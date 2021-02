LIVE: Benchaib schenkt Charleroi droomstart tegen Essevee

Vossen heeft iets moois in gedachten, maar zijn halve omhaal vliegt hoog over. Zo blijft Zulte Waregem wel druk zetten op de defensie van Charleroi.

Dompé begint aan een geweldige slalom langs een paar Charleroi-verdedigers, alleen de afwerking is minder. Zijn schot is te slap om Descamps te vloeren.

15:51

vooraf, 15 uur 51. We kunnen met een overwinning enkele plaatsen opschuiven in het klassement, dus we beseffen dat dit een belangrijke match is voor ons. Karim Belhocine.