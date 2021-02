Standard en OH Leuven bikkelen voor plekje in top 4

20:05

vooraf, 20 uur 05. Oud-Heverlee Leuven doet het jaar na jaar steeds beter tegen Standard. Het eerste bezoekje van de Leuvenaars aan Sclessin eindigde op 4-0, het tweede op 2-0 en het derde op 1-0. In het seizoen van de degradatie pakte het voor het eerst een puntje op verplaatsing in Luik. In deze jaargang boekte OHL, bij de negende poging, eindelijk zijn allereerste overwinning tegen Standard. Dat was wel in het eigen King Power at Den Dreef. Kunnen de mannen van Marc Brys die prestatie herhalen op Sclessin? .