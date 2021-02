LIVE: Tissoudali loodst Gent op en over Eupen met twee goals

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1358521363410092033

tweede helft, minuut 55. Niet alles wat Prevljak probeert, lukt ook. De Bosniër legt aan van ruime afstand, maar jaagt de bal hoog de tribunes in. .

tweede helft, minuut 51. Kopbal van Boljevic. Opnieuw komt de eerste kans van de bezoekers. Miangue snelt Castro-Montes voorbij op links en brengt voor doel, Boljevic kopt over. .

tweede helft, minuut 48. AA Gent probeert net als in de eerste helft meteen de touwtjes in handen te nemen. Bezoes neemt zijn ploegmaats op sleeptouw, voorlopig zonder nieuw doelgevaar te creëren. .

eerste helft, minuut 48. Rust. AA Gent kwam in eigen huis snel op achterstand tegen Eupen door een doelpunt van de onvermijdelijke Prevljak, maar de Gentse nieuwkomer Tissoudali draaide de situatie met twee goals helemaal om: 2-1. .

eerste helft, minuut 38. Het spel ligt even stil omdat Hanche-Olsen verzorging nodig heeft. De Noor kan uiteindelijk wel verder. .

eerste helft, minuut 33. Eupen is de kluts kwijt na die dubbele uppercut en moet het initiatief aan Gent laten. Tissoudali heeft zin in een derde en probeert het eens van buiten de zestien, over de kooi van Defourny. .