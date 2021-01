LIVE: Van zero naar hero? Lamkel Zé meteen weer in de basis bij Antwerp

Fase per fase

Fase per fase

12' eerste helft, minuut 12.

11' eerste helft, minuut 11. Cercle kruipt zeker niet achteruit en probeert aan te vallen wanneer dat kan. Beiranvand kan net voor de neus van Taravel een voorzet klemmen. . Cercle kruipt zeker niet achteruit en probeert aan te vallen wanneer dat kan. Beiranvand kan net voor de neus van Taravel een voorzet klemmen.

6' eerste helft, minuut 6. Lamkel Zé als diepe spits. Geen gebruikelijke plek op de flank voor Lamkel Zé, maar diep in de spits. Het is uitkijken naar de prestatie van de Kameroener. . Lamkel Zé als diepe spits Geen gebruikelijke plek op de flank voor Lamkel Zé, maar diep in de spits. Het is uitkijken naar de prestatie van de Kameroener.

4' eerste helft, minuut 4. Cercle prikt een eerste keer. Lukaku is nergens te bekennen en Musaba loopt zomaar het strafschopgebied binnen, maar zijn voorzet wordt probleemloos weggewerkt. . Cercle prikt een eerste keer. Lukaku is nergens te bekennen en Musaba loopt zomaar het strafschopgebied binnen, maar zijn voorzet wordt probleemloos weggewerkt.

2' eerste helft, minuut 2. Antwerp is met een offensieve instelling aan de wedstrijd begonnen. Lamkel Zé gaat een eerste keer voorbij Velkovski, maar beging daarbij een overtreding. . Antwerp is met een offensieve instelling aan de wedstrijd begonnen. Lamkel Zé gaat een eerste keer voorbij Velkovski, maar beging daarbij een overtreding.

2' eerste helft, minuut 2.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap . We zijn eraan begonnen. Knokt Antwerp zich opnieuw in de top 3 of kan Cercle verrassen op de Bosuil? . Aftrap We zijn eraan begonnen. Knokt Antwerp zich opnieuw in de top 3 of kan Cercle verrassen op de Bosuil?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:55 vooraf, 20 uur 55. De spelers komen het veld op. We maken ons op voor de aftrap. . De spelers komen het veld op. We maken ons op voor de aftrap.

20:34 Met publiek was het ongetwijfeld een pittige avond geweest voor Lamkel Zé. vooraf, 20 uur 34. Met publiek was het ongetwijfeld een pittige avond geweest voor Lamkel Zé Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1351969445900640260

20:15 vooraf, 20 uur 15. Nieuwkomer Van der Bruggen op de bank. Na nauwelijks 1 training zit Van der Bruggen op de bank bij Cercle Brugge. Coach Paul Clement wijzigt op 2 posities in vergelijking met de verloren thuiswedstrijd van afgelopen weekend tegen Standard. Kylian Hazard werd begin deze week uit de A-kern gezet en Vitinho begint op de bank, in hun plaats staan Hoggas en Velkovski aan de aftrap. . Nieuwkomer Van der Bruggen op de bank Na nauwelijks 1 training zit Van der Bruggen op de bank bij Cercle Brugge. Coach Paul Clement wijzigt op 2 posities in vergelijking met de verloren thuiswedstrijd van afgelopen weekend tegen Standard. Kylian Hazard werd begin deze week uit de A-kern gezet en Vitinho begint op de bank, in hun plaats staan Hoggas en Velkovski aan de aftrap.

20:09 vooraf, 20 uur 09. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1351968707375984644

20:06 vooraf, 20 uur 06. Kopzorgen voor Vercauteren. De lijst met afwezigen is bijzonder lang bij Antwerp. In vergelijking met de gewonnen uitwedstrijd tegen AA Gent ontbreken Gélin, Miyoshi, Haroun, Hongla, Refaelov en Mbokani. Vercauteren brengt zo meteen noodgedwongen enfant terrible Lamkel Zé aan de aftrap. Verder zijn er ook een basisplaatsen voor Ampomah, Boya, Batubinsika en Birger Verstraete. . Kopzorgen voor Vercauteren De lijst met afwezigen is bijzonder lang bij Antwerp. In vergelijking met de gewonnen uitwedstrijd tegen AA Gent ontbreken Gélin, Miyoshi, Haroun, Hongla, Refaelov en Mbokani. Vercauteren brengt zo meteen noodgedwongen enfant terrible Lamkel Zé aan de aftrap. Verder zijn er ook een basisplaatsen voor Ampomah, Boya, Batubinsika en Birger Verstraete.

20:04 vooraf, 20 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1351967785514110977

20:02 vooraf, 20 uur 02. Lamkel Zé start! De voorbije dagen leek er geen toekomst meer voor Lamkel Zé bij Antwerp, iets waar hij zelf ook van overtuigd leek. Maar deze week ging het plots snel: eerst weer opgenomen in de A-kern, daarna in de selectie voor de match tegen Cercle en nu zowaar in de basis. . Lamkel Zé start! De voorbije dagen leek er geen toekomst meer voor Lamkel Zé bij Antwerp, iets waar hij zelf ook van overtuigd leek. Maar deze week ging het plots snel: eerst weer opgenomen in de A-kern, daarna in de selectie voor de match tegen Cercle en nu zowaar in de basis.

20:00 vooraf, 20 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1351967421368827908

19:44 vooraf, 19 uur 44. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1351963656066629635

19:35 vooraf, 19 uur 35. Geen Miyoshi of Gélin, wel Lamkel Zé? De wedstrijdopstellingen zijn nog niet meegedeeld, maar het gerucht doet de ronde dat Lamkel Zé meteen weer in de basis zou beginnen. Wat wel al zeker is, is dat Antwerp geen beroep kan doen op Miyoshi en Gélin, die positief getest hebben op corona. . Geen Miyoshi of Gélin, wel Lamkel Zé? De wedstrijdopstellingen zijn nog niet meegedeeld, maar het gerucht doet de ronde dat Lamkel Zé meteen weer in de basis zou beginnen. Wat wel al zeker is, is dat Antwerp geen beroep kan doen op Miyoshi en Gélin, die positief getest hebben op corona.

20-01-2021 20-01-2021.

16:51 vooraf, 16 uur 51. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1351553794954440706

16:51 - Vooraf Vooraf, 16 uur 51

Opstelling Antwerp. Alireza Beiranvand, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Ritchie De Laet, Nill De Pauw, Birger Verstraete, Frank Boya, Jordan Lukaku, Pieter Gerkens, Didier Lamkel Ze, Nana Ampomah Opstelling Antwerp Alireza Beiranvand, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Ritchie De Laet, Nill De Pauw, Birger Verstraete, Frank Boya, Jordan Lukaku, Pieter Gerkens, Didier Lamkel Ze, Nana Ampomah

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Dimitar Velkovski, David Bates, Jérémy Taravel, Giulian Biancone, Charles Vanhoutte, Franck Kanouté, Kevin Hoggas, Dino Hotic, Ike Ugbo, Anthony Musaba Opstelling Cercle Brugge Thomas Didillon, Dimitar Velkovski, David Bates, Jérémy Taravel, Giulian Biancone, Charles Vanhoutte, Franck Kanouté, Kevin Hoggas, Dino Hotic, Ike Ugbo, Anthony Musaba