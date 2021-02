LIVE: Lang, wie anders, brengt Club al vroeg op voorsprong

Club pakt nog eens uit met een knappe combinatie met Badji, Lang en De Ketelaere. Vormer is het eindstation, maar al glijdend besluit die in het zijnet.

tweede helft, minuut 77. Club pakt nog eens uit met een knappe combinatie met Badji, Lang en De Ketelaere. Vormer is het eindstation, maar al glijdend besluit die in het zijnet. .

60'

tweede helft, minuut 60. Dost laat het liggen! Zijn torinstinct laat Dost plots in de steek. Vormer brengt hem met een heerlijke pass alleen voor Jackers. De aanvaller besluit in één tijd op de doelman en mikt in de herneming zowaar over doel. Wat een misser, Waasland-Beveren ontsnapt. .