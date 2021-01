LIVE: Kan OHL revanche nemen op Beerschot in strijd der promovendi?

50' tweede helft, minuut 50. Poging Holzhauser. Het eerste gevaar in de tweede periode komt van Holzhauser. Hij gebruikt zijn mindere rechter en viseert de benedenhoek. Daar ligt Romo in de weg. . Poging Holzhauser Het eerste gevaar in de tweede periode komt van Holzhauser. Hij gebruikt zijn mindere rechter en viseert de benedenhoek. Daar ligt Romo in de weg.

49' tweede helft, minuut 49. Een schreeuw weerklinkt in Leuven. Hij komt uit de mond van Pietermaat. Henry pakte hem dan ook stevig aan en krijgt geel onder zijn neus voor die voet. . Een schreeuw weerklinkt in Leuven. Hij komt uit de mond van Pietermaat. Henry pakte hem dan ook stevig aan en krijgt geel onder zijn neus voor die voet.

48' Gele kaart voor Thomas Henry van OH Leuven tijdens tweede helft, minuut 48 Thomas Henry OH Leuven

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft! De bal rolt opnieuw in het kleine King Power-stadion. Krijgen we nog doelpunten te zien? Bij een match van Leuven verwachten we dat natuurlijk. . Tweede helft! De bal rolt opnieuw in het kleine King Power-stadion. Krijgen we nog doelpunten te zien? Bij een match van Leuven verwachten we dat natuurlijk.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust: 0-0. Nog geen doelpunten in de eerste periode tussen de promovendi. Romo en Vanhamel hebben wel al wat werk gehad, maar de keepers hielden hun netten tot nu toe nog schoon. . Rust: 0-0 Nog geen doelpunten in de eerste periode tussen de promovendi. Romo en Vanhamel hebben wel al wat werk gehad, maar de keepers hielden hun netten tot nu toe nog schoon.

45+1' eerste helft, minuut 46. Vervanging bij Beerschot, Mohamed Reda Halaimia erin, Joren Dom eruit wissel Joren Dom Mohamed Reda Halaimia

45+1' eerste helft, minuut 46. De Norre wil Sowah listig wegsturen, maar Bourdin zit er uitstekend tussen. Gevaar geweken. . De Norre wil Sowah listig wegsturen, maar Bourdin zit er uitstekend tussen. Gevaar geweken.

44' eerste helft, minuut 44.

43' eerste helft, minuut 43. Joren Dom doet teken naar de bank. Hij wrijft in zijn lies. Een vroege wissel voor Beerschot? . Joren Dom doet teken naar de bank. Hij wrijft in zijn lies. Een vroege wissel voor Beerschot?

41' Gele kaart voor Tom Pietermaat van Beerschot tijdens eerste helft, minuut 41 Tom Pietermaat Beerschot

39' eerste helft, minuut 39. Een samenwerking tussen Vlietinck en Maertens loopt spaak. OHL heeft de partij wel in handen. . Een samenwerking tussen Vlietinck en Maertens loopt spaak. OHL heeft de partij wel in handen.

36' Parade Romo! Daar is Beerschot plots en dan is daar ook Romo! Suzuki kapt zich vrij en trapt, maar de OHL-doelman toont zich opnieuw. Het was even geleden dat we de bezoekers nog zagen, maar dit was een erg goeie kans. . eerste helft, minuut 36. Parade Romo! Daar is Beerschot plots en dan is daar ook Romo! Suzuki kapt zich vrij en trapt, maar de OHL-doelman toont zich opnieuw. Het was even geleden dat we de bezoekers nog zagen, maar dit was een erg goeie kans.

34' Gele kaart voor Kamal Sowah van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 34 Kamal Sowah OH Leuven

32' eerste helft, minuut 32. Mercier vindt de vuisten van Vanhamel. De man van de assists kan trappen na een diepe bal van Vlietinck, maar de doelman staat pal. . Mercier vindt de vuisten van Vanhamel. De man van de assists kan trappen na een diepe bal van Vlietinck, maar de doelman staat pal.

