LIVE: Selemani diept de Kortrijkse voorsprong nog wat verder uit vanaf de stip

tweede helft, minuut 73. Een voorzet vanaf links is lang onderweg en wordt makkelijk opgeraapt door doelman Koffi. Het lijkt aftellen naar het einde van de wedstrijd. .

tweede helft, minuut 70. Gueye (x2). De strafschopfout was voor de alerte kijker een ook op een andere manier een opvallend moment. Gueye kreeg rood en een strafschop tegen na een overtreding op... Gueye .

tweede helft, minuut 63. Penalty! De doorgebroken Gueye wordt foutief afgestopt in de zestien van Moeskroen. De scheidsrechter wijst naar stip. .

tweede helft, minuut 60. Een corner wordt weggewerkt, maar Tabekou neemt de afvallende bal in een tijd op de slof, zijn poging zoeft naast. Moeskroen verdient stilaan de aansluitingstreffer. .

tweede helft, minuut 57. Daar is nog eens Kortrijk. Selemani wordt goed diepgestuurd, maar de ex-spits van Union kan er niets goed mee doen. De bezoekers tonen in de tweede helft nog weinig drang naar voren. .

tweede helft, minuut 52. Ilic moet worden bijgewerkt. Kortrijkdoelman Ilic krijgt een knie in zijn gezicht en moet zo een stevige bloedneus te verwerken. Hij staat in de fase die volgt nog even te zwalpen op zijn lijn, maar zodra het spel stilligt krijgt hij toch verzorging. .