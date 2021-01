LIVE: Bruno brengt Zulte Waregem langszij tegen Oostende

50' tweede helft, minuut 50. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355905710454931465

48' tweede helft, minuut 48. Govea mist. Bruno levert de perfecte assist voor Govea, die ter hoogte van het penaltypunt vrij kan uithalen, maar naast mikt. Flinke waarschuwing voor de bezoekers.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De thuisploeg heeft de tweede helft op gang getrapt, er is niet gewisseld tijdens de rust.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Zulte Waregem en Oostende gaan rusten bij een 1-1-stand na een onderhoudende eerste helft. Het waren de topschutters van beide ploegen die hun faam waarmaakten: Sakala (KV Oostende) en Bruno (Zulte Waregem) scoorden allebei hun 12e van het seizoen.

44' Gele kaart voor Olivier Deschacht van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 44 Olivier Deschacht Zulte Waregem

44' eerste helft, minuut 44. Geel Deschacht. Deschacht komt te laat inglijden op Bataille en krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd.

40' eerste helft, minuut 40. Sakala blijft de verdediging van Zulte Waregem pijn doen met zijn snelle beentjes. De Zambiaan trapt vanuit een iets te schuine hoek, Bostyn pakt.

40' eerste helft, minuut 40.

38' eerste helft, minuut 38. Bruno met de gelijkmaker. Gianni Bruno wil niet onderdoen voor Sakala en scoort ook zijn 12e van het seizoen. KVO werkt een vrije trap niet goed weg, Bruno staat op de juiste plaats om de rebound hoog en droog in het dak van het doel te rammen.

38' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 38 door Gianni Bruno van Zulte Waregem. 1, 1. goal Zulte Waregem KV Oostende 54' 1 1

36' eerste helft, minuut 36. KV Oostende staat hier toch weer vrank en vrij te spelen. Geert Heremans op Radio 1.

32' eerste helft, minuut 32. Geen tweede voor Sakala. KVO duwt nog eens het gaspedaal in. Sakala verschijnt na een geweldige actie alleen voor Bostyn, maar raakt niet voorbij de doelman. In de volgende fase wordt een schot van Bätzner geblokt.

29' eerste helft, minuut 29. Hubert te ver uit z'n doel. Even schrikken voor KVO als Hubert veel te ver uit zijn doel komt. Vossen snelt de doelman voorbij, maar kan niet verhinderen dat de bal over de achterlijn rolt.

27' eerste helft, minuut 27. Zulte Waregem dreigt nog eens met een standaardsituatie. Bruno kan koppen bij een hoekschop, maar ook hij krijgt de bal niet tussen de palen.

26' eerste helft, minuut 26. D'Arpino van ver. D'Arpino heeft buskruit in de benen en laat dat zien met een knal van op zo'n 25 meter, Bostyn pakt in twee tijden.



22' eerste helft, minuut 22. Daar is eindelijk de wissel: Dompé komt in de plaats van de al lang verdwenen Opare. KVO heeft niet kunnen profiteren van de tijdelijke man-meersituatie.

22' eerste helft, minuut 22. Vervanging bij Zulte Waregem, Jean-Luc Dompé erin, Daniel Opare eruit wissel Daniel Opare Jean-Luc Dompé

20' Exit Opare. Opare trekt richting de kleedkamers, zijn wedstrijd zit erop. Het is even wachten op een vervanger bij Zulte Waregem. eerste helft, minuut 20.

18' eerste helft, minuut 18. KV Oostende blijft druk zetten na de 0-1. Zulte Waregem staat bovendien even met tien door een blessure bij Opare.

16' eerste helft, minuut 16.

14' eerste helft, minuut 14. Sakala maakt het fraai af. KV Oostende klimt net voor het kwartier op voorsprong in Waregem. Sakala neemt een lange bal van Skulason fraai mee in de rug van Deschacht, omspeelt Bostyn en schuift de 0-1 in het lege doel. Het is zijn 12e doelpunt van het seizoen.

14' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 14 door Fashion Sakala van KV Oostende. 0, 1. goal Zulte Waregem KV Oostende 54' 0 1

13' eerste helft, minuut 13. Kans voor Kvasina. Kvasina glipt weg in de rug van Deschacht, maar Humphreys zit er nog tussen met een belangrijke tackle.



7' eerste helft, minuut 7. Het gaat lekker op en neer in deze openingsfase. Bätzner krijgt de bal cadeau van Bostyn, maar aarzelt te lang om de trekker over te halen. Weg kans.

6' eerste helft, minuut 6.

5' eerste helft, minuut 5. Seck mist de 1-0! Zulte Waregem komt ei zo na op voorsprong als Seck helemaal vrij kan inkoppen bij een uitstekende voorzet van Bruno, maar de Senegalees kopt onbegrijpelijk naast.

3' eerste helft, minuut 3. Daar is Zulte Waregem voor het eerst, met twee hoekschoppen kort na elkaar. Vooral de tweede creëert gevaar, Tanghe moet wegkoppen voor de doellijn.

2' eerste helft, minuut 2. Forse start van KVO. Sakala tekent al voor doelpoging twee namens de bezoekers, zijn schot blijft binnen het bereik van de doelman.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bezoekers trappen af en er volgt meteen een schot op doel van Bätzner, Bostyn ziet de bal naast botsen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:37 Nog geen Francky Dury op de bank bij Zulte Waregem:. vooraf, 15 uur 37.

15:35 vooraf, 15 uur 35. Heenronde: 3-0 in Oostende. KV Oostende hield op speeldag 10 de drie punten thuis tegen Zulte Waregem. Het werd 3-0 dankzij goals van Vandendriessche, D¿Arpino en Sakala, allemaal in de eerste helft.

15:29 vooraf, 15 uur 29. We gaan niet mopperen over de afwezigen. Dit is een mooie kans voor onze jonge spelers om zich te laten zien. Alexander Blessin.

15:25 vooraf, 15 uur 25. KVO zonder Hjulsager en Hendry. Alexander Blessin mist behalve de geschorste Hjulsager ook Hendry en Vandendriessche, die allebei in coronaquarantaine zitten. Theate, Marquet en Kvasina komen in de ploeg.

15:23 vooraf, 15 uur 23.

15:12 vooraf, 15 uur 12. Vossen in de spits. Door de afwezigheid van Kainourgios start Jelle Vossen weer in de punt van de aanval bij Zulte Waregem. Ook voor Srarfi is er een plaatsje in de basiself, Armenakas verhuist naar de bank.

15:11 vooraf, 15 uur 11.

15:03 vooraf, 15 uur 03.

15:03 vooraf, 15 uur 03. Vooraf. Van het WK veldrijden naar de akker van Zulte Waregem, voor de kustboys van KV Oostende is het maar een kleine stap vandaag. KVO mikt op de drie punten om in het spoor van de top vier te blijven, maar ook Zulte Waregem is na drie nederlagen op rij nog eens toe aan een zege.

15:03 - Vooraf Vooraf, 15 uur 03

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Daniel Opare, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Gianni Bruno, Ibrahima Seck, Omar Govea, Damien Marcq, Bassem Srarfi, Jelle Vossen

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Anton Tanghe, Frederik Jäkel, Arthur Theate, Jelle Bataille, François Marquet, Maxime D'Arpino, Nick Batzner, Ari Skúlason, Marko Kvasina, Fashion Sakala