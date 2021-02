De Camargo verknalt debuut van Vanderhaeghe bij Cercle met late goal

Cercle Brugge - KV Mechelen in een notendop

Wachten op het rustsignaal

Dat was het dan ook meteen wat de eerste helft betreft. Tenzij u wakker ligt van enkele slappe hoekschoppen en wat middenveldspel, laten we het hier ook bij. Op naar de tweede helft dan maar.

Het daaropvolgende kwartier kwam Cercle steeds beter in de partij en kreeg het ook een kleine portie kansen. Vooral Musaba was de bezige groen-zwarte bij, maar ook hij zag zijn poging gered.

In een flauwe eerste helft zagen we de beste kans voor KV Mechelen al na amper één minuut. Sjved legde goed tot bij Hairemans, die uithaalde in een tijd. Te centraal, Cercle-doelman Didillon zat er goed bij.

In volle degradatiestrijd kondigde Cercle Brugge afgelopen week de komst van Yves Vanderhaeghe aan. Hij voerde meteen vier wissels door in zijn elftal, zijn collega aan de overkant had minder reden tot wijzigingen na de puike resultaten van de afgelopen weken.

De Camargo kroont zich tot matchwinnaar

Meteen goed voor de eindstand. Een gouden driepunter voor coach Vrancken, die nu wat naar boven mag kijken in het klassement. Vanderhaeghe heeft meer werk aan de winkel, maar de rode lantaarn blijft van Waasland-Beveren, dat zelf verloor van Club Brugge.

Beide ploegen sleepten zich naar het einde toe, en daar liet Cercle zich uiteindelijk nog verrassen. De Camargo plaatste zijn schot perfect afgemeten in de linkerbenedenhoek: 0-1, weliswaar na ingrijpen van de VAR.

Even later lieten ook de bezoekers van zich horen. Vanlerbeghe leverde een ware schicht af, Didillon voorkwam erger voor de kustploeg.

Musaba legde af tot bij Somers, die de bal in één keer vol op de slof nam. Thoelen was geklopt, maar het schot belandde net naast de kooi van de KVM-doelman.

En die tweede helft begon een heel stuk beter. Cercle nam het voortouw en trok ten aanval. Hotic zag zijn knal naast doel zoeven, iets later kwam KVM heel goed weg.

De knapste actie van de avond kwam van Hotic

Vanderhaeghe: "Dit moeten we mentaal verwerken"

Voor Yves Vanderhaeghe werd het een debuut in mineur. "We hadden gehoopt om dichter bij Moeskroen te komen", zei hij. "Maar bij ons gaat de ultieme kans naast en bij KV Mechelen gaat hij net binnen."

"We pakken te veel late doelpunten, maar moeten het mentaal verwerken. Deze week in de beker moeten de kopjes weer omhoog staan. De jongens zijn enorm ontgoocheld, maar de volgende wedstrijd starten we weer met goede hoop."

"Of ik tevreden ben? Ik zag een goede wedstrijdmentaliteit. We hebben bijna niets weggegeven. Alleen aanvallend waren we te weinig balvast."

KV Mechelen-coach Wouter Vrancken kon wel glimlachen na de overwinning. "Onze eerste helft was niet goed, maar na de pauze hebben we ons spel gevonden. Ik denk dat we de wedstrijd verdiend naar ons toe trekken."

"We hebben ondertussen een mooie voorsprong op de ploegen in de kelder. Dat is belangrijk voor de volgende wedstrijden, maar we moeten nog steeds op dezelfde manier aan wedstrijden beginnen en er 100 procent voor gaan."