op de bank, Ricca verschijnt aan de aftrap.

20:07 vooraf, 20 uur 07. Zes coronagevallen bij KVO. Het coronavirus blijft stevig toeslaan bij KV Oostende. De kustploeg moet vanavond maar liefst 6 spelers missen. Doelman Hubert, Marquet, Capon en Theate waren er afgelopen zaterdag tegen Kortrijk al niet bij, nu komen daar ook nog Vandendriessche en Ndicka bij. Toch gaat de wedstrijd gewoon door, enkel bij 7 coronagevallen kan een club vragen om de wedstrijd uit te stellen. . Zes coronagevallen bij KVO Het coronavirus blijft stevig toeslaan bij KV Oostende. De kustploeg moet vanavond maar liefst 6 spelers missen. Doelman Hubert, Marquet, Capon en Theate waren er afgelopen zaterdag tegen Kortrijk al niet bij, nu komen daar ook nog Vandendriessche en Ndicka bij. Toch gaat de wedstrijd gewoon door, enkel bij 7 coronagevallen kan een club vragen om de wedstrijd uit te stellen.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Zet Club Genk (voorlopig) op 10 punten? Club Brugge kan vanavond weer wat verder weglopen van eerste achtervolger Racing Genk, dat morgen nog tegen AA Gent speelt. De landskampioen ontvangt Oostende, dat geplaagd wordt door corona. Volg de wedstrijd hier vanaf 21u. . Zet Club Genk (voorlopig) op 10 punten? Club Brugge kan vanavond weer wat verder weglopen van eerste achtervolger Racing Genk, dat morgen nog tegen AA Gent speelt. De landskampioen ontvangt Oostende, dat geplaagd wordt door corona. Volg de wedstrijd hier vanaf 21u.

10:38 - Vooraf Vooraf, 10 uur 38

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Odilon Kossounou, Federico Ricca, Charles De Ketelaere, Mats Rits, Ruud Vormer, Krépin Diatta, Bas Dost, Noa Lang Opstelling Club Brugge Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Odilon Kossounou, Federico Ricca, Charles De Ketelaere, Mats Rits, Ruud Vormer, Krépin Diatta, Bas Dost, Noa Lang

Opstelling KV Oostende. Bram Castro, Jelle Bataille, Frederik Jäkel, Jack Hendry, Anton Tanghe, Ari Skúlason, Nick Batzner, Andrew Hjulsager, Maxime D'Arpino, Makhtar Gueye, Fashion Sakala Opstelling KV Oostende Bram Castro, Jelle Bataille, Frederik Jäkel, Jack Hendry, Anton Tanghe, Ari Skúlason, Nick Batzner, Andrew Hjulsager, Maxime D'Arpino, Makhtar Gueye, Fashion Sakala