30' eerste helft, minuut 30. Schot Schrijvers. Een kans voor de thuisploeg na een goeie actie van Vlietinck. Hij bereikt de achterlijn en kijkt dan slim. Hij ziet Schrijvers staan. De ex-Bruggeling schiet, maar de bal zoeft een eind over. . Schot Schrijvers Een kans voor de thuisploeg na een goeie actie van Vlietinck. Hij bereikt de achterlijn en kijkt dan slim. Hij ziet Schrijvers staan. De ex-Bruggeling schiet, maar de bal zoeft een eind over.

27' eerste helft, minuut 27. Publiek is er natuurlijk niet, maar ze zouden nu wel de tijd hebben gehad om een Stella te gaan halen. We zitten even in een mindere periode. . Publiek is er natuurlijk niet, maar ze zouden nu wel de tijd hebben gehad om een Stella te gaan halen. We zitten even in een mindere periode.

21' eerste helft, minuut 21. Een Leuvense belegering. Een voorzet van Vlietinck wordt weggebokst door Vanhamel. Schrijvers kan de bal oppikken in de zestien, maar hij wordt omringd door 3 verdedigers. Uiteindelijk kan Sowah er nog bij, maar dat wordt niet meer gevaarlijk. . Een Leuvense belegering. Een voorzet van Vlietinck wordt weggebokst door Vanhamel. Schrijvers kan de bal oppikken in de zestien, maar hij wordt omringd door 3 verdedigers. Uiteindelijk kan Sowah er nog bij, maar dat wordt niet meer gevaarlijk.

14' eerste helft, minuut 14. Tissoudali bezorgt de Leuvense defensie toch kopzorgen. Sanusi staat deze keer wel buitenspel, maar ook in de voorbije weken bleek de verdediging van de ploeg van Brys toch al wankel. . Tissoudali bezorgt de Leuvense defensie toch kopzorgen. Sanusi staat deze keer wel buitenspel, maar ook in de voorbije weken bleek de verdediging van de ploeg van Brys toch al wankel.

10' Save Romo! Wat een kans voor de bezoekers! Romo was in de vorige match al de uitblinker en hij bewijst zich opnieuw. Sanusi kan van dichtbij trappen maar de OHL-doelman pareert. Ook de herkansing raakt niet voorbij de goalie. . eerste helft, minuut 10. Save Romo! Wat een kans voor de bezoekers! Romo was in de vorige match al de uitblinker en hij bewijst zich opnieuw. Sanusi kan van dichtbij trappen maar de OHL-doelman pareert. Ook de herkansing raakt niet voorbij de goalie.

9' eerste helft, minuut 9. De bal raakt niet weg uit de gevarenzone en Schrijvers heeft zin in meer, maar Prychynenko duwt in hoekschop. De corner van Mercier is goed, Frans kopt weg. . De bal raakt niet weg uit de gevarenzone en Schrijvers heeft zin in meer, maar Prychynenko duwt in hoekschop. De corner van Mercier is goed, Frans kopt weg.

8' eerste helft, minuut 8. Nu wel werk voor de Beerschot-doelman. Vanhamel moet plat op een schot van Schrijvers! . Nu wel werk voor de Beerschot-doelman. Vanhamel moet plat op een schot van Schrijvers!

8' eerste helft, minuut 8. Een eerste schot van de thuisploeg. Maertens probeert het vanaf zo'n 20 meter, maar zijn bal zwaait af. Daar maakt Vanhamel zich niet druk om. . Een eerste schot van de thuisploeg. Maertens probeert het vanaf zo'n 20 meter, maar zijn bal zwaait af. Daar maakt Vanhamel zich niet druk om.

5' eerste helft, minuut 5. Het is al een paar keer bibberen en beven bij Leuven achterin. Bert Sterckx, Sporza Radio. Het is al een paar keer bibberen en beven bij Leuven achterin Bert Sterckx, Sporza Radio

3' eerste helft, minuut 3. Romo komt uit zijn doel om een inworp van Van den Bergh weg te boksen. . Romo komt uit zijn doel om een inworp van Van den Bergh weg te boksen.

2' eerste helft, minuut 2. De eerste kans is meteen voor de bezoekers. Suzuki schiet en Beerschot versiert een hoekschop. De bezoekers beginnen het best aan deze partij. . De eerste kans is meteen voor de bezoekers. Suzuki schiet en Beerschot versiert een hoekschop. De bezoekers beginnen het best aan deze partij.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De twee promovendi nemen het tegen elkaar op in Leuven! De heenmatch won Beerschot, kan OHL wraak nemen? . Aftrap! De twee promovendi nemen het tegen elkaar op in Leuven! De heenmatch won Beerschot, kan OHL wraak nemen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:25 vooraf, 18 uur 25. Het sneeuwt behoorlijk in Leuven, maar een wit tapijt blijft er niet liggen op het veld aan Den Dreef. . Het sneeuwt behoorlijk in Leuven, maar een wit tapijt blijft er niet liggen op het veld aan Den Dreef.

17:41 Na zijn schorsing is Henry weer van de partij. vooraf, 17 uur 41. Na zijn schorsing is Henry weer van de partij Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355554909693894660

17:40 vooraf, 17 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355553906105966594

12:39 vooraf, 12 uur 39. OH Leuven verloor zijn laatste vijf ontmoetingen met Beerschot. "Gelukkig zijn reeksjes er om af te breken en statistieken om in de prullenmand te keilen", klinkt het vastberaden op de clubwebsite. . OH Leuven verloor zijn laatste vijf ontmoetingen met Beerschot. "Gelukkig zijn reeksjes er om af te breken en statistieken om in de prullenmand te keilen", klinkt het vastberaden op de clubwebsite.

12:36 vooraf, 12 uur 36. OHL zint op wraak. In november keken Beerschot en OHL elkaar al eens in de ogen. Beerschot trok toen met 4-2 aan het langste eind en mocht zelfs even proeven van de leidersplaats. Ondertussen is OHL over de Antwerpenaren gesprongen en kan het misschien wraak nemen voor die nederlaag. . OHL zint op wraak In november keken Beerschot en OHL elkaar al eens in de ogen. Beerschot trok toen met 4-2 aan het langste eind en mocht zelfs even proeven van de leidersplaats. Ondertussen is OHL over de Antwerpenaren gesprongen en kan het misschien wraak nemen voor die nederlaag.

12:34 vooraf, 12 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355425516602331137

12:34 - Vooraf Vooraf, 12 uur 34

Opstelling OH Leuven. Rafael Romo, Thibault Vlietinck, Pierre Yves Ngawa, Václav Jemelka, Casper de Norre, Kamal Sowah, Mathieu Maertens, Xavier Mercier, Kristiyan Malinov, Siebe Schrijvers, Thomas Henry Opstelling OH Leuven Rafael Romo, Thibault Vlietinck, Pierre Yves Ngawa, Václav Jemelka, Casper de Norre, Kamal Sowah, Mathieu Maertens, Xavier Mercier, Kristiyan Malinov, Siebe Schrijvers, Thomas Henry

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Denis Prychynenko, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Joren Dom, Tom Pietermaat, Raphael Holzhauser, Ryan Sanusi, Pierre Bourdin, Musashi Suzuki, Tarik Tissoudali Opstelling Beerschot Mike Vanhamel, Denis Prychynenko, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Joren Dom, Tom Pietermaat, Raphael Holzhauser, Ryan Sanusi, Pierre Bourdin, Musashi Suzuki, Tarik Tissoudali