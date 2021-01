LIVE: STVV leidt tegen Cercle dankzij penseelstreek van Brüls

42' eerste helft, minuut 42. STVV controleert de partij en laat de bal vlotjes van voet tot voet gaan. Die van Cercle lijken al met hun gedachten bij de rust te zitten. . STVV controleert de partij en laat de bal vlotjes van voet tot voet gaan. Die van Cercle lijken al met hun gedachten bij de rust te zitten.

41' eerste helft, minuut 41. Het draait niet bij Cercle Brugge, dat zie je ook aan de gezichten. Floris Geerts bij Eleven Sports. Het draait niet bij Cercle Brugge, dat zie je ook aan de gezichten. Floris Geerts bij Eleven Sports

38' eerste helft, minuut 38. Biancone raakt nu toch eens voorbij Cacace op de rechterflank, de voorzet is net wat te hoog voor Musaba. . Biancone raakt nu toch eens voorbij Cacace op de rechterflank, de voorzet is net wat te hoog voor Musaba.

35' eerste helft, minuut 35. Cercle probeert het eens in de omschakeling, maar er zit te weinig vaart in de actie en dus is iedereen bij STVV tijdig weer in positie. . Cercle probeert het eens in de omschakeling, maar er zit te weinig vaart in de actie en dus is iedereen bij STVV tijdig weer in positie.

32' eerste helft, minuut 32. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355970556261228546

30' eerste helft, minuut 30. Didillon aan het werk. Opnieuw een kans voor de thuisploeg: Brüls trekt achteruit tot bij Lavalée, die Didillon tot een nieuwe ingreep dwingt. Cercle ziet af. . Didillon aan het werk Opnieuw een kans voor de thuisploeg: Brüls trekt achteruit tot bij Lavalée, die Didillon tot een nieuwe ingreep dwingt. Cercle ziet af.

29' eerste helft, minuut 29. Pavlovic werkt Suzuki tegen de grond en krijgt zo de eerste gele kaart van de wedstrijd achter zijn naam. De vrije trap van Brüls wordt gepareerd door Didillon. . Pavlovic werkt Suzuki tegen de grond en krijgt zo de eerste gele kaart van de wedstrijd achter zijn naam. De vrije trap van Brüls wordt gepareerd door Didillon.

28' Gele kaart voor Strahinja Pavlovic van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 28 Strahinja Pavlovic Cercle Brugge

26' eerste helft, minuut 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355971183288705025

26' eerste helft, minuut 26. Misser van Ugbo! Cercle komt ei zo na langszij als een voorzet niet goed verwerkt wordt door de STVV-defensie. Ugbo kan van dichtbij afdrukken, maar jast de bal over. . Misser van Ugbo! Cercle komt ei zo na langszij als een voorzet niet goed verwerkt wordt door de STVV-defensie. Ugbo kan van dichtbij afdrukken, maar jast de bal over.

24' eerste helft, minuut 24. Caufriez levert de bal in, niet voor het eerst deze wedstrijd, en zo kan STVV opnieuw opschuiven. . Caufriez levert de bal in, niet voor het eerst deze wedstrijd, en zo kan STVV opnieuw opschuiven.

21' eerste helft, minuut 21. Cercle heeft niet meteen een antwoord op de tegengoal. Het is de thuisploe die de bal opeist en drukt blijft zetten op de defensie van de bezoekers. . Cercle heeft niet meteen een antwoord op de tegengoal. Het is de thuisploe die de bal opeist en drukt blijft zetten op de defensie van de bezoekers.

19' eerste helft, minuut 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355971417544790016

17' eerste helft, minuut 17. Heerlijke goal van Brüls. STVV komt bij de eerste kans van de wedstrijd meteen op voorsprong: Christian Brüls krijgt de bal van Suzuki buiten de zestien meter, kapt zich vrij en krult de 1-0 heerlijk in de bovenhoek. Zijn eerste doelpunt voor STVV is meteen een pareltje. . Heerlijke goal van Brüls STVV komt bij de eerste kans van de wedstrijd meteen op voorsprong: Christian Brüls krijgt de bal van Suzuki buiten de zestien meter, kapt zich vrij en krult de 1-0 heerlijk in de bovenhoek. Zijn eerste doelpunt voor STVV is meteen een pareltje.

17' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 17 door Christian Brüls van STVV. 1, 0. goal STVV Cercle Brugge 44' 1 0

15' eerste helft, minuut 15. Brüls geeft gepast mee voor de infiltrerende Cacace, die de bal niet goed kan meenemen. Zo komt STVV maar niet tot een doelpoging. . Brüls geeft gepast mee voor de infiltrerende Cacace, die de bal niet goed kan meenemen. Zo komt STVV maar niet tot een doelpoging.

13' eerste helft, minuut 13. Plukbal voor Schmidt. Een voorzet van Biancone is veel te lang onderweg en wordt zo een gemakkelijke plukbal voor Schmidt, die blij is dat hij eens in actie mag komen. . Plukbal voor Schmidt Een voorzet van Biancone is veel te lang onderweg en wordt zo een gemakkelijke plukbal voor Schmidt, die blij is dat hij eens in actie mag komen.

9' eerste helft, minuut 9.

8' eerste helft, minuut 8. De eerste voorzichtige dreiging komt van de thuisploeg als Mboyo uitbreekt op links. Zijn voorzet richting Suzuki komt niet aan, er is ook al buitenspel gesignaleerd. . De eerste voorzichtige dreiging komt van de thuisploeg als Mboyo uitbreekt op links. Zijn voorzet richting Suzuki komt niet aan, er is ook al buitenspel gesignaleerd.

6' eerste helft, minuut 6. Het is nog wat aftasten in de openingsminuten. STVV en Cercle spelen de bal elk om beurten even rond, het is wachten op doelgevaar. . Het is nog wat aftasten in de openingsminuten. STVV en Cercle spelen de bal elk om beurten even rond, het is wachten op doelgevaar.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. En we zijn vertrokken! De jarige Jonathan Lardot (37) heeft de partij op gang gefloten. . Aftrap En we zijn vertrokken! De jarige Jonathan Lardot (37) heeft de partij op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:33 vooraf, 20 uur 33. Boksende kanarie. De STVV-kanarie heeft zijn bokshandschoenen aangetrokken. Een duidelijke boodschap aan de spelers: er zal geknokt moeten worden vanavond. . Boksende kanarie De STVV-kanarie heeft zijn bokshandschoenen aangetrokken. Een duidelijke boodschap aan de spelers: er zal geknokt moeten worden vanavond.

20:33 vooraf, 20 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355961473047142400

20:27 vooraf, 20 uur 27. Een opvallende statistiek: het is van november 2006 geleden dat STVV thuis nog eens kon winnen tegen Cercle. Sindsdien werd er 4 keer gelijkgespeeld en trok Cercle 3 keer aan het langste eind. . Een opvallende statistiek: het is van november 2006 geleden dat STVV thuis nog eens kon winnen tegen Cercle. Sindsdien werd er 4 keer gelijkgespeeld en trok Cercle 3 keer aan het langste eind.

20:23 vooraf, 20 uur 23. De ontgoocheling van de late gelijkmaker in Gent is heel snel verwerkt. Dat moet ook, want de opeenvolging van wedstrijden is enorm. Peter Maes (coach STVV). De ontgoocheling van de late gelijkmaker in Gent is heel snel verwerkt. Dat moet ook, want de opeenvolging van wedstrijden is enorm. Peter Maes (coach STVV)

20:20 Cercle won in de heenronde met 3-0 van STVV:. vooraf, 20 uur 20. Cercle won in de heenronde met 3-0 van STVV: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355570356031991811

20:15 vooraf, 20 uur 15. Suzuki vs. Ugbo. Voor doelpunten kijken we vanavond vooral naar Yuma Suzuki en Ike Ugbo. De Japanner van STVV zit aan 12 stuks, de Engelse Cercle-spits heeft er 11. . Suzuki vs. Ugbo Voor doelpunten kijken we vanavond vooral naar Yuma Suzuki en Ike Ugbo. De Japanner van STVV zit aan 12 stuks, de Engelse Cercle-spits heeft er 11.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Door de regen zou het op dit kunstgras wel eens een snelle wedstrijd kunnen worden. Maar we hebben de laatste tijd al op heel slechte velden gespeeld, dus dat zal nu geen excuus zijn. Paul Clement (coach Cercle Brugge). Door de regen zou het op dit kunstgras wel eens een snelle wedstrijd kunnen worden. Maar we hebben de laatste tijd al op heel slechte velden gespeeld, dus dat zal nu geen excuus zijn. Paul Clement (coach Cercle Brugge)

20:07 vooraf, 20 uur 07. Twee wissels bij Cercle. Bij Cercle keert Marcelin terug uit schorsing, waardoor Taravel weer naast de ploeg valt. Verder noteren we een basisplaats voor Van der Bruggen, die Hotic naar de bank verdringt. . Twee wissels bij Cercle Bij Cercle keert Marcelin terug uit schorsing, waardoor Taravel weer naast de ploeg valt. Verder noteren we een basisplaats voor Van der Bruggen, die Hotic naar de bank verdringt.

20:07 vooraf, 20 uur 07. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355953577139822593

20:04 vooraf, 20 uur 04. Brüls erin, Colidio eruit. Ondanks zijn geweldige goal tegen AA Gent moet Facundo Colidio zijn plaats in de basis afstaan. Het is Christian Brüls, woensdag nog invaller, die de voorkeur krijgt. De overige namen zijn dezelfde. . Brüls erin, Colidio eruit Ondanks zijn geweldige goal tegen AA Gent moet Facundo Colidio zijn plaats in de basis afstaan. Het is Christian Brüls, woensdag nog invaller, die de voorkeur krijgt. De overige namen zijn dezelfde.

20:04 vooraf, 20 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355954336082386948

20:03 vooraf, 20 uur 03. Vooraf. STVV en Cercle Brugge sluiten speeldag 23 af met een belangrijk duel in de kelder van het klassement. Beide ploegen kunnen met een driepunter een grote stap zetten richting het behoud. Het duel tussen de nummers 15 en 17 in de stand wordt afgetrapt om 20u45. . Vooraf STVV en Cercle Brugge sluiten speeldag 23 af met een belangrijk duel in de kelder van het klassement. Beide ploegen kunnen met een driepunter een grote stap zetten richting het behoud. Het duel tussen de nummers 15 en 17 in de stand wordt afgetrapt om 20u45.

20:03 - Vooraf Vooraf, 20 uur 03

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Maximiliano Caufriez, Jonathan Buatu, Jorge Teixeira, Dimitri Lavalée, Liberato Cacace, Chris Durkin, Christian Brüls, Steve de Ridder, Ilombe Mboyo, Yuma Suzuki Opstelling STVV Daniel Schmidt, Maximiliano Caufriez, Jonathan Buatu, Jorge Teixeira, Dimitri Lavalée, Liberato Cacace, Chris Durkin, Christian Brüls, Steve de Ridder, Ilombe Mboyo, Yuma Suzuki

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Jean Marcelin, David Bates, Strahinja Pavlovic, Giulian Biancone, Hannes Van der Bruggen, Charles Vanhoutte, Kevin Hoggas, Vitinho, Ike Ugbo, Anthony Musaba Opstelling Cercle Brugge Thomas Didillon, Jean Marcelin, David Bates, Strahinja Pavlovic, Giulian Biancone, Hannes Van der Bruggen, Charles Vanhoutte, Kevin Hoggas, Vitinho, Ike Ugbo, Anthony Musaba