Kan Anderlecht op eigen veld tegen Charleroi weer aanknopen met de zege?

19:46

vooraf, 19 uur 46. Anderlecht ongeslagen in eigen huis. Anderlecht begon het nieuwe jaar met een uitnederlaag bij OH Leuven en ook afgelopen vrijdag keerde het met lege handen terug uit Eupen. Voor paars-wit was het al de derde uitnederlaag op een rij. Op eigen veld loopt het beter. Anderlecht is thuis nog steeds ongeslagen (als enige ploeg in 1A) en won zelfs zijn laatste 3 thuiswedstrijden. .