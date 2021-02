Lamkel Zé doet treurige derby ontbranden, Antwerp wint na pittig slot

Beerschot - Antwerp in een notendop:

Een uur voetbal om snel te vergeten

Moest, want dat gebeurde allerminst. In de eerste helft moesten we ons opwarmen aan een handvol overtredingen en een zeldzame panna. Niet dat de rust soelaas bracht, want ook na de onderbreking scoorde de wedstrijd nog lager dan de temperatuur.

3 goals in 5 minuten doen de boel ontbranden

Zo leek de derby van ’t stad uit te monden in een mistroostige 0-0, maar dat was buiten Didier Lamkel Ze gerekend. De man die in januari koste wat het kost moest vertrekken, dook als een snoek naar de voorzet van Gelin om de score te openen. Bij de Kameroener blijft het nooit bij scoren en ook deze keer nam hij plaats in de tribunes om zijn doelpunt te vieren.

De 0-1 stond nog maar net op het scorebord of de 1 moest al vervangen worden door een 2. Bij Beerschot kregen ze een voorzet niet weggewerkt. De Pauw pikte dankbaar op en legde terug tot bij Gerkens, die de bal heerlijk langs de paal naar binnen schoof.

In eigen huis kon ook Beerschot niet achterblijven in een doldwaze slotfase. Holzhauser mikte een hoekschop foutloos op de knikker van Frans, die de 1-2-eindstand op het bord knikte. Na drie doelpunten in de enige aangename vijf minuten zat het er al op en zo kan Antwerp zich met een 6 op 6 dé ploeg van ’t stad noemen.