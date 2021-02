KV Oostende springt weer top 4 binnen met vlotte zege tegen STVV

Brecht Capon en Oostende konden weer winnen in de competitie. "Dit doet deugd, want vorige week was het toch moeilijk. We hadden vandaag controle over heel de match en wonnen verdiend."

Capon depanneerde als centrale verdediger. "Ik heb daar nog gespeeld, dus ik ken het wel. Het zat goed achteraan. Dat was een collectief werk, want we waren baas over gans het veld. Een pluim op onze hoed, al had Sint-Truiden misschien niet zijn beste dag."

Gueye en Sakala maakten de Oostendse doelpunten. "Daar leven spitsen natuurlijk van. Zeker voor Makhtar was het belangrijk. Hij had in de beker al twee keer gescoord, dus dat zit goed", lachte Capon.

KVO doet mee in de top. "Volgende week tegen Genk is het weer een mooie affiche. Jammer genoeg zonder supporters, maar goed. We moeten niet meer achteromkijken. Alles wat erbij komt, is bonus."