LIVE: Anderlecht keert het tij na een erbarmelijke start

49' Gele kaart voor Bryan Heynen van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 49 Bryan Heynen KRC Genk

49' tweede helft, minuut 49. Heynen gaat in het boekje van Van Driessche nadat hij iets te hard doorgaat op El Hadj.

47' tweede helft, minuut 47. Nmecha wil een strafschop. Maar dat komt er niet van. De Duitser gaat iets te gretig neer wanneer hij zich vastloopt. Geen nieuwe elfmeter voor de strafschopkoning.

46' tweede helft, minuut 46. We voetballen weer! De bal rolt opnieuw in Genk! Kan de thuisploeg na de pauze overtuigender voetballen of swingt Anderlecht ook door de tweede helft?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:09 rust, 19 uur 09. Anderlecht ging op en over Genk: 1-2 aan de rust.

19:01 rust, 19 uur 01. Vervanging bij KRC Genk, Bastien Toma erin, Ángelo Preciado eruit wissel Ángelo Preciado Bastien Toma

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rusten geblazen! Na twee minuten zag het er slecht uit voor Anderlecht toen Miazga een cadeautje weggaf aan Bongonda. Anderlecht bleef voetballen en maakte gelijk wanneer Amuzu Vukovic dwong tot een eigen doelpunt. El Hadj wachtte niet lang om de situatie helemaal om te draaien met een knappe knal.

45+1' eerste helft, minuut 46. Met de rust in zicht kan Bruun Larsen nog eens aanleggen. De Deen kapt eerst naar zijn rechter, waarna hij zijn schot recht op Muñoz knalt.

44' eerste helft, minuut 44. Lucumi gaat aan het dribbelen en verliest de bal aan Nmecha! De Duitser schudt zijn tegenstander van zich af en wil El Hadj een vrije doorgang richting Vukovic schenken, maar er zit nog net een blauw been tussen.

43' eerste helft, minuut 43. Voorlopig nog niet het einde voor Nmecha, hoor! Op aangeven van Murillo kan de Duitser zijn hoofd tegen de bal drukken, al was de voorzet net te hoog om de bal strak richting doel te koppen.

40' eerste helft, minuut 40. Einde wedstrijd voor Nmecha? Het is niet de avond van Nmecha, die voor de zoveelste keer een tikje krijgt. Deze keer is het enigszins zijn eigen schuld. In een poging de bal nog bij te houden, kiest hij onbedoeld voor een spagaat en daar lijken zijn hamstrings niet voor gemaakt.

38' eerste helft, minuut 38. Genk ontsnapt met kunst- en vliegwerk! Ait El Hadj draait heerlijk weg van zijn tegenstander en maakt ruimte vrij voor Bruun Larsen. De Deen wordt prima de zestien in geloodst. Zijn schot wordt afgeblokt en ook de rebound van Cullen wordt nog geweerd door Vukovic, waarna Lucumi de bal uit het doel kan houden.

36' eerste helft, minuut 36. Onuachu kan eens koppen op aangeven van Bongonda. In een paars-witte klem is dat niet makkelijk. Wellenreuther kan de bal dan ook rustig naast zien hobbelen.

36' eerste helft, minuut 36.

35' eerste helft, minuut 35. Komt de bondscoach scouten? Daarstraks was hij nog in Wilrijk, nu zit Roberto Martinez in de tribune in Genk. Is dat goed nieuws voor iemand als Ait El Hadj? Het verleden leert ons dat Martinez Anderlecht-jonkies graag uitnodigt.

33' eerste helft, minuut 33. Nmecha gaat naar de grond, niet de eerste keer vanavond. En ook deze keer is het niet onterecht, want Ito gaat gewoonweg op de voet van de Duitser staan. Van Driessche zag het niet of vond het te licht om voor te fluiten